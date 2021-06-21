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Золото дешевеет на фоне роста доллара США

Июнь 21, 2021 17:05

Золото дешевеет на фоне роста доллара США

Как мы уже обсуждали на прошлой неделе, слова Джерома Пауэлла во время своей пресс-конференции стали причиной слухов о возможном сокращении программы выкупа активов. Это отразилось на финансовых рынках, поскольку доллар США резко вырос во время последних торговых сессий, а пары EURUSD и GBPUSD упали. Кроме того, индекс доллара также взлетел с 90,00 долларов США до 92,50 долларов США, поднявшись выше среднего значения за 200 торговых сессий. 

В апреле прошлого года мы отмечали, что слабость доллара оказала влияние на сырьевые товары. Золото в данной ситуации выиграло больше всего. После формирования тройного основания в конце марта прошлого года начался новый восходящий импульс, благодаря которому золото пробило верхнюю границу медвежьего канала, сформировавшегося с момента установления исторических максимумов. 

После данного пробития, цена пересекла три нисходящие скользящие средние, которые выступили в качестве поддержки в новом тренде в поисках основного уровня сопротивления (зеленая полоса). Тем не менее, из-за недавнего роста инфляции в Соединенных Штатах золото развернулось и продолжило движение к уровню коррекции Фибоначчи 61,8%, пробив при этом несколько уровней поддержки. 

Крайне важно, чтобы золото сохранило этот уровень поддержки, чтобы после продолжить рост. Потеря этого уровня может стать причиной возвращения цены к области годовых минимумов (нижняя красная полоса), тем самым сведя на нет все, что было достигнуто благодаря последнему восходящему импульсу. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, Gold, Daily – Диапазон данных: c 21 февраля 2020 г. по 21 июня 2021 г. по состоянию на 21 июня 2021 г. в 12:00 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.  

Результаты за последние пять лет: 

  • 2020: 21,86% 
  • 2019: 15,45% 
  • 2018: -3,22% 
  • 2017: 12,75% 
  • 2016: 10,12% 

Если говорить о нефти Brent, то на фоне укрепления доллара ей удалось завершить прошлую неделю ростом на 1,13%. Это можно объяснить позитивными перспективам данного сырья, обусловленными улучшающейся ситуацией с пандемией и восстановлением экономики стран благодаря усовершенствованному процессу вакцинации.  

Кроме того, ОПЕК опубликовала положительный отчет, благодаря которому мы узнали об ожиданиях организации на 2022 год: организация прогнозирует значительный рост потребления нефти и возможное увеличение ее добычи на 1,4 млн баррелей в день со стороны каждого члена организации. 

С технической точки зрения, в этом месяце Brent вырос на 6%, поднявшись до 75 долларов за баррель. В настоящее время цена борется с основным уровнем сопротивления, поэтому необходимо внимательно следить за тем, сможет ли она сохранить текущие уровни поддержки. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, Brent, Weekly – Диапазон данных: c 9 ноября 2014 г. по 21 июня 2021 г. по состоянию на 21 июня 2021 г. в 12:05 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Результаты за последние пять лет: 

  • 2020: -21,52% 
  • 2019: 22,68% 
  • 2018: -19,55% 
  • 2017: 17,69% 
  • 2016: 52,41% 

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  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком Роберто Рохасом, сторонним специалистом (далее «Автор») на основе его личных оценок.

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Roberto Rojas
Roberto Rojas
Финансовый аналитик, Admirals Spain

Роберто – финансовый аналитик, обладающий сертификатом европейского финансового консультанта. В 2013 году получил диплом менеджера-эксперта в области операций с производными финансовыми инструментами. С 2013 года работает в Admirals.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova