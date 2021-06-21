Золото дешевеет на фоне роста доллара США

Июнь 21, 2021 17:05

Как мы уже обсуждали на прошлой неделе, слова Джерома Пауэлла во время своей пресс-конференции стали причиной слухов о возможном сокращении программы выкупа активов. Это отразилось на финансовых рынках, поскольку доллар США резко вырос во время последних торговых сессий, а пары EURUSD и GBPUSD упали. Кроме того, индекс доллара также взлетел с 90,00 долларов США до 92,50 долларов США, поднявшись выше среднего значения за 200 торговых сессий.

В апреле прошлого года мы отмечали, что слабость доллара оказала влияние на сырьевые товары. Золото в данной ситуации выиграло больше всего. После формирования тройного основания в конце марта прошлого года начался новый восходящий импульс, благодаря которому золото пробило верхнюю границу медвежьего канала, сформировавшегося с момента установления исторических максимумов.

После данного пробития, цена пересекла три нисходящие скользящие средние, которые выступили в качестве поддержки в новом тренде в поисках основного уровня сопротивления (зеленая полоса). Тем не менее, из-за недавнего роста инфляции в Соединенных Штатах золото развернулось и продолжило движение к уровню коррекции Фибоначчи 61,8%, пробив при этом несколько уровней поддержки.

Крайне важно, чтобы золото сохранило этот уровень поддержки, чтобы после продолжить рост. Потеря этого уровня может стать причиной возвращения цены к области годовых минимумов (нижняя красная полоса), тем самым сведя на нет все, что было достигнуто благодаря последнему восходящему импульсу.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Gold, Daily – Диапазон данных: c 21 февраля 2020 г. по 21 июня 2021 г. по состоянию на 21 июня 2021 г. в 12:00 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: 21,86%

2019: 15,45%

2018: -3,22%

2017: 12,75%

2016: 10,12%

Если говорить о нефти Brent, то на фоне укрепления доллара ей удалось завершить прошлую неделю ростом на 1,13%. Это можно объяснить позитивными перспективам данного сырья, обусловленными улучшающейся ситуацией с пандемией и восстановлением экономики стран благодаря усовершенствованному процессу вакцинации.

Кроме того, ОПЕК опубликовала положительный отчет, благодаря которому мы узнали об ожиданиях организации на 2022 год: организация прогнозирует значительный рост потребления нефти и возможное увеличение ее добычи на 1,4 млн баррелей в день со стороны каждого члена организации.

С технической точки зрения, в этом месяце Brent вырос на 6%, поднявшись до 75 долларов за баррель. В настоящее время цена борется с основным уровнем сопротивления, поэтому необходимо внимательно следить за тем, сможет ли она сохранить текущие уровни поддержки.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Brent, Weekly – Диапазон данных: c 9 ноября 2014 г. по 21 июня 2021 г. по состоянию на 21 июня 2021 г. в 12:05 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

Со счетом Trade.MT5 от Admirals вы можете торговать золотом, Brent и контрактами на разницу цен (CFD) на более 3000 акций! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен, а также получить выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговать, нажмите на баннер ниже!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: