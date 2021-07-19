Принципиально разные полугодовые результаты золота и нефти Brent

Июль 19, 2021 16:55

В начале новой недели мы продолжаем обзор движения основных инструментов в течение первого полугодия. В нашем первом анализе за месяц мы отметили хорошие показатели как европейских, так и американских индексов, а на прошлой неделе мы проанализировали восстановление доллара по отношению к основным валютным парам. В сегодняшнем анализе мы разберем, что происходило с золотом и нефтью Brent в течение того же периода времени.

В нашем последнем анализе золота мы прокомментировали, как оно пострадало из-за восстановления доллара в последние месяцы после роста инфляции в Соединенных Штатах из-за слухов о возможном сокращении программы выкупа активов со стороны ФРС. В связи с этим драгоценный металл был вынужден бороться за важный уровень поддержки.

Эта ситуация привела к падению золота на 7% за первую половину года, что поставило под угрозу бычью структуру, которая сформировалась после подтверждения формирования тройного основания (нижняя красная полоса) в конце марта прошлого года. Далее был сформирован новый бычий импульс, благодаря которому цена пробила медвежий канал, внутри которого золото торговалось с момента его обновления исторических максимумов.

Это пробитие вверх также привело к тройному пересечению бычьих скользящих средних, которые поддержали восходящее движение золота в поисках основного уровня сопротивления (зеленая полоса). Однако после недавних событий, включая рост инфляции в США, золото было вынуждено резко отступить до уровня восстановления Фибоначчи 61,8% после пробития нескольких уровней поддержки.

Хотя цена временно пробила этот уровень, золото, наконец, сумело отскочить вверх после отката на более коротких таймфреймах, снова поднявшись до уровня 1834 доллара за унцию.

В настоящее время цена изо всех сил пытается сохранить важный уровень поддержки, совпадающий с уровнем 200-дневной скользящей средней и психологическим уровнем в 1800 долларов за унцию. Крайне важно, чтобы золото сумело сохранить этот уровень поддержки, если оно хочет продолжить рост, поскольку потеря этого уровня может вернуть цену к верхнему уровню поддержки (красного цвета). Потеря этой зоны, скорее всего, приведет к дальнейшему откату до годовых минимумов (нижняя красная полоса).





Источник: Admirals MetaTrader 5, Gold, Daily – Диапазон данных: c 16 марта 2021г. по 19 июля 2021 г. по состоянию на 19 июля 2021 г. в 12:10 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 21,86%

2019: 15,45%

2018: -3,22%

2017: 12,75%

2016: 10,12%

Напротив, в случае с Brent, мы можем видеть, что, несмотря на ситуацию с долларом в течение первой половины года, сырая нефть чувствует себя отлично: в течение первой половины года цена за баррель Brent восстановилась более чем на 45%.

Это можно объяснить позитивными перспективами этого важного сырья, в виду улучшающейся ситуации с пандемией и восстановлением экономики стран благодаря усовершенствованному процессу вакцинации. Кроме того, положительное влияние отчет ОПЕК, в котором организация выразила оптимистичный взгляд на будущее и спрогнозировала возможность увеличения добычи нефти на 1,4 млн баррелей в день в 2022 году каждым членом группы.

2 июля в нашем ежедневном анализе мы отмечали, что ОПЕК и ее союзники провели встречу в связи с возможным увеличением добычи в следующие несколько месяцев. После двух тяжелых недель переговоров кажется, что наконец-то было достигнуто соглашение о том, что добыча будет постепенно увеличиваться со скоростью 400 000 баррелей в день, достигая таким образом увеличения до 2 млн баррелей в декабре следующего года. Эта встреча была очень важной, поскольку соглашение о недостаточном или очень скромном объеме добычи могло нанести ущерб цене в краткосрочной перспективе, понизив уровень эйфории рынков в связи с увеличением спроса.

С технической точки зрения, если мы посмотрим на недельный график, то увидим, как в течение июля цена за баррель Brent упала примерно на 4,65% после отскока от линии долгосрочного нисходящего тренда, вернувшись к области 72 долларов за баррель до предыдущего уровня поддержки / сопротивления.

Важно понять, сможет ли цена сохранить этот уровень поддержки перед лицом возможного нового ралли, т.к. в результате цена снова может столкнуться с текущим уровнем сопротивления на линии долгосрочного нисходящего тренда. Если цена сможет пробить этот уровень, она, вероятнее всего, сформирует сильный восходящий импульс, поднявшись до 80 долларов за баррель или даже до уровней, близких к 87 долларам.

С другой стороны, мы видим, что цена торгуется далеко от линий своих скользящих средних, а индикатор стохастик сигнализирует от сильной перекупленности, поэтому искать возможную коррекцию нельзя.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Intel, Weekly – Диапазон данных: c 18 января 2015 г. по 19 июля 2021 г. по состоянию на 19 июля 2021 г. в 12:10 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

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