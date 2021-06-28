Рыночная стоимость акций IAG резко упала после заявления Испании

Июнь 28, 2021 17:10

В начале этого месяца мы отметили, что европейский туристический сектор ждет обновления зеленого списка Великобритании в связи с приближающимся сезоном летних отпусков. На прошлой неделе было принято окончательное решение: правительство Великобритании добавило Балеарские острова в список безопасных направлений для путешествий.

Тем не менее сегодня утром испанское правительство объявлено, что граждане Соединенного Королевства, которые решат поехать в Испанию на время отпуска, будут обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (сделанный в течение 72 часов до прибытия) или сертификат о прохождении вакцинации от COVID –19.

Эта новость была очень плохо воспринята авиакомпаниями обеих стран, поскольку холдинговая акции авиакомпания IAG упали более чем на 5% на фондовом рынке, потеряв 2,10 евро за акцию.

IAG была одной из компаний, которые хорошо переносили влияние пандемии в последние месяцы благодаря значительному объему ликвидных средств, которыми в прошлом году располагала компания. Частично это было связано с крепкой позицией компании в секторе и увеличением капитала, проведенным в сентябре. Тем не менее, ее акции по-прежнему находятся под угрозой, несмотря на хорошие перспективы в виду высоких темпов вакцинации. Тем не менее решения, принятые как правительством Великобритании, так и правительством Испании, не способствуют взлету акций этой компании.

Если посмотреть на дневной график, можно увидеть, как после отметки минимумов цена начала восходящий тренд. В результате после сильного отскока цена дважы следовала боковому тренду.

Из первого бокового диапазона цена вышла в феврале прошлого года, когда наконец смогла преодолеть верхнюю границу этого канала после достижения цены в 200 GBX на акцию и уровня 200-дневной скользящей прямой. После этого цена начала еще одно боковое движение между уровнем мартовских максимумов и верхней границей предыдущего канала, выступающей в качестве основного уровня поддержки.

Такие резкие падения делают сложным удержание нижней границы второго бокового канала. Потеря этого важного уровня поддержки может вызвать новую волну открытия коротких позиций по этому инструменту.

На данный момент явным толчком к росту может стать ускорение темпов процесса вакцинации и возможное включение остальной территории Испании и новых стран в зеленый список Великобритании в следующих обновлениях зеленого списка.

Источник: Admirals MetaTrader 5, IAG, Daily – Диапазон данных: c 6 марта 2020 г. по 28 июня 2021 г. по состоянию на 28 июня 2021 г. в 12:30 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: -61,40%

2019: 1,20%

2018: -5,07%

2017: 47,65%

2016: -27,78%

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