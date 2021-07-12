Доллар США восстанавливается по отношению к основным валютам

Июль 12, 2021 16:50

Как мы отмечали в нашем предыдущем анализе рынка Forex, в течение первого квартала динамика индекса доллара была положительной: рост составил 3,718%. Однако в течение апреля и мая он упал на 2,11% и 1,40% соответственно по отношению к основным валютам, достигнув квартальных минимумов на уровне 89,50 доллара США.

После этого цена начала восстанавливаться, и после роста на 2,71% за июнь индекс доллара, наконец, сумел закрыть второй квартал небольшим снижением на 0,863%, подорожав таким образом за первое полугодие 2,822%.

Внимание на валютном рынке по-прежнему сосредоточено на возможных мерах и изменениях, которые Федеральная резервная система может предпринять в ближайшие месяцы для борьбы с растущей инфляцией в Соединенных Штатах, вызванной восстановлением экономики и ростом потребления благодаря усовершенствованному процессу вакцинации. Это важно, поскольку изменение политики и возможное повышение процентных ставок могут поспособствовать росту доллара.

Со своей стороны, Европейский центральный банк недавно объявил об изменении целевого показателя инфляции, поскольку, как прокомментировала Кристин Лагард на своем последнем заседании, ЕЦБ приступает к проекту включения стоимости собственного жилой недвижимости в индекс цен, в свою очередь, делая его более гибким и сняв обязательство удерживать инфляцию на уровне 2%, чтобы не принимать решения слишком рано во время восстановления экономики.

Анализ EURUSD

Если в течение прошлого 2020 года тренд по паре EURUSD был явно бычий, то в первой половине пара потеряла 2,93% по отношению к доллару из-за его восстановления, как мы упоминали ранее.

С технической точки зрения, если мы посмотрим на дневной график, то увидим, что цена EURUSD замедлилась на уровне 1,2240, образуя двойную вершину, что привело к потере нескольких уровней поддержки, включая линию восходящего тренда и линию 200-дневной скользящей средней.

Это движение также привело к пересечение нисходящих краткосрочных и среднесрочных скользящих средних (белая и оранжевая) и его краткосрочных и долгосрочных скользящих средних (белая и красная), что подтверждает переход от бычьего тренда к медвежьему.

В настоящее время цена, возможно, совершает откат к важной зоне поддержки и сопротивления ( между зеленой и красной полосами): неудачная попытка восстановиться до этого уровня может вызвать дальнейшее падение до годовых минимумов около 1.1713.

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Daily – Диапазон данных: c 17 марта 2020 г. по 12 июля 2021 г. по состоянию на 12 июля 2021 г. в 11:30 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020 = +8,93%

2019 = -2.21%

2018 = -4.47%

2017 = +14.09%

2016 = -3.21%

Анализ GBPUSD

В случае с GBPUSD мы видим, что в течение первой половины года пара выросла на 1,12%, тем самым продолжая восходящий тренд после достижения 20 марта 2020 года минимумов около уровня 1.14100. Далее, почти достигнув уровня 1.42400, цена пробила вверх линию долгосрочного нисходящего тренда (красного цвета). Несмотря на это, мы видим, что в течение июня фунт стерлингов потерял 2,69% по отношению к доллару из-за усиления позиций доллара.

Как видно на недельном графике, после отметки максимумов в феврале прошлого года сформировала двойное основание на уровне годовых максимумов. В результате чего цена потеряла важный уровень 1,40 и двинулась в поисках линии18-недельной скользящей средней, которая стала уровнем поддержки.

Окончательная потеря этого уровня поддержки может вызвать дальнейшее падение в поисках следующего уровня поддержки на уровне красной полосы, которая ранее выступала в качестве увоня сопротивления в районе ценового значения 1,35 доллара. И наоборот, если цене удастся удержаться и отскочить вверх от линии краткосрочной скользящей средней, цена может сформировать новый импульс и продолжить движение к годовым максимумам.

Источник: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, Weekly – Диапазон данных: c 123 ноября 2014 г. по 12 июля 2021 г. по состоянию на 12 июля 2021 г. в 12:05 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020 = +3.10%

2019 = +3.95%

2018 = -5.54%

2017 = +9.43%

2016 = -16.26%

Анализ USDJPY

Наконец, если посмотреть на USDJPY, можно увидеть, что японская иена оказалась одной из валют, которые больше всего пострадали на фоне роста доллара. В течение первой половины года она потеряла 7,61% по отношению к доллару из-за резкого роста доллара в феврале и марте, когда иена от торговли на уровнях, близких к 102,700, устремилась вниз к уровням, близким к 111,000.

После достижения годовых максимумов в начале апреля, USDJPY испытала откат к уровню 18-дневной скользящей средней, после чего достигла уровня сопротивления, выделенного зеленой полосой.

С технической точки зрения, необходимо очень внимательно следить за изменениями котировок в ближайшие недели, поскольку, если цене удастся преодолеть этот уровень сопротивления, мы, вероятно, станем свидетелями бычьего ралли к верхней границе бокового канала (зеленая линия). С другой стороны, стохастик указывает на перекупленность и медвежью дивергенцию, поэтому мы не можем исключить возможную коррекцию цены.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDJPY, Weekly – Диапазон данных: c 23 ноября 2014 г. по 12 июля 2021 г. по состоянию на 12 июля 2021 г. в 12:30 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020 = -4.95%

2019 = -0.88%

2018 = -2.76%

2017 = -3.59%

2016 = -2.85%

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