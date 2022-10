Știri de tranzacționare pentru începători – Interpretarea Sentimentului pieței de capital

Octombrie 06, 2022 20:01

În acest articol vei citi despre modalități de a interpreta sentimentul pieței de capital, cum ar fi:

să recunoști frica și lăcomia în mișcările activelor

să urmezi indicatorii de sentiment ai pieței

modul în care știrile de tranzacționare afectează sentimentul pieței

importanța managementului riscului.

Mișcările dramatice ale pieței au devenit noua normalitate înainte, în timpul și după Pandemia de COVID-19. Într-adevăr, ar fi dificil să identificăm o perioadă, începând cu 2008, când piețele financiare au fost calme și stabile, și am putea chiar argumenta că a aștepta ca acestea să fie calme și constante este nerealist dintr-un motiv simplu.

Cererea și oferta sunt determinate de Sentiment, iar Sentimentul nu este întotdeauna rațional.

În contextul tranzacționării și investițiilor, sentimentul pieței este definit ca o atitudine psihologică față de un sector al piețelor de capital sau sector financiar. Tendința participanților de pe piață de a fi iraționali nu este o teorie nouă, ea fiind dezvăluită pentru prima dată de economistul John Maynard Keynes, în cartea sa, The General Theory of Employment, Interest and Money, scrisă în 1936.

„Cel mai probabil, deciziile noastre de a face ceva pozitiv, ale căror consecințe se simt pe parcursul timpului, pot fi considerate ca având cauză instinctele biologice – urmare a unui impuls spontan la acțiune, mai degrabă decât în urma non acțiunii.” John Maynard Keynes.

Termenul de impuls animalic (animal spirits) a devenit un slogan care descrie un tip de psihologie a mulțimii, în care un impuls brusc de a vinde sau de a cumpăra se extinde pe piețe, rezultând într-o tendință puternic ascendentă sau descendentă, cunoscută și sub numele de volatilitate. Aceasta este o sabie cu două tăișuri, care creează oportunități dar și riscuri în același timp.

Recunoașterea fricii și lăcomiei în mișcările piețelor de capital

Frica poate apărea atunci când apar știri negative, fie în sectorul financiar, economic sau geopolitic. Atunci când psihologia pieței este temătoare, poate duce la vânzări în masă și la scăderi rapide ale prețurilor instrumentelor financiare, precum valutele, acțiunile și indicii. Reacția opusă la frică este lăcomia, care duce la creșterea prețurilor pieței. În aceste tendințe, s-ar putea să vedem bule, prețuri supra crescute ale activelor, care undeva pe parcursul timpului se vor sparge, dovedindu-se nesustenabile sau, evident, iraționale.

Între frică și lăcomie se află sentimentele mai blânde de optimism, pesimism, scepticism și chiar indiferență. Dar cum putem spune ce sentiment predomină? Observarea îndeaproape a tendințelor pieței și știrilor este un mod, iar celălalt este de a urmări indicatorii de sentiment ai pieței.

Urmărind indicatorii de Sentiment ai pieței de capital

Indicatorii de sentiment precum VIX sunt modele statistice de piață care urmăresc starea de spirit dominantă. Un acronim al Volatility Index, VIX, crește atunci când volatilitatea crește pe piețele de capital din SUA. Se bazează pe prețurile activelor ce alcătuiesc S&P500 și poate fi un indicator util pentru a confirma volatilitatea.

Alți indicatori de sentiment în analiza tehnică sunt High-Low Index, Bullish Percentage Index și Moving Average, toate acestea având potențialul de a caracteriza psihologia pieței.

În calitate de începător, acum, poți înțelege că există o serie de caracteristici psihologice ale piețelor de capital și, ca și consecință, de ce este atât de necesar un bun management al riscului. Platformele de tranzacționare și investiții precum MT5 îți permit să adăugi ordine stop loss pozițiilor deja deschise. Poți citi mai multe despre managementul riscului în articolul nostru Top 10 Sugestii Pentru Managementul Riscului pe piața Forex.

