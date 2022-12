Rezumatul anului 2022 al știrilor de tranzacționare și perspectivele anului 2023

Decembrie 27, 2022 19:27

Sfârșitul unui an volatil pe piețele financiare, a fost marcat de decizia Chinei de a-și redeschide granițele.

Politica de toleranță zero a Chinei la COVID a pus țara în lockdown de la începutul Pandemiei, dar acest lucru se va schimba pe 8 ianuarie, cu o cerință minimă a unui test COVID negativ din partea vizitatorilor.

Această știre, care face trecerea către noul an, ne aduce în focus un element cheie al economiei mondiale - productivitatea Chinei. Chiar și cu rate de creștere mult sub nivelurile de dinaintea pandemiei, ponderea Chinei în produsul intern brut (PIB) global a fost de aproximativ 19% în acest an. Banca Mondială estimează creșterea PIB-ului Chinei la 2,7% pentru întregul an 2022.

Privind înapoi la anul 2022, a fost un an de crize și piedici, pe măsură ce piețele financiare s-au ‘desprins’ de conjuncturile impuse de Pandemie și s-au confruntat cu impactul economic al războiului din Ucraina, începând cu o creștere a prețurilor mărfurilor și cu schimbări ale ofertei pe piețele de energie.

Q1 – încep presiunile inflaționiste

Pe măsură ce programele globale de vaccinare împotriva COVID-19 au îmbunătățit imunitatea populației, economiile au început să se redreseze și apoi au crescut, determinând o creștere a inflației. Și mai multe ‘vânturi’ inflaționiste au fost cauzate de războiul din Ucraina, început la sfârșitul lunii februarie. Creșterea inflației a fost urmată la scurt timp de prima creștere din an a ratei de dobândă a Rezervei Federale, în luna martie.

Dolarul american s-a apreciat și a crescut peste alte valute, într-o tendință care a durat cea mai mare parte a anului. Sectoarele financiare și energetice au fost susținute de veniturile crescute din împrumuturi și de creșterea vertiginoasă a prețurilor țițeiului.

Companiile au început să readucă angajații la sediu, iar piața muncii a început să se comprime.

Q2 – Prețurile excesive ale țițeiului încetinesc creșterea economică

Alte părți ale economiei mondiale nu s-au descurcat atât de bine. Pe măsură ce inflația a afectat costurile de producție și de construcție, prețurile altor mărfuri au început să crească în tandem cu țițeiul. Perspectivele pentru lichiditatea corporațiilor și cea de consum au devenit mai sumbre, pe măsură ce costurile împrumuturilor au crescut.

Băncile Centrale, inclusiv Bank of England (BoE) și Reserve Bank of Australia (RBA), au început să reacționeze la inflația de două cifre, prin creșterea ratelor de dobândă, urmând atitudinea severă a Rezervei Federale. Unul dintre pilonii de siguranță ai Băncilor Centrale a fost o piață solidă a muncii.

Între timp, bursele din SUA, Asia și Europa au devenit mai volatile, deoarece costurile împrumuturilor au afectat sentimentul investitorilor, iar ofertele publice inițiale (IPO) au fost amânate sau anulate.

Q3 – BCE se alătură ‘curentului’ de majorare a ratelor de dobândă

În iulie, Banca Centrală Europeană (BCE) s-a alăturat Rezervei Federale și BoE în creșterea orientării privind ratele cheie de dobândă, pentru prima dată în 11 ani. BCE a fost precaută să nu afecteze și mai mult perspectivele creșterii economice ale UE pe fondul războiului din Ucraina, dar în cele din urmă a luat măsuri în fața inflației în creștere.

Q4 – Piețe de capital ‘mai dure’

Politicile Băncilor Centrale din UE, Marea Britanie și SUA au început să culeagă roade sub forma unei inflații mai scăzute. Rezerva Federală a fost ferm dedicată ratei sale țintă de inflație de 2%, în același timp cu recunoașterea pericolelor unei posibile recesiuni. Creșterea ratei de dobândă din decembrie a Băncii Centrale a fost mai mică decât creșterile anterioare, reflectând o scădere a presiunii prețului țițeiului asupra inflației.

Acțiunile globale au continuat să scadă într-o piață bearish, caracterizată de scurte creșteri în timpul sezonului de câștiguri și de un sentiment general prudent, deoarece temerile de recesiune au scăzut apetitul pentru risc al investitorilor.

De-a lungul a patru trimestre cu o inflație ‘încăpățânată’ și schimbări ale ratelor de dobândă, două Bănci Centrale au rămas relativ mai ‘blânde’: Bank of Japan (BoJ) și People’s Bank of China (PBoC), acestea înregistrând rate ale inflației mai scăzute decât ale altor ţări.

Perspectivele anului 2023

Ceea ce va urma în 2023 este greu de prezis, dar ar fi înțelept să ne așteptăm ca incertitudinea, ca un aspect general, să fie o temă continuă. Există și alte temeri care probabil vor persista, începând cu determinarea marilor Bănci Centrale de a reduce inflația, prin creșterea ratelor de dobândă.

Potrivit Băncii Mondiale, PIB-ul Chinei își va reveni la o creștere de 4,3% în 2023. Această perspectivă ar putea, de asemenea, să ridice sentimentul investitorilor, aflat momentan în scădere.

Războiul din Ucraina pare să se îndrepte nefericit către împlinirea unui an în februarie, cu excepția cazului în care un armistițiu sau un acord de pace se va materializa înainte.

Întrucât așteptările generale pentru anul 2023 văd o posibilă recesiune, ar putea exista piedici asupra creșterii pieței muncii, începând cu SUA, unde ratele de dobândă le depășesc pe cele ale altor economii importante.

Monedele majore

Rezerva Federală a avut cea mai agresivă poziție împotriva inflației, așa că este puțin probabil ca Banca Centrală Americană să pună frână înăspririi monetare, înainte ca rata țintă de 2% să fie atinsă. Acest lucru implică faptul că perechile valutare ce conțin dolarul american ar putea rămâne sub presiunea puternică a acestuia. Perechea USDJPY ar putea rămâne volatilă intrând în 2023, având în vedere divergența politicilor monetare dintre cele două țări.

Severitatea politicilor monetare ale BCE și a BoE a susținut EUR și GBP, iar această tendință ar putea continua, dacă Băncile Centrale continuă să mărească ratele de dobândă. Cele două monede prezintă și alte riscuri notabile, începând cu presiunea asupra exporturilor și deficitele comerciale în creștere, deja observate în Regatul Unit și UE.

Mărfurile

Îngrijorarea principală în 2022 a fost țițeiul și efectul acestuia asupra prețurilor în majoritatea sectoarelor economice. Acest lucru s-a schimbat spre sfârșitul anului, după ce prețurile țițeiului au scăzut brusc, în principal din cauza temerilor de recesiune.

Dacă prețurile țițeiului rămân scăzute, acest lucru ar putea susține cererea pentru alte materii prime afectate de creșterea costurilor de transport, în special din țări precum Australia, care se bazează pe exporturile miniere.

Piețele de capital

Se așteaptă ca bursele să rămână sub presiune pe termen scurt și mediu, în încercarea de a se adapta ritmului de creștere a ratelor de dobândă din SUA, Marea Britanie și UE. Divergențele de politică monetară dintre SUA și Japonia ar putea influența, de asemenea, apetitul și direcția investițiilor, dacă USD-ul se va aprecia prea mult față de YEN .

Sectoare precum industria chipurilor au trecut prin lipsuri de aprovizionare și exces în ultimul an, dar cererea se îndreaptă pe o traiectorie de creștere, pe măsură ce interesul pentru inteligența artificială, realitatea virtuală mixtă și alte ramificații ale Metaversului se dezvoltă.

În încheiere, un aspect pozitiv este că Pandemia devine rapid o amintire și, în afara excepțiilor, odată ce inflația va fi sub control și ratele de dobândă se vor stabiliza, economia globală se poate concentra asupra creșterii.

