Indicii bursieri, creșteri de peste 12% în acest an

Iulie 05, 2021 21:57

În analiza lunii trecute, am comentat că, la un moment dat, cu siguranță, vom auzi faimoasa frază „Sell in May and go away” (Vinde în mai și pleacă), în raport cu teoria că între lunile noiembrie și aprilie creșterea bursieră este mai mare decât creșterea medie între mai și noiembrie. În consecință, această frază recomandă închiderea pozițiilor deschise și așteptarea trecerii perioadei de vară pentru a ne relua activitatea.

În acest moment nu pare că acest lucru se va fi îndeplinit, deoarece dacă ne uităm la principalii indici bursieri, putem vedea cum în lunile mai și iunie au continuat să crească, cu excepția unor excepții specifice, așa cum putem vedea mai jos.

Indici europeni:

IBEX35 - în luna iunie a pierdut 3,58%, cu o creștere până la jumătatea anului de 9,26%;

DAX30 - în luna iunie a crescut cu 0,71%, cu creștere până la jumătatea anului de 13,21%;

CAC40 - în luna iunie a crescut cu 0,94%, cu o creștere până la jumătatea anului de 17,23%.

Indici americani:

DJI30 - în luna iunie a pierdut 0,08%, cu o creștere până la jumătatea anului de 12,73%;

SP500 - în luna iunie a crescut cu 2,22%, cu o creștere până la jumătatea anului de 14,41%;

Nasdaq - în luna iunie a crescut cu 5,49%, cu o creștere până la jumătatea anului de 12,5%.

În acest moment, se pare că piața se bazează pe versiunea FED conform căreia inflația pare oarecum tranzitorie și, alături de așteptările viitoare, datorită îmbunătățirii situației pandemiei datorită procesului de vaccinare, se pare că perspectivele sunt în general pozitive. În ciuda acestui fapt, va trebui să fim atenți la posibilele măsuri luate de diferitele bănci centrale, în fața revenirii inflației și a programelor actuale de stimulare.

Analiza Nasdaq

Nu există nicio îndoială că, în ultimele două luni, acesta a fost unul dintre principalii actori din piață, din cauza incertitudinii create în jurul inflației din Statele Unite. Luna mai a fost una dintre puținele excepții, după ce a închis luna în scădere cu 1,53%, în timp ce în iunie a consemnat o creștere de 5,49%, devenind lider pe Wall Street.

Dacă ne uităm la graficul zilnic, putem observa că aceste creșteri au condus indicele NQ100 din nou la marcarea unor noi maxime istorice, după ce, în cele din urmă, a depășit, pe 22 iunie, nivelul său de rezistență anterior, care acționează acum ca principal nivel de suport al benzii roșie din zona de 14.000 de puncte.

Din acel moment, prețul a cunoscut un impuls ascendent puternic, în ciuda fenomenului de supra-cumpărare acumulat pe care îl putem vedea în indicatorul Stochastic. Acest lucru a făcut ca prețul să se îndepărteze de la principalele sale niveluri de suport, astfel încât nu este exclus ca prețul să intre într-o mișcare laterală. Ar putea chiar să facă o corecție pentru a atenua treptat această supra-cumpărare acumulată.

Dacă piața continuă să cumpere discursul inflației trecătoare, atunci acest indice poate continua cu creșterile, deși va trebui să fim foarte atenți la deciziile viitoare ale FED și la simpozionul de la Jackson Hole din august, de unde am putea avea mesaje noi de politică monetară.

Redresarea economică din Statele Unite și-a continuat cursul după ce, vinerea trecută, am aflat că Statele Unite au creat 850.000 de locuri de muncă în iunie, comparativ cu cele 700.000 de locuri de muncă așteptate de majoritatea, deși rata șomajului a crescut ușor la 5,9%.

Astfel de date mixte au stârnit o oarecare euforie, care a provocat creșteri accentuate, determinând indicii NQ100 și SP500 să marcheze noi maxime istorice. În ciuda creării puternice a locurilor de muncă (care are un impact asupra inflației), investitorii au luat datele privind creșterea ratei șomajului ca un semn că posibile noi măsuri ale FED ar putea fi întârziate.

Graficul zilnic al indicelui Nasdaq100 CFD; Sursa: platforma MetaTrader 5 oferită de Admirals; Interval: 18 august 2020 – 2021;Vă rugăm să rețineți că performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare sau al performanței viitoare.

Evoluția din ultimii 5 ani:

2020: +43,64%;

2019: +35,23%;

2018: -3,88%;

2017: +28,24%;

2016: +7,50%.

