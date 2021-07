Dolarul SUA a înregistrat o creștere moderată

Iulie 05, 2021 23:32

Dolarul SUA s-a apreciat în cea mai mare parte a săptămânii trecute, atingând un maxim vineri la prânz, la punctul cel mai înalt de la începutul lunii aprilie, în ciuda apetitului larg răspândit pentru risc și a maximelor istorice consemnate de piețele de acțiuni. Abia vineri după-amiază, după publicarea unor date puternice pe piața forței de muncă din SUA, dolarul SUA s-a ajustat și a pierdut creșterea acumulată.

USD

Datele economice din SUA au rămas puternice. Piața muncii a creat 850.000 de noi locuri de muncă în iunie și a depășit așteptările pieței, de 700.000. Rata șomajului a scăzut la 5,9% și a fost aproape în medie de 5,8% în perioada de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Indicatorul PMI, al producției, furnizat de ISM, a fost de 60,6 puncte și a rămas stabil în comparație cu datele de luna trecută. Între timp, componenta de prețuri a ajuns la 92,1 puncte și a atins punctul culminant din 1979, sugerând că inflația nu scade și că presiunile de creștere a prețurilor rămân. În ciuda unei piețe a forței de muncă puternice și a inflației persistente, Rezerva Federală SUA menține un stimul agresiv și continuă să cumpere obligațiuni, crescând astfel lichiditatea din economie și sporind cheltuielile și deficitele guvernamentale. Indicele de încredere a consumatorilor s-a situat la 127,3 puncte, cel mai înalt nivel pre-pandemie, cel din februarie 2020. Numărul de noi cereri săptămânale de ajutor de șomaj a scăzut de la 410.000 la 360.000.

Situația globală a pandemiei s-a deteriorat ușor, media săptămânală a cazurilor noi crescând de la 368.000 la 381.000 pe zi. Cifrele din SUA au reflectat tendința globală, media săptămânală a cazurilor noi crescând moderat de la 12.000 la 14.100 pe zi. Numărul vaccinărilor în țară a crescut de la 322 milioane la 329 milioane, cu o dinamică în linie cu cea aferentă săptămânii precedente.

În general, numărul persoanelor vaccinate cu cel puțin o doză în SUA a crescut de la 53,9% la 54,7% din populație și a crescut cu 0,8% în cursul săptămânii. De asemenea, tulpina virusului Delta rămâne în centrul atenției, care se răspândește mult mai ușor printre oameni. În Marea Britanie, această tulpină predomină printre noile infecții și, în ciuda faptului că aproximativ 66% din populație a primit cel puțin prima vaccinare, numărul de cazuri noi a crescut în câteva luni de la câteva mii pe zi la 28.000 în ultimele zile. Este îmbucurător faptul că, în ciuda numărului mare de infecții, există foarte puține decese, ceea ce sugerează că vaccinurile sunt eficiente.

Euro

Principala pereche valutară, EUR / USD, a reflectat tendințele dolarului SUA și a atins pe termen scurt nivelul de 1,1810 vineri, dar a închis în cele din urmă săptămâna la 1,1860. Printre datele economice, inflația anuală preliminară în iunie a fost de 2,3% în Germania și de 1,9% în Europa. Vânzările cu amănuntul din Germania, aferente lunii mai, au fost cu 2,4% mai mici decât în ​​aceeași perioadă de acum un an. Rata șomajului european a scăzut de la 8,1% la 7,9%. Indicele european al prețurilor la nivel de producător a înregistrat o creștere an față de an de 9,6%, cea mai mare din 1982. Perechea EUR / USD a închis săptămâna cu o depreciere de 0,6%.

JPY

Cea mai importantă pereche asiatică, USD / JPY, s-a apreciat, dar a avut parte de ceva volatilitate. Datele economice au inclus creșterea anuală a vânzărilor cu amănuntul de 8,2% în luna mai și o creștere a producției industriale de 22%. Cotația USD / JPY a încheiat săptămâna pe plus cu 0,2%.

Lira Sterlină

Lira sterlină s-a depreciat față de dolarul SUA până la nivelul de 1,3740, deși o parte din pierderi a fost recuperată vineri seară, și a închis săptămâna la 1,3820. Dintre datele economice publicate putem enunța dinamica PIB-ului în primul trimestru, care a fost de -1,6% față de trimestrul anterior. Cotația GBP / USD a încheiat săptămâna scăzând cu 0,4%.

Evenimente economice

Săptămâna aceasta va începe calm, cu investitorii care așteaptă indicii aferenți managerilor din sectorul serviciilor (PMI services), luni, și o zi nelucrătoare în SUA. Indicele ZEW al sentimentului economic german și european, datele europene privind vânzările cu amănuntul, sunt programate marți. Minuta ultimei ședințe a Rezervei Federale va fi așteptată miercuri seara, iar datele comerciale internaționale din Germania, joi. Vineri va fi o zi relativ calmă, cu producția industrială și datele comerțului internațional urmând să fie publicate în Anglia.

Conform datelor sentimentului pieței Admirals, 50% dintre investitori au poziții Long pe perechea EUR / USD (în scădere cu 12 puncte procentuale față de datele de săptămâna trecută). Pe principala pereche asiatică USD / JPY, 40% dintre investitori au poziții Long (pe plus cu 4 puncte procentuale). Pe perechea GBP / USD, 47% dintre participanți se așteaptă la o creștere (în scădere 14 puncte procentuale). Astfel de date de piață sunt interpretate ca fiind contraindicative, astfel încât GBP / USD și USD / JPY sunt de așteptat să se aprecieze, iar așteptările în perechea EUR / USD sunt în prezent echilibrate. Analiza datelor de poziționare trebuie combinată cu proiecții ce țin de analiza fundamentală și de analize tehnice.

