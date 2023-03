Trading de Gás Natural e Crise Energética

Março 20, 2023 22:34

O gás natural é uma das fontes de energia mais importantes do mundo. A comercialização de gás natural tem chamado a atenção nos últimos anos, principalmente após o início da guerra na Ucrânia. A razão por trás disso é que a Rússia, um dos mais importantes produtores de gás do mundo, enfrentou sanções impostas pelos EUA, UE e outros países. Os países da União Europeia tentaram reduzir o consumo de gás natural, enquanto outros países encontraram a oportunidade de aumentar a sua produção de gás.

Muitos países recorreram à energia renovável, bem como ao gás natural, para cobrir suas necessidades energéticas. Este blog irá partilhar alguns pontos de vista e previsões sobre o comércio de gás natural.

O que saber sobre o Gás Natural?

O gás natural é uma fonte de energia de combustível fóssil. Plantas e animais marinhos que morreram há milhões de anos foram enterrados no fundo do oceano sob areia e rochas. O calor e a enorme pressão transformaram os restos em petróleo e gás natural. Os depósitos de gás natural também podem ser encontrados em terra. As empresas de petróleo e gás perfuram camadas de areia e rocha para alcançar as formações rochosas que contêm depósitos de petróleo e gás. Às vezes, o gás natural é transformado em gás natural liquefeito (GNL) para facilitar o transporte e minimizar o volume, um processo conhecido como liquefação.

Os antigos persas ficaram intrigados com as fontes ardentes formadas quando o gás natural que vazava das falhas da terra era inflamado por um raio. Estes ocasionalmente construíram templos em torno destes fogos intermináveis. Mais de dois mil e quinhentos anos atrás, os chineses canalizavam o gás dos poços e usavam-no para evaporar a água do mar para obter sal. Em 1816, Baltimore foi a primeira cidade dos Estados Unidos a iluminar as suas ruas com gás natural.

De acordo com um relatório da Visual Capitalist, os três maiores produtores de gás natural são os EUA (934 biliões de metros cúbicos ou bcm), Rússia (701 bcm) e Irão (256 bcm). Especialistas sugerem que a Rússia possui 37 triliões de metros cúbicos de reservas de gás natural. Os 10 maiores produtores de gás natural respondem a quase 70% da produção global.

Trading de Gás Natural: Flutuações de preços

A evolução dos preços do gás natural entre 2018 e 2021 caracterizou-se por períodos de subidas e quedas. As condições meteorológicas, os desenvolvimentos geopolíticos e, claro, a pandemia de Covid-19 desempenharam um papel vital.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - US Natural Gas (NGAS) (1000 MMBtu), USD Gráfico Mensal registado a 16 de março de 2023. Intervalo: 1 de março de 2018 - 16 de março de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Os preços do gás natural caíram no segundo trimestre de 2020 devido à pandemia de coronavirus, à medida que a atividade económica desacelerou. Segundo a IEA, a procura global por gás caiu cerca de 2,5% ou 100 biliões de metros cúbicos em 2020 – a sua maior queda já registada.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - US Natural Gas (NGAS) (1000 MMBtu), USD Gráfico Diário registado a 16 de março de 2023. Intervalo: 26 de outubro de 2022 - 16 de março de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Os preços do gás natural atingiram um máximo de vários anos a 1 de agosto de 2022, sendo negociado a $9,1 por MMBtu. No entanto, os preços voltaram a cair nos meses seguintes, conforme o gráfico.

Qual a direção dos preços do gás natural?

Um relatório divulgado a 13 de março pela Moody's Investor Services sobre o mercado de energia dos EUA refere: “As expectativas de preços de gás natural e energia para 2023 caíram acentuadamente. Os preços esperados do gás natural para 2023 estão aproximadamente 44% abaixo das expectativas do mercado futuro em dezembro”.

Analistas da US Energy Information Administration (EIA) sugerem que as exportações americanas de gás natural liquefeito (GNL) provavelmente aumentarão 14% ao ano, em 2023 e 5% em 2024. O relatório da EIA observou: “nós prevemos que as exportações de GNL dos EUA aumentem devido à alta procura global, já que o GNL continuará a deslocar as exportações de gás natural da Rússia para a Europa. Até agora, neste ano, as temperaturas amenas do inverno e o armazenamento acima da média resultaram em preços reduzidos de GNL”.

De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia, “após a guerra na Ucrânia e um aumento nos preços da energia, a procura de gás natural na União Europeia caiu em 2022 cerca de 55 bcm, ou 13%, a sua queda mais acentuada da história. A queda é equivalente à quantidade de gás necessária para abastecer mais de 40 milhões de residências”. O relatório também observa que “apesar dessa queda histórica na procura, a conta de importação de gás da UE ficou perto de 400 biliões de euros em 2022 – mais de três vezes o nível de 2021”.

Um relatório da Reuters publicado em meados de março sugeriu que novas instalações de GNL poderiam aumentar o fornecimento de GNL em mais de 60%, para 636 milhões de toneladas por ano (mtpa) até 2030 em relação aos níveis de 2021. De acordo com o mesmo relatório, “no Qatar, um grande projeto de expansão de GNL adicionará 49 mtpa até 2027. Os projetos dos EUA podem adicionar 125 mtpa (16,4 biliões de metros cúbicos por dia) de capacidade até o final de 2027”.

A petrolífera estatal brasileira Petrobras SA anunciou que estava a trabalhar para empregar mais gás natural dos depósitos offshore do pré-sal. Ao anunciar os resultados do quarto trimestre de 2022, o CFO da empresa disse que “vamos procurar novos segmentos para a nossa produção de gás natural, sim, porque a queima de gás natural faz parte da transição energética. É melhor do que queimar diesel ou óleo combustível ou queimar carvão, é melhor. Estamos a evoluir para fazer isso pela humanidade, pelo Brasil... E sabemos fazer. Podemos abastecer camiões no Brasil em vez de diesel com gás natural. Nós iremos por esse caminho.”

Soluções de trading e gestão de risco

Os traders iniciantes podem sentir o desejo de aproveitar várias oportunidades de trading. As títulos das notícias financeiras atraentes às vezes levam a ações de trading emocionais. Muita informação confunde os traders, pois estes podem não conseguir filtrá-la. Erros de trading são comuns entre traders iniciantes que não possuem o conhecimento necessário para construir a estratégia de trading correta. Infelizmente, tais erros levam a perdas de fundos que podem influenciar os seus planos financeiros.

Existe uma maneira de reduzir a possibilidade de um erro de trading? A resposta é sim, e envolve educação e ferramentas de gestão de risco. Embora a experiência seja algo que é adquirido com o tempo, inúmeros recursos educativos estão disponíveis na Admirals. As corretoras oferecem uma ampla gama de materiais educativos, como webinars, e-books, artigos etc. Em muitos casos, nem precisa de pagar nada para ter acesso aos mesmo. Se é um trader iniciante, considere aproveitar a oportunidade para atualizar o seu conhecimento de trading.

A gestão de risco torna-se mais fácil se souber usar as ferramentas certas. Tutoriais preparados por traders experientes podem mostrar-lhe os fundamentos de gestão de risco. Se não se sentir confiante o suficiente, pode testar ferramentas de gestão de risco, como ordens de stop loss, num ambiente seguro de uma conta demo. O conhecimento é a chave para o sucesso de qualquer trader.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.