Relatórios do PIB e vendas no retalho do Reino Unido analisados pelo BoE

Fevereiro 15, 2024 01:51

O relatório do PIB do Reino Unido, bem como os relatórios de vendas no retalho provenientes do Reino Unido e dos EUA estarão no centro das atenções dos investidores e traders durante o resto desta semana.

A inflação medida pelo IPC do Reino Unido permaneceu inalterada em Janeiro, atingindo 4,0% numa base anual. O IPC principal caiu para 5,1%, com a S&P Global Ratings a afirmar que “uma oferta de mão-de-obra restrita está a sustentar um elevado crescimento salarial e, portanto, subjacente a pressões inflacionistas, especialmente nos serviços”.

Nos EUA, a inflação medida pelo IPC foi superior ao esperado, atingindo 3,1% em Janeiro numa base anual, de acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA. Analistas de mercado disseram que o valor da inflação medida pelo IPC foi impulsionado pelos preços da habitação, que representam cerca de um terço do índice.

PIB do Reino Unido dezembro de 2023

Na sexta-feira, o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) divulgará o relatório de crescimento do PIB de dezembro. Os analistas de mercado prevêem que a taxa de crescimento se situe em -0,2% mensal, desacelerando face ao valor de 0,3% registado em Novembro do ano passado.

A pesquisa incluirá dados preliminares sobre o valor do PIB do quarto trimestre, que provavelmente chegará a 0,1%, caindo de 0,3% registado no terceiro trimestre de 2023. A economia do Reino Unido chegou à beira da recessão no ano passado, com as altas taxas de juro e os números da inflação prejudicando a produtividade.

O Instituto Nacional de Investigação Económica e Social (NIESR) afirmou numa nota que “o quadro geral de estagnação da produção no Reino Unido, que temos visto há quase dois anos, continua”. O NIESR estava mais optimista em relação a 2024 e previu que a economia se expandiria 0,9% este ano, ao mesmo tempo que sugeria que a inflação cairia para 1,5% até Abril, como resultado da queda dos preços da energia.

Vendas no retalho dos EUA em janeiro de 2024

O US Census Bureau publicará o seu relatório de vendas no retalho do mês de janeiro na quinta-feira. Dado que os relatórios de vendas a retalho mostram como os consumidores reagem às flutuações de preços, servem como fonte de informação tida em consideração pela Reserva Federal.

Os economistas prevêem que as vendas no retalho tenham caído 0,1% mensalmente. Uma pesquisa realizada pelo Consumer News and Business Channel/National Retail Federation (NRF) Retail Monitor disse que as vendas no retalho cresceram 2,4% anualmente em janeiro, mas enfatizou que uma queda de 0,16% foi registada no início do ano.

Vendas no retalho do Reino Unido em janeiro de 2024

Mais um lançamento de dados importante proveniente do Reino Unido será o relatório de vendas a retalho de Janeiro, que deverá mostrar um aumento de 1,5% mensalmente, mas também uma diminuição de 1,2% quando comparado numa base anual. À medida que a economia do Reino Unido enfrenta dificuldades, as vendas a retalho têm estado sujeitas a flutuações, à medida que os consumidores se esforçam para satisfazer as suas necessidades.

O valor das vendas no retalho aumentou a uma taxa anual de 1,2% em janeiro, informou o British Retail Consortium (BRC) na terça-feira. “A fraca procura do consumidor fez com que o crescimento das vendas no retalho desacelerasse. Embora as vendas de janeiro tenham ajudado a impulsionar os gastos nas primeiras duas semanas, isso não se sustentou ao longo do mês”, observou o relatório.

OPEP: A procura de petróleo não está a cair

A decisão da Arábia Saudita de reduzir os planos de expansão da capacidade petrolífera gerou algum nervosismo sobre o futuro da indústria petrolífera. O secretário-geral da OPEP, Haitham Al Ghais, esforçou-se para garantir aos investidores que este não seria o caso, observando que “antes de mais, quero deixar claro que não posso comentar uma decisão saudita... mas isto não deve de forma alguma ser mal interpretado como uma visão de que a procura está a cair.”

Há duas semanas, a petrolífera estatal saudita Aramco anunciou a sua decisão de reduzir a sua meta de capacidade máxima de produção sustentada para 12 milhões de barris por dia (bpd), 1 milhão de bpd abaixo da meta anunciada em 2020 e prevista para ser alcançada em 2027. Fontes da Reuters sugeriram que a medida foi discutida durante pelo menos seis meses e foi o resultado da produção excessiva de petróleo não monetizada como deveria.

