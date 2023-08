Mercados atentos aos relatórios de inflação dos EUA e PIB do Reino Unido

Agosto 10, 2023 01:00

A inflação dos EUA e os dados do PIB do Reino Unido serão os dois principais lançamentos para o que resta desta semana, com analistas de mercado a aguardarem para analisar os relatórios que os acompanham. Espera-se que estes relatórios influenciem as políticas monetárias da Reserva Federal (Fed) e do Banco de Inglaterra (BoE), respectivamente.

No Reino Unido, o Instituto Nacional de Investigação Económica e Social (NIESR) disse que a economia do Reino Unido, que está 0,5% abaixo do seu nível pré-pandémico, não ultrapassará este nível até ao terceiro trimestre de 2024. Analistas do NIESR observaram que “os choques triplos de oferta do Brexit, Covid e a invasão russa da Ucrânia, juntamente com o aperto monetário necessário para reduzir a inflação, afetaram gravemente a economia do Reino Unido.”

Uma pesquisa da S&P Global sugeriu que “é possível, mas não certo, que a economia australiana consiga gerir uma ‘aterragem suave’ com a inflação a cair para o objetivo do RBA”. O relatório observou que “o principal risco é que a inflação na Austrália seja mais rígida do que o esperado e o RBA tenha que aumentar as taxas de juro com mais força. Se o aumento da taxa de desemprego australiana puder ser limitado a cerca de um ponto percentual, as consequências económicas e financeiras deverão permanecer controladas”.

Relatório da Inflação IPC de Julho nos EUA

Na quinta-feira, o Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulgará os dados de inflação do país para o mês de julho. Os economistas sugerem que a inflação do IPC subiu 0,2% mensalmente, enquanto aumentou para 3,3% anualmente. A Fed estabeleceu uma meta de inflação de 2%, que tem lutado para atingir no ano passado.

Analistas sugerem que um pequeno aumento da inflação pode ser esperado, uma vez que os preços da energia estão elevados em comparação com os números do ano passado. O presidente da Reserva Federal de Filadélfia, Patrick Harker, disse que “estamos a progredir contra a inflação. Tem sido um progresso lento e estou atento a quaisquer pressões de preços ressurgentes. Continuamos fortes no nosso compromisso de trazer a inflação de volta ao objetivo. Espero que apenas uma desaceleração modesta na atividade económica acompanhe uma desinflação lenta, mas segura”.

Relatório do PIB do Reino Unido no Segundo Trimestre de 2023

Na sexta-feira, o Office for National Statistics (ONS) publicará os dados do PIB do Reino Unido para o segundo trimestre do ano. Economistas prevêem que a economia do Reino Unido cresceu 0,2% mensalmente em junho, voltando assim a um território positivo. Olhando para o trimestre, o crescimento do PIB do Reino Unido deverá chegar a 0,2% numa base anual.

Economistas da Société Générale observaram que “prevemos um crescimento do PIB no primeiro trimestre de 0,1% (0,3% em relação ao ano anterior), o mesmo que no primeiro trimestre, graças a uma recuperação do crescimento do PIB em junho de 0,2%, após a contração de -0,1% em maio. O BoE prevê um crescimento de cerca de 0,2% no primeiro semestre e uma taxa semelhante no curto prazo”.

Preços do consumidor da China caem em Julho

Hoje cedo, o Departamento Nacional de Estatísticas da China informou que o índice de preços ao consumidor caiu 0,3% anualmente em julho, mas subiu 0,2% em comparação com junho. Este foi a primeira queda anual nos últimos dois anos e meio.

Os analistas da Oxford Economics escreveram no seu relatório que “o fraco acompanhamento da procura da China no segundo trimestre pode ser atribuído ao seu estímulo relativamente contido do lado da procura durante o Covid, anos de aperto regulatório e uma correção imobiliária em andamento”, acrescentando que esperam que a inflação cresça 0,5% este ano e o índice de preços do produtor caia 3,5%.

