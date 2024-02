RBA mantém taxas de juro, mas não descarta aumentos

Fevereiro 07, 2024 00:21

Depois de uma semana repleta de acontecimentos financeiros importantes, como decisões sobre taxas de juro por parte de alguns dos principais bancos centrais do mundo, espera-se que o calendário desta semana seja leve. O Reserve Bank of Australia (RBA) anunciou a sua decisão de manter os custos dos empréstimos inalterados, conforme previsto.

O dólar norte-americano ganhou força em relação à libra esterlina, atingindo um máximo de dois meses, na segunda-feira, com Jerome Powell a afastar as expectativas relativamente a um corte nas taxas de juro após a reunião do conselho de administração da Fed em março.

Decisão sobre taxas de juro no RBA

O conselho do RBA não trouxe nenhuma surpresa, pois manteve a Official Cash Rate (OCR) do banco central em espera, conforme esperado pelos economistas. Dado que a economia australiana enfrenta elevados custos de vida, alguns analistas sugerem que não há muito espaço para o RBA aumentar ainda mais os custos dos empréstimos.

A governadora do banco central australiano, Michelle Bullock, disse que não descarta nada dentro ou fora da política monetária e acrescentou que o banco considera os riscos equilibrados, ao mesmo tempo que observou que está ativamente à procura de dados que confirmem o regresso da inflação ao objetivo.

Economistas do National Australia Bank (NAB) escreveram num relatório que a declaração pós-reunião não indica qualquer corte nas taxas em breve. “Interpretamos isso como baixa probabilidade de um corte no primeiro semestre de 2024, mas um corte no segundo semestre de 2024 é consistente com a inflação no objetivo em meados de 2026 na previsão do RBA”, observaram.

PMI de Serviços do ISM dos EUA, janeiro de 2024

O PMI de serviços dos EUA subiu para 53,4 em janeiro, de acordo com um relatório divulgado pelo Institute of Supply Management (ISM) publicado na segunda-feira. Os analistas de mercado do ISM afirmaram no relatório que “o aumento geral da taxa de crescimento em janeiro é atribuível ao crescimento mais rápido dos índices de Novos Pedidos, Emprego e Entregas de Fornecedores”.

A pesquisa ISM mostrou que “a maioria dos entrevistados indica que os negócios estão estáveis. Estão optimistas em relação à economia devido ao impacto potencial dos cortes nas taxas de juro; no entanto, estão cautelosos devido à inflação, às pressões de custos associadas e aos conflitos geopolíticos em curso."

Corte da taxa de março é improvável, afirma responsável da Fed

O responsável da Fed, Jerome Powell, disse aos repórteres da CBS que o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) de março dificilmente resultaria em cortes nas taxas, já que o conselho não estaria confiante o suficiente para prosseguir. Powell reconheceu que houve progresso em relação à inflação, mas sublinhou que números de inflação mais persistentes poderiam ter impacto no momento dos ajustamentos das taxas.

O líder da Fed sugeriu que um corte nas taxas poderia ocorrer mais cedo do que o previsto se os números do mercado de trabalho ficassem mais fracos ou se os números da inflação caíssem “de forma realmente persuasiva”. Questionado sobre as projecções da economia dos EUA, Powell observou que não vê uma possibilidade elevada de uma recessão, acrescentando ao mesmo tempo que as questões económicas da China poderão ter um efeito sobre a economia dos EUA, mas não um grande efeito.

Tirando força dos comentários de Powell, o dólar americano atingiu o máximo de dois meses em relação à libra esterlina na segunda-feira.

Relatório provisório da OCDE: Cortes de taxas nos EUA e pressões de preços no Reino Unido

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publicou o seu relatório intercalar no início da semana. Os analistas da OCDE prevêem uma inflação medida pelo IPC dos EUA de apenas 2,2% em 2024 e 2% em 2025, uma das taxas mais baixas do G7.

O relatório da OCDE prevê que o Reino Unido teria de navegar pela taxa de inflação mais elevada do G7, de 2,8% este ano e 2,4% em 2025. Em relação à inflação nos EUA, os economistas da OCDE disseram que “a grande questão ainda é a inflação e parece estar a diminuir”. ...consistentemente. Ainda não estamos fora de perigo e há um caminho justo a percorrer.” Segundo eles, os EUA deverão registar um maior crescimento económico (+2,1%), enquanto o crescimento do PIB da Alemanha deverá ser anémico.

