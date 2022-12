Preços do petróleo sobem com as tempestades nos EUA

Dezembro 28, 2022 22:04

Os preços 'spot' do petróleo bruto subiram para 80 USD por barril devido ao aumento da procura por combustível para aquecimento e das fortes tempestades de neve que estão a atingir os EUA e Canadá.

As expectativas do mercado de uma recessão em 2023 pesaram sobre os preços do petróleo durante a maior parte de dezembro. Estes foram combatidos por tempestades de inverno e melhores perspectivas de crescimento global, agora que a China está pronta para reabrir as suas fronteiras aos visitantes externos. Nos últimos desenvolvimentos, Hong Kong eliminará as restrições de distanciamento social do COVID-19 até o final de dezembro, uma medida que provavelmente apoiará o sentimento do mercado.

Qual força prevalecerá nos mercados de petróleo bruto à medida que janeiro se aproxima - receios de recessão, procura aliada ao clima de inverno ou perspectivas de crescimento mais otimistas da China? No curto prazo, a procura por combustível para aquecimento deve sustentar os preços do petróleo durante os meses de inverno. A perspectiva de médio prazo é menos clara, por causa das pressões do lado da oferta decorrentes da guerra na Ucrânia e das probabilidades de uma recessão global.

Na quinta-feira, a Energy Information Administration (EIA) deverá divulgar o seu relatório de variação dos inventário de petróleo bruto para a semana encerrada em 23 de dezembro. Anteriormente no nível de -5,894 milhões de barris, o resultado mais recente é de -1,575 milhão de barris. Se o valor for maior do que o esperado, poderá sustentar os preços do petróleo bruto. Então, novamente, o valor final pode estar em linha com as expectativas, ou abaixo do esperado, e a tendência de baixa pode pesar sobre os preços.

Um dos principais gatilhos dos receios de recessão é a próxima decisão da Reserva Federal sobre a taxa de juro. Os receios do mercado podem continuar até janeiro, antes da reunião de dois dias da Fed marcada para 31 de janeiro até 1 de fevereiro.

A grande dúvida é se a inflação americana subiu ou caiu em dezembro e a resposta virá no dia 12 de janeiro, quando serão divulgados os resultados. Os preços ao consumidor subiram 7,1 por cento em novembro, marcando uma queda em relação ao mês anterior, quando estavam no nível de 7,7 por cento. Isto foi atendido pelo aumento da taxa de juro de 0,5% da Fed, menos agressivo do que nos períodos anteriores.

Em outras notícias financeiras, o período de resultados aproxima-se em janeiro. As ações financeiras de mega capitalização devem divulgar os ganhos do quarto trimestre a partir de 13 de janeiro, incluindo JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo & Co e Citigroup. Os mercados de ações globais podem passar por períodos voláteis no início de janeiro, dependendo de fatores como a retórica da Fed, perspectivas de empresas de grande capitalização e notícias sobre inflação.

