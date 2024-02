Preços do cacau atingem máximo recorde: como o mercado vai reagir?

Fevereiro 19, 2024 23:23

O Dia dos Namorados acabou e o chocolate voltou a ser um dos presentes mais populares. As vendas de chocolate costumam aumentar nesta época do ano, pois a procura é alta. O que não se esperava era o aumento sem precedentes dos preços do cacau no mercado de commodities.

Como o chocolate branco e o chocolate preto têm grãos de cacau como ingredientes básicos, seria interessante rever o desempenho do cacau como commodity nos últimos meses e quais são as previsões para as suas ações.

Preço futuro do cacau quebra recorde

A 12 de fevereiro, os preços do cacau atingiram um nível recorde, sendo operado a $6030 dólares por tonelada. Nos dias seguintes, os preços do cacau recuaram ligeiramente, mas ainda oscilaram bastante perto dos valores de 12 de fevereiro. Os preços futuros do cacau subiram mais de $1000 ou quase 40% desde o início do ano.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Cacau dos EUA (1 tonelada métrica), gráfico diário em dólares registado em 16 de fevereiro de 2024. Intervalo: 3 de outubro de 2023 a 16 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Como alguns podem perguntar-se porque é que os preços do cacau subiram tanto, a resposta reside na fraca oferta. As más condições climáticas afetaram as plantações de cacau na África Ocidental, que produzem 75% do fornecimento global de grãos de cacau. O fenómeno climático El Niño que afecta as áreas de cultivo de cacau desde Janeiro, e que deverá durar até Março de 2024, trouxe temperaturas mais secas na região, prejudicando o rendimento das colheitas em dois dos maiores países produtores de cacau do mundo, Gana e Costa do Marfim.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Cacau dos EUA (1 tonelada), gráfico mensal em dólares registado a 16 de fevereiro de 2024. Intervalo: 1 de maio de 2016 a 16 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

De acordo com a Organização Internacional do Cacau, a África é responsável por três quartos da produção global de cacau, enquanto o continente americano representa 20%, deixando 5% para a Indonésia e Papua Nova Guiné.

Comentando os elevados preços do cacau, os analistas do ING observaram que “o mercado do cacau já se encontrava num ambiente deficitário nas duas épocas anteriores, o que significa que os stocks globais já se encontram nos níveis mais baixos desde a época 2015/16”. No seu relatório, publicado a 15 de Fevereiro, sublinharam que o regulador do cacau da Costa do Marfim “suspendeu as vendas futuras para a época 2024/25 até que haja alguma clareza sobre como será a colheita da próxima época”.

Mondelez e Hershey expressam receios sobre o preço do cacau

Duas das maiores empresas produtoras de chocolate do mundo, a Mondelez International e a Hershey Company, já observaram que o aumento dos preços do cacau provavelmente desempenhará um papel significativo nos preços futuros dos produtos à base de grãos de cacau.

Mondelez International: aumento de preços e lucros superam as expectativas no quarto trimestre de 2023

Mondelez International é uma empresa multinacional de confeitaria, alimentos, holdings, bebidas e salgadinhos com sede nos EUA. O portfólio da sua empresa inclui marcas populares de chocolate como a Milka, Côte d'Or, Toblerone, Cadbury, Green & Black's, Freia, Marabou e Fry's.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Mondelez International Inc. (#MDLZ) - Gráfico Mensal. Data: 1 de abril de 2016 a 16 de fevereiro de 2024, registado a 16 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

A 30 de janeiro, a empresa publicou o seu relatório de lucros do quarto trimestre de 2023. O relatório superou as expectativas dos analistas de mercado, já que a Mondelez International registou um lucro de $950 milhões de dólares no quarto trimestre de 2023. A receita da empresa no último trimestre do ano anterior foi relatada como $9,31 mil milhões, superando mais uma vez as expectativas.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Mondelez International Inc. (#MDLZ) - Gráfico Diário. Data: 2 de outubro de 2023 a 16 de fevereiro de 2024, registado em 16 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

A Mondelez International continuará a aumentar os preços de alguns dos seus produtos em 2024 para combater a inflação do cacau. O CEO da empresa, Dirk Van de Put, disse aos repórteres que o aumento dos preços do cacau e do açúcar forçaria a Mondelez International a avaliar os preços, embora os últimos relatórios de vendas mostrassem uma queda de 5,5% nas vendas na América do Norte.

Os aumentos de preços não são algo novo na mesa. Os preços do chocolate Mondelez na Europa, o seu maior mercado, subiram 12% a 15% em 2023, disse o CEO Dirk Van de Put no mês passado numa teleconferência com analistas de Wall Street. Os acionistas da Mondelez International, como a Parnassus Investments, enfatizaram que a empresa deveria “ser estratégica ao repassar o aumento de preços aos consumidores este ano”.

The Hershey Co.: Preços como ferramenta para ajudar a gerir os negócios

A Mondelez International não é a única empresa que está a considerar aumentar os preços dos produtos. A administração da Hershey Co também expressou a vontade de ajustar os preços devido aos elevados custos do cacau. Michele Buck, CEO da Hershey Co., disse na semana passada que “dada a situação dos preços do cacau, usaremos todas as ferramentas na nossa caixa de ferramentas, incluindo preços, como forma de gerir o negócio”.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Hershey Co-The (#HSY) - Gráfico Mensal. Data: 1 de agosto de 2017 a 16 de fevereiro de 2024, registado em 16 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Hershey Co. é uma empresa multinacional de confeitaria com sede na Pensilvânia, EUA. Alguns dos produtos da empresa, inclusive licenciados, são Kit Kat, Hershey bar, M&M, Dream, Dagoba Organic Chocolate e outros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Hershey Co-The (#HSY) - Gráfico Diário. Data: 24 de outubro de 2023 a 16 de fevereiro de 2024, registado em 16 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

De acordo com um relatório da Reuters, a Hershey Co. “delineou um novo programa de reestruturação de dois anos que geraria cerca de 300 milhões de dólares em poupanças antes de impostos, após projetar vendas e lucros anuais abaixo das expectativas de Wall Street”. O relatório de lucros do quarto trimestre da empresa revelou que as vendas líquidas do quarto trimestre de 2023 foram de $2,66 mil milhões de dólares, perdendo perante as estimativas de $2,71 mil milhões. Os volumes de vendas orgânicas caíram 6,6%, à medida que os consumidores afetados pelos altos números da inflação reduziram os gastos com chocolates e doces caros.

A administração da Hershey Co. prevê que as vendas líquidas em 2024 aumentem entre 2% e 3% ano a ano, em comparação com as estimativas dos analistas de um valor de 3,4%.

