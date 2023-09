Mercados atentos ao relatório da inflação nos EUA

Setembro 13, 2023 01:47

O relatório de inflação IPC de agosto vindo dos EUA é um dos dados financeiros mais importantes divulgados no início da semana. Enquanto os economistas debatem se a Reserva Federal irá apertar a sua política monetária ou suspender os aumentos das taxas, espera-se que os dados incluídos no relatório desempenhem um papel nas futuras decisões do conselho da Fed.

Relatório de agosto do IPC dos EUA

Na quarta-feira, será o momento da verdade para a economia dos EUA, já que o Bureau of Labor Statistics (BLS) publicará o relatório de inflação do IPC de agosto. Os economistas sugerem que a inflação global aumentou 3,6% numa base anual. Numa base mensal, estes esperam que a inflação tenha subido 0,6% em agosto.

A reunião de política monetária da Fed está agendada para 19 e 20 de setembro, portanto, espera-se que os próximos dados de inflação forneçam pistas sobre a política de aperto do banco central dos EUA.

IPO da ARM a despertar atenção

Os analistas de mercado concentraram-se na IPO da ARM agendado para 13 de setembro. Alguns destes sugerem que a IPO da ARM poderá ser a maior da história do mercado dos EUA, uma vez que a empresa é um produtor de semicondutores de longa data e um dos principais intervenientes no mercado específico. De acordo com um relatório da CNBC, a ARM lançou recentemente novos chips voltados especificamente para casos de uso de IA e aprendizagem de máquina. No entanto, alguns analistas sugerem que “é improvável que a Arm veja os benefícios da IA ​​filtrados para as suas receitas durante pelo menos três a cinco anos”. Para obter mais informações sobre o próximo IPO da ARM, leia o nosso blog.

Relatório do PIB do Reino Unido

Na manhã de quarta-feira, o Office for National Statistics (ONS) deverá publicar dados relativos ao PIB do Reino Unido em julho. As previsões mostram que a economia do Reino Unido deverá ter expandido 0,4% em Julho numa base anual.

Hoje cedo, o ONS anunciou que a taxa de desemprego no país aumentou 4,3% nos três meses até julho. O mesmo relatório mostrou que o rendimento médio, incluindo bónus, aumentou 8,5% no mesmo período. Os salários excluindo bónus aumentaram 7,8%, a maior taxa de crescimento desde 2001.

Membro do Conselho do BoE: “Apertar demais é melhor do que não alterar as taxas”

Catherine Mann, membro do conselho do Banco de Inglaterra (BoE), disse que subestimar a persistência da inflação pode levar a um excesso. Nas suas observações, ela observou: “fazer uma pausa ou manter a taxa de política mais baixa durante mais tempo corre o risco de a inflação se tornar mais profundamente enraizada, o que exigiria então um maior aperto no total, tanto para alterar a inflação em si como para espremer a inflação embutida que vem da duração sustentada acima da meta. É por isso que prefiro errar por apertar demais. Mas, se eu estiver errada, e a inflação desacelerar mais rapidamente e a actividade se deteriorar de forma mais significativa, não hesitarei em cortar as taxas.”

Mann também sugeriu que uma abordagem de “inflação de 3% está suficientemente próxima” poderia enviar a mensagem errada aos mercados.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.