Netflix com subida: acabou a guerra no Streaming?

Fevereiro 03, 2024 00:24

Nos últimos anos, investidores e traders tornaram-se espectadores das chamadas “guerras de streaming”, sendo a Netflix (NFLX) uma das principais concorrentes. Embora a maioria dos aplicativos de streaming tenha crescido durante a era da pandemia, a Netflix emergiu como uma das mais populares e parece ter mantido o seu ritmo à medida que o mundo voltava à normalidade.

Há quem diga que os números não mentem, por isso neste artigo terá a oportunidade de avaliar alguns fatos sobre o desempenho da Netflix e o que os analistas prevêem para as suas ações.

Ações da Netflix com um grande salto no relatório de ganhos do quarto trimestre

A 23 de janeiro, a Netflix divulgou o seu relatório de lucros do quarto trimestre de 2023 conforme esperado. Os números registados superaram as expectativas dos analistas, aumentando o otimismo em relação ao crescimento da Netflix.

Segundo o relatório, a Netflix atingiu o número de 260,8 milhões de assinantes, com o número a crescer em 13,1 milhões apenas no último trimestre do ano anterior. Os analistas de mercado estavam à espera de um aumento de 8 a 9 milhões de novas conta na Netflix.

O relatório de ganhos foi acompanhado por uma declaração do conselho de administração que referiu o seguinte: “À medida que os nossos concorrentes se adaptam a estas mudanças, é lógico esperar uma maior consolidação, especialmente entre empresas com redes lineares grandes e em declínio. Não estamos interessados ​​em adquirir redes lineares. Nem acreditamos que novas fusões e aquisições entre empresas de entretenimento tradicionais mudarão materialmente o ambiente competitivo, dada toda a consolidação que já aconteceu na última década.”

Combate da Netflix à partilha de senhas e adição de novos programas

Nos últimos meses, a Netflix envolveu-se na repressão das senhas partilhadas entre utilizadores, já que alguns assinantes partilhavam as suas contas com familiares ou amigos, prejudicando a receita da aplicação. Além de estabelecer tais limitações, a Netflix lançou também níveis de contas suportadas por anúncios com taxas mais baixas.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Netflix Inc. (#NFLX) - Gráfico Mensal. Data: 1 de abril de 2016 a 26 de janeiro de 2024, registado a 26 de janeiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

A Netflix anunciou que gastaria $5 mil milhões para transmitir a Raw da World Wrestling Entertainment (WWE), a partir de janeiro de 2025. O acordo de dez anos indica que a Netflix pode estar envolvida na transmissão de eventos desportivos, em direto, no futuro.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Netflix Inc. (#NFLX) - Gráfico Diário. Data: 12 de setembro de 2023 a 26 de janeiro de 2024, registado a 26 de janeiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

De acordo com um relatório da Reuters, a Raw da WWE foi o principal programa da rede dos EUA de propriedade da Comcast, atraindo 17,5 milhões de telespectadores únicos ao longo do ano. Analistas de comunicação social do Bank of America disseram que a Netflix está bem posicionada para vender anúncios e desenvolver programação "relacionada com desporto" que possa levar a luta livre profissional a um novo público, referindo-se ao sucesso da série de documentários "Fórmula 1: Drive to Survive" nos EUA.

O que dizem os analistas sobre as perspectivas futuras da Netflix

Analistas de mercado, em conversa com os repórteres da Yahoo Finance, aumentaram o preço-alvo das ações e acrescentaram que “em todos os aspectos, a Netflix está em alta. O sucesso da repressão à partilha de passwords, o lançamento de um nível de publicidade de baixo preço e o crescimento contínuo em mercados em desenvolvimento de preços mais baixos tornaram o trauma de 2022 uma memória distante.”

No entanto, outros relatórios, como o da Morningstar, são menos otimistas, observando que: “Embora projetemos que o crescimento do número de assinaturas permanecerá relativamente alto, acreditamos que os catalisadores que levaram ao crescimento descomunal no ano passado irão diminuir significativamente em 2024. Mas o nosso olhar sóbrio ao nível das adições líquidas de membros não deve obscurecer o quão impressionante tem sido o desempenho da Netflix. As ações adiantaram-se, embora esperemos que a Netflix continue dominante.”

Os economistas do Deutsche Bank aumentaram o preço-alvo de $460 para $525 dólares, mas alertaram os investidores sobre a avaliação da empresa, enfatizando que "a Netflix ainda é a melhor história na comunicação social entre os produtores/programadores/distribuidores verticalmente integrados. No entanto, acreditamos que a posição de liderança da Netflix é totalmente precificado nas ações nesses níveis. Vemos isso como deixando pouco espaço para expansão múltipla, dado o que achamos que será o pico de crescimento do lucro por ação em 2024."

Trading com a Netflix e guerras de Streaming

As ações da Netflix são populares entre investidores e traders, uma vez que os relatórios financeiros positivos geraram publicidade positiva na comunicação social. Atraídos pela influência, os traders iniciantes podem considerar operar ações da Netflix ou de outros aplicativos de streaming. Traders experientes sugerem que a escolha de instrumentos financeiros para uma estratégia de trading deve ser o resultado de uma analise minuciosa.

Os traders iniciantes sem experiência podem melhorar os seus conhecimentos de trading estudando guias e artigos de instruções, assistindo a webinars ou participando em seminários educativos. Embora a experiência seja certamente valiosa, os traders iniciantes que estão familiarizados com a forma como o trading funciona têm um bom ponto de partida quando comparados com os traders que negligenciam a sua educação.

Por último, mas não menos importante, os traders iniciantes devem habituar-se a usar ferramentas de gestão de risco, como ordens de stop loss e take-profit. Estas ferramentas estão disponíveis nas plataformas de trading mais populares, como MT4 e MT5.

Operar com uma Conta Demo sem risco

Tem interesse em colocar em prática o seu trading sem arriscar o seu dinheiro? Uma conta de trading de demonstração da Admirals permite-lhe fazer exatamente isso, praticar num ambiente virtual com condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo ainda hoje:

Negoceie com uma conta demo sem risco Faça trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que esta análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende todos os riscos.