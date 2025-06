Negociações comerciais EUA-China prosseguem para o segundo dia

Junho 13, 2025 00:38

Os mercados americanos estiveram relativamente contidos na segunda-feira enquanto os investidores aguardavam o resultado das novas negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

O S&P 500 e o Nasdaq subiram ligeiramente 0,09% e 0,31% respectivamente, enquanto o Dow Jones fechou inalterado. O índice do dólar americano, que mede a divisa norte-americana contra um cabaz de moedas estrangeiras, registou uma subida ligeira de 0,19% e continuou a valorizar na manhã de terça-feira.

Negociações comerciais EUA-China

Na segunda-feira, os EUA e a China iniciaram uma nova ronda de negociações comerciais em Londres, numa tentativa das duas maiores economias mundiais de aliviar as tensões comerciais em curso.

Após terminarem na segunda-feira à noite, as negociações comerciais deverão prosseguir na terça-feira, tendo o Presidente Trump declarado que estava a receber "apenas relatórios positivos" dos seus representantes em Londres.

Na sequência de uma escalada de tarifas entre as duas nações, Washington e Pequim acordaram uma trégua no mês passado em Genebra, concordando em reverter a maioria das suas tarifas durante 90 dias.

Contudo, desde então, ambos os lados acusaram o outro de não cumprir a sua parte do acordo.

Os EUA afirmaram que a China não tinha aliviado as restrições às exportações de metais de terras raras e ímanes, conforme havia sido acordado. Pouco depois, a China declarou que desde as negociações de Genebra, os EUA tinham introduzido uma série de medidas contra a China, incluindo a emissão de directrizes de controlo de exportação sobre chips de IA.

Dados económicos chineses

As mais recentes negociações comerciais EUA-China começaram após a divulgação de vários dados económicos da China na manhã de segunda-feira.

O crescimento das exportações da China abrandou para 4,8% em Maio, ficando aquém das expectativas dos analistas. Os dados mostraram que as exportações chinesas para os EUA despencaram 34,5% em termos homólogos, evidenciando o impacto das tensões comerciais entre os dois países.

As exportações têm sido um motor importante do crescimento económico da China nos últimos tempos, em meio a uma contínua desaceleração no mercado imobiliário e à procura interna débil.

A evidência desta fraca procura interna foi patente nos mais recentes dados de inflação da China, também divulgados na segunda-feira.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi registado em território negativo pelo quarto mês consecutivo, enquanto a China continua a combater as pressões deflacionárias. O IPC recuou 0,1% em termos homólogos em maio, embora tenha sido menos do que o antecipado pelos analistas.

Por sua vez, o Índice de Preços no Produtor (IPP) despencou mais do que o esperado, caindo 3,3% em termos homólogos, a sua queda mais acentuada em quase dois anos.

BCE corta taxas, novamente

Na semana passada, quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) cortou a sua taxa de juro de referência pela oitava vez desde junho último.

Conforme amplamente esperado, o BCE reduziu a sua taxa de depósito em 25 pontos base para 2% e sinalizou que o seu ciclo de cortes de taxas poderá estar a aproximar-se do fim.

Simultaneamente, o banco central reviu em baixa as suas perspetivas de inflação principal para o ano, fixando-as na sua meta de médio prazo de 2%, face à projeção anterior de 2,3% em março. As suas expectativas para o crescimento do PIB mantiveram-se inalteradas em 0,9% para 2025.

O que observar esta semana

O restante desta semana incluirá vários outros eventos económicos importantes, nomeadamente os seguintes:

Dados de inflação dos EUA na quarta-feira;

Dados mensais do PIB do Reino Unido na quinta-feira;

Leilão de Obrigações do Tesouro dos EUA a 30 anos na quinta-feira.

Pratique Negociação numa Conta Demonstração Sem Risco

Tem interesse em praticar negociação sem arriscar os seus fundos? Uma conta demonstração de negociação da Admiral Markets permite-lhe fazer precisamente isso, enquanto negocia em condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demonstração:

Negoceie com uma conta demo sem risco Faça trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Os dados fornecidos proporcionam informação adicional relativamente a todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões, revisões de mercado, perspetivas semanais ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admiral Markets que operam sob a marca Admiral Markets (doravante "Admiral Markets"). Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste especial atenção ao seguinte: