Mercados sobem à medida que os receios nos bancos diminuem

Março 21, 2023 23:29

A aquisição do Credit Suisse pelo UBS na Suíça ajudou os mercados de ações a recuperarem. Os analistas da Moody's Investors Services escreveram no seu relatório que "apesar dos eventuais benefícios, a Moody's também observa que a transação representa desafios financeiros, culturais e de integração significativos para o UBSG".

As ações do First Republic Bank caíram novamente na segunda-feira, quando a Standard and Poor's baixou a classificação de crédito da instituição com sede na Califórnia.

Os preços do ouro recuaram (a $1969 na manhã de terça-feira), perdendo o impulso de subida de segunda-feira que os levou a máximas acumuladas no ano acima de $2000.

Lagarde: Inflação deverá permanecer muito alta por muito tempo

A chefe do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse aos membros do Parlamento Europeu (PE) que, embora a inflação da zona euro tenha caído para 8,5% em fevereiro devido aos preços mais baixos da energia, espera-se que permaneça mais alta do que a meta do BCE de 2% por um longo período de tempo.

Lagarde disse que o BCE irá controlar de perto os desenvolvimentos do mercado e prometeu “estar pronto para responder conforme necessário para preservar a estabilidade de preços e a estabilidade financeira na zona do euro”.

Estatísticas do relatório de inflação IPC do Canadá

Na tarde de terça-feira, o Statistics Canada divulgará o seu relatório de inflação IPC de fevereiro. Economistas sugerem que a inflação nominal provavelmente cairá para 5,4%, numa base anual, em relação ao indicador de 5,9% em janeiro. Se a inflação chegar a 5,4%, será a menor inflação registada nos últimos 14 meses.

Inflação IPC no Reino Unido em queda

Na manhã de quarta-feira, o Office for National Statistics (ONS) divulgará dados sobre a inflação do Reino Unido. Economistas sugerem que a inflação nominal caiu para 9,9%, na comparação anual, em fevereiro, enquanto a inflação deve chegar a 5,7%.

A inflação IPC no Reino Unido caiu pelo terceiro mês consecutivo para 10,1% no ano até janeiro, de 10,5% em dezembro. A meta de inflação do Banco da Inglaterra (BoE) é de 2%. A Inflation Attitudes Survey publicada pelo BoE em 17 de março revelou que as expectativas de inflação no próximo ano caíram para 3,9% de 4,8% em novembro, enquanto as de inflação nos 12 meses seguintes caíram para 3,0% de 3,4%.

Goldman Sachs: Pausa da Fed nos aumentos de juros

Os analistas da Goldman Sachs (GS) insistem que o conselho de administração da Fed não aumentará as taxas de juro na sua próxima reunião, na quarta-feira. Em nota aos investidores, os economistas da GS sugeriram que “esperamos que o FOMC faça uma pausa na sua reunião de março desta semana devido ao stress no sistema bancário. Embora os decisores de política monetária tenham respondido agressivamente para fortalecer o sistema financeiro, os mercados parecem não estar totalmente convencidos de que os esforços para apoiar bancos pequenos e médios serão suficientes”.

GS ainda estima que a Fed possa aumentar as taxas em 0,25% em maio, junho e julho.

Bundesbank: economia alemã deverá contrair no primeiro trimestre de 2023

Um relatório mensal do banco central da Alemanha disse que "a atividade económica alemã provavelmente cairá novamente no trimestre atual. No entanto, a queda provavelmente será menor do que no último trimestre de 2022". Os economistas do Bundesbank observaram que a inflação nominal deverá encolher em março, mas acrescentaram que "a taxa básica está a mostrar-se excepcionalmente persistente. Pode até aumentar ligeiramente a meio do ano".

O PIB do país caiu 0,4% trimestralmente no quarto trimestre de 2022. Dois trimestres consecutivos de queda na atividade económica colocariam a Alemanha em recessão.

