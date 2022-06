Negociar aumento de 25% da Salesforce após relatório de ganhos

Junho 11, 2022 00:42

A recente liquidação do mercado de ações fez com que muitas empresas de tecnologia de biliões de dólares reduzissem seus ganhos liderados pela pandemia.

Embora a ameaça de taxas de juro mais altas continue afetando mercados em crescimento, como ações de tecnologia, ainda existem algumas empresas que publicam dados fundamentais fortes.

A Salesforce, empresa de software baseada em nuvem, anunciou recentemente um relatório de lucros que surpreendeu o mercado, fazendo com que as ações subissem quase 8% com as notícias, mas ainda caíssem cerca de 39% em relação ao seu recorde.

Saiba mais sobre as ações da Salesforce (CRM) e como negociá-las abaixo.

Ação: Salesforce Inc Bolsa de Valores: NYSE Símbolo Conta Invest.MT5: CRM Data da Ideia: 7 junho 2022 Horizonte Temporal: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $191,00 Nível-alvo: $241,00 Tamanho Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

* A conta Invest.MT5 permite comprar ações e ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as negociações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê negociar ações da Salesforce?

A Salesforce é uma empresa americana de software baseada em nuvem que fornece uma das plataformas de gestão de relacionamento com o cliente mais usadas do mundo. Alguns dos clientes mais conhecidos da Salesforce incluem o Walmart. A empresa é global com a maioria dos seus clientes vindos dos Estados Unidos e do Reino Unido.

No final de maio, a Salesforce divulgou resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas, ao mesmo tempo em que elevou sua orientação anual para ganhos. A empresa registou receita de $7,41 biliões contra $7,38 biliões esperados e lucro de $0,98 por ação contra uma expectativa de $0,94 por ação.

Com receitas acima de 24% ano a ano e uma aquisição bem-sucedida do Slack por $2,7 biliões, muitos analistas estão otimistas quanto às perspectivas de longo prazo para o preço das ações da Salesforce, conforme discutido mais adiante.

Curiosamente, enquanto muitas outras empresas lamentam as condições económicas mundiais, o cofundador e co-CEO da Salesforce, Marc Benioff, disse: “Nós simplesmente não estamos a ver um impacto material no mundo económico mais amplo em que todos estão”.

No entanto, isso não significa dizer que o desempenho da empresa continuará a se apresentar em meio a uma desaceleração económica global. Alguns de seus clientes podem começar a desacelerar ou cortar despesas. Essa é uma das razões pelas quais a Salesforce desacelerou seu processo de contratação.

Isso também levou a Salesforce a reduzir sua orientação de receita para 2023, mas aumentando suas expectativas de lucro.

Previsão das ações da Salesforce - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Salesforce nos últimos 3 meses, atualmente existem 29 classificações de compra, 4 de retenção e 0 de venda na ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações do Salesforce é de $332,00 com o preço-alvo mais baixo de $175,00.

A meta de preço médio para uma previsão de ações da Salesforce é de $241,03, o que representa mais de 31% de alta em relação aos níveis atuais, no momento da redação.

Fonte: TipRanks, 7 de junho de 2022

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Salesforce

Um exemplo de Ideia de Trading para a previsão de ações da Salesforce pode ser o seguinte:

Compre a ação num intervalo acima de $191,00 para permitir a volatilidade atual do mercado;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo médio dos analistas em $241,00;

Mantenha seu risco baixo num máximo de 5% da sua conta total;

Horizonte Temporal = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da Salesforce:

Se a meta for atingida = $500,00 de lucro potencial ($241,00 - $191,00*10 ações).



É aconselhável lembrar que é improvável que o preço das ações suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando a recente liquidação nos mercados de ações globais.

Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Deve sempre saber quanto pode perder em uma negociação e os riscos envolvidos.

Outro fator a considerar é a comissão, pois elas podem consumir os seus lucros. Com a conta Admirals Invest.MT5, pode comprar ações dos EUA a partir de $0,02 por ação. Isto significa que comprar 10 ações da Salesforce resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações).

Há uma baixa taxa mínima de transação de $1. Portanto, a ideia de trading de exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no total!

Como comprar ações da Salesforce em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a Salesforce com uma comissão baixa de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com Admirals para acessar a Sala do Trader. Clique em Negociar em uma de suas contas ao vivo ou demo para abrir a plataforma da web. Pesquise Salesforce na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico. Use o recurso de negociação com um clique ou clique com o botão direito do mouse e abra um ticket de negociação para inserir o tamanho da sua negociação, parar a perda e obter o nível de lucro.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Clique no banner abaixo para comprar ações da Salesforce hoje mesmo! ▼▼▼

Acha que o preço das ações da Salesforce pode seguir outra direção?

Lembre-se que todas as ideias analíticas e de negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há a possibilidade do preço das ações da X cair, então também pode operar short de uma conta de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também oferece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar short ou long para potencialmente lucrar com o aumento ou queda dos preços das ações.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: