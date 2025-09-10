Criação de empregos dos EUA desacelera, corte da taxa da Fed agora parece certo

Setembro 11, 2025 02:39

Nasdaq encerrou num máximo histórico na segunda-feira, subindo 0,45%, com o S&P 500 e o Dow Jones também a registarem ganhos de 0,21% e 0,25%, respetivamente, na expectativa de que custos de financiamento mais baixos se aproximem.

Relatório de emprego dos EUA destaca desaceleração

A criação de emprego nos EUA desacelerou em agosto, contribuindo para evidências de um enfraquecimento do mercado laboral e alimentando expectativas de que a Reserva Federal irá cortar as taxas quando se reunir na próxima semana.

A folha de pagamento não-agrícola (NFP) aumentou 22.000 postos, significativamente abaixo dos 75.000 que tinham sido previstos pelos economistas. Também marcou uma desaceleração considerável face ao aumento do mês anterior de 79.000. A taxa de desemprego subiu ligeiramente para 4,3%, aumentando em relação aos 4,2% de julho.

Que a Fed irá cortar as taxas na sua próxima reunião já não parece estar em questão. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados encaram agora um corte de pelo menos 25 pontos base como uma certeza e estão a atribuir uma probabilidade de 11,6% a um corte substancial de 50 pontos base.

Dólar recua, Ouro dispara

Na sequência do mais recente relatório de emprego dos EUA, o dólar desceu na segunda-feira e negociou em torno de um mínimo de seis semanas na manhã de terça-feira.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA também caíram acentuadamente nos últimos dias perante a perspetiva de taxas de juro mais baixas (os rendimentos das obrigações movem-se inversamente ao preço). Na segunda-feira, o rendimento de referência das obrigações do Tesouro a 10 anos caiu para um mínimo de cinco meses.

O ouro continuou a sua recente subida, ultrapassando os 3600 dólares por onça pela primeira vez e fechando num máximo histórico na segunda-feira.

Noutro desenvolvimento, os preços do petróleo subiram ligeiramente, depois da OPEP+ ter acordado aumentar a produção de forma mais modesta do que havia sido antecipado. Os preços do petróleo estão também a receber apoio da perspetiva de sanções mais rigorosas contra a Rússia, na sequência dos recentes ataques à Ucrânia.

O que observar esta semana

Mais tarde, na terça-feira, terá lugar o evento anual da Apple, no qual se espera que a gigante tecnológica lance um novo modelo de iPhone mais fino, o iPhone Air, juntamente com o iPhone 17.

O restante da semana verá também uma série de anúncios económicos importantes que os operadores e investidores poderão querer acompanhar:

Quarta-feira : Índice de Preços no Produtor (IPP) dos EUA - Agosto

: Quinta-feira : Decisão sobre taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) Índice de Preços no Consumidor (IPC) dos EUA - Agosto

: Sexta-feira : Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido - Julho

:

