BCE decidirá sobre taxas de juros, de olho no relatório NFP

Março 07, 2024 00:35

A decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre a taxa de juro e a divulgação de dados das Nonfarm Payrolls dos EUA estão entre os eventos financeiros mais importantes para o resto da semana. Ainda hoje, o Chanceler do Reino Unido apresentará o Orçamento da Primavera que pode incluir cortes de impostos.

Decisão sobre a taxa de juro do BCE

Na quinta-feira, o conselho do BCE reunir-se-á para decidir sobre a política monetária e as taxas de juro. Os analistas de mercado prevêem que os custos dos empréstimos provavelmente permanecerão inalterados, enquanto esperam ouvir os comentários de Christine Lagarde sobre como o BCE planeia avançar com as suas políticas monetárias à medida que o final do primeiro trimestre se aproxima.

A inflação global caiu nos últimos meses, mas a inflação subjacente parece teimosa. Os analistas de mercado da Morningstar observaram que “a verdade é que a inflação caiu consideravelmente e a trajetória ainda é positiva. A MRO situa-se em 4,5%, o que significa que o banco tem muita margem de manobra. Pode implementar um pequeno corte em junho e esperar para ver os efeitos, sem perturbar o applecart. Com a economia europeia a oscilar para a recessão, acreditamos que o BCE deve agora equilibrar o risco (externo) de ressurgimento da inflação, com a necessidade potencialmente mais premente de garantir que a economia não entre numa recessão prolongada. Junho parece ser um compromisso razoável a este respeito.”

Chanceler do Reino Unido apresentará Orçamento da Primavera

No Reino Unido, o Chanceler Jeremy Hunt dará ao público os detalhes do Orçamento da Primavera ainda hoje. Os economistas do ING sublinham que, dependendo do plano orçamental, a libra esterlina poderá receber um impulso, observando que “um pacote de alívio fiscal de tamanho moderado (ou seja, um que não provoque turbulência nas gilts) pode provavelmente dar algum apoio à GBP esta semana, mas o espectro de possibilidades é reconhecidamente bastante amplo.”

Um relatório do Commerzbank sobre a potencial reacção da libra refere que: “A reacção dependerá certamente muito da extensão do alívio final. E, acima de tudo, se o Banco de Inglaterra é confiável para gerir estes gastos mais elevados. Uma coisa é certa: uma política fiscal expansionista provavelmente tornará mais difícil para o Banco de Inglaterra controlar a inflação no longo prazo. Dadas as incertezas, é difícil fazer uma previsão precisa para a libra. Se o mercado acreditar que o BoE responderá ao aumento dos gastos com cortes posteriores nas taxas, a GBP poderá beneficiar novamente hoje. Por outro lado, se os cortes forem significativamente superiores ao esperado, as dúvidas poderão prevalecer e a libra poderá sofrer como resultado.”

Reponsável da Fed falará perante o Congresso dos EUA

O presidente da Fed, Jerome Powell, deverá apresentar o Relatório Semestral de Política Monetária ao Comité de Serviços Financeiros da Câmara, em Washington. Nas últimas semanas, Powell, bem como alguns dos decisores políticos da Fed, reiteraram que estão prontos para continuar a implementar a abordagem “mais alta durante mais tempo” no que diz respeito às taxas, expressando a sua satisfação com a tendência dos preços.

Powell, numa entrevista gravada para a CBS em Fevereiro, disse que o mercado de trabalho e a economia do país estão fortes, sem sinais de recessão no horizonte. O responsável da Fed observou: “Acho que a economia está numa boa situação e há todos os motivos para pensar que pode melhorar”.

Relatório de fevereiro sobre NFP dos EUA

Na sexta-feira, os economistas estarão atentos à divulgação dos números das Nonfarm Payrolls de fevereiro pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA. Os números das NFP estão entre os principais dados financeiros divulgados mensalmente pelos EUA, à medida que a Reserva Federal considera a evolução do mercado de trabalho ao ajustar as suas políticas.

A expectativa para as NFP é que a queda atinja 200 mil contra os 353 mil de janeiro. Se o indicador das NFP chegar a cerca de 200 mil, o dólar americano poderá enfraquecer, uma vez que os dados indicarão que as elevadas taxas de juro afetaram a economia do país, levando a Fed a reduzi-las.

Teste as suas estratégias de trading com uma Conta Demo sem risco na Admirals

Tem interesse em colocar em prática o seu trading sem arriscar o seu dinheiro? Uma conta de trading de demonstração da Admirals permite-lhe fazer exatamente isso, praticar num ambiente virtual com condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo ainda hoje:

Negoceie com uma conta demo sem risco Faça trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que esta análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende todos os riscos.