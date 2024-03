Banco do Canadá decide sobre taxas de juro, preço do ouro sobe

Março 06, 2024 03:30

Uma semana de importantes divulgações de dados financeiros, incluindo a decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre a taxa de juro e o relatório Nonfarm Payrolls dos EUA acaba de começar. A reunião de política monetária do Banco do Canadá (BoC) acontecerá na quarta-feira, enquanto os dados do PIB australiano para o último trimestre de 2023 serão analisados pelos analistas.

Os preços do ouro subiram perto do máximo de três meses na manhã de terça-feira, sendo negociado acima de $2.120 dólares por onça. Um conjunto de dados decepcionantes dos EUA publicados na sexta-feira e comentários provenientes de alguns decisores políticos da Fed elevaram os preços do ouro, enquanto os analistas veem agora Junho como uma possível opção para o primeiro corte na taxa da Fed.

Relatório do PIB da Austrália no quarto trimestre de 2023

Na manhã de quarta-feira, o Australian Bureau of Statistics (ABS) divulgará o seu relatório de dados do PIB do quarto trimestre de 2023. Os economistas prevêem que a taxa de crescimento do PIB provavelmente aumentará para 0,3% numa base mensal, mas também esperam que caia para 1,4% numa base anual.

Um relatório do ING publicado a 29 de fevereiro disse que “temos uma previsão trimestral de 0,2% para o PIB do 4T23, mas acabamos de ter um valor de investimento privado positivo para o trimestre, então os riscos para esta previsão já estão distorcidos para o lado positivo. A contribuição para o PIB das exportações líquidas é divulgada a 5 de março, um dia antes da divulgação do PIB, o que também pode apoiar uma atualização da previsão, sujeita a suposições sobre os inventários, que acreditamos que serão eliminados neste trimestre, depois de terem impulsionado o crescimento no terceiro trimestre de 2023.”

Decisão sobre a taxa de juro do Banco do Canadá

Espera-se que o Banco do Canadá (BoC) anuncie a sua decisão sobre as taxas de juro na tarde de quarta-feira. O consenso entre os economistas é que o BoC provavelmente irá abster-se de baixar as taxas neste momento.

Na sua última reunião, o conselho de administração do BoC expressou as suas dúvidas sobre se a inflação global poderia diminuir, atingindo a meta de 2% do banco este ano. Alguns analistas de mercado sugerem que o BoC poderá começar a cortar as taxas em Junho, dependendo da queda da inflação.

O economista sénior da Desjardins, Royce Mendes, disse aos repórteres financeiros da CTV News: “Pelo menos espero que o Banco do Canadá tenha uma visão mais holística dos indicadores de inflação e reconheça o progresso que estamos a ver na domesticação das pressões inflacionistas subjacentes. Se não o fizerem, eu interpretaria isso como um sinal muito, muito agressivo.”

Relatório do IPC de Tóquio para fevereiro de 2024

De acordo com o Gabinete de Estatísticas Japonês, o IPC de Tóquio aumentou 2,6% numa base anual, face aos 1,8% de Janeiro. Esta foi a primeira vez que o indicador do IPC de Tóquio subiu nos últimos três meses. O IPC de Tóquio ex-Fresh Food, Energy caiu para 3,1% numa base anual, de 3,3% no primeiro mês do ano.

O ministro das Finanças do Japão, Yoshitaka Shindo, disse aos jornalistas que “o governo se esforçará para garantir que o Japão veja um crescimento salarial superior à inflação, para que a economia não reverta para um período de descidas prolongadas de preços”. O vice-secretário-chefe de gabinete do Japão, Hideki Murai, disse que o Banco do Japão (BoJ) deve decidir quando gostaria de acabar com as taxas negativas, acrescentando que os salários aumentam gradualmente, bem como a taxa de crescimento económico.

PMI de serviços ISM dos EUA, fevereiro de 2024

O Institute for Supply Management (ISM) publicará o seu indicador de PMI de serviços para o mês de fevereiro na terça-feira. Os analistas de mercado sugerem que o valor do PMI ficará em 53,0, inferior ao valor de 53,4 registado em Janeiro, mas ainda indicando expansão.

Uma leitura acima de 50 indica que o setor de serviços está em expansão, o que poderá impulsionar o dólar americano (USD). Uma leitura abaixo de 50 indica que a actividade do sector dos serviços está a diminuir, tornando a moeda dos EUA mais fraca.

