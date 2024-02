Trading do Dólar Australiano: será que o Aussie vai recuperar?

Fevereiro 06, 2024 04:47

A economia australiana é uma das mais fortes da região do sudeste da Ásia e da Oceania. Apesar do seu potencial, a economia australiana não permaneceu imune às condições económicas adversas que influenciaram o desempenho das principais economias em todo o mundo.

Como resultado, o dólar australiano, apelidado de “Aussie” pelos traders, tem lutado para recuperar a sua posição face ao dólar americano e parece estar longe de regressar ao máximo plurianual de setembro de 2017, quando foi negociado a $0,80 dólares face ao dólar dos EUA.

Neste artigo, examinaremos o desempenho da economia australiana nos últimos meses e quais serão os desafios para o dólar australiano.

Reserve Bank of Australia decidirá sobre as taxas

Na quarta-feira, o Reserve Bank of Australia (RBA) anunciará a sua decisão sobre os custos dos empréstimos. O RBA foi um dos primeiros bancos centrais a implementar uma política monetária rigorosa para combater as pressões inflacionistas.

Os economistas sugerem que o conselho do banco central australiano provavelmente manterá as taxas inalteradas após a sua próxima reunião. O RBA não ajustou as taxas nos últimos meses, uma vez que monitoriza o efeito dos elevados custos dos empréstimos na economia do país.

Os analistas de mercado do ANZ sugerem que seria demasiado cedo para o banco central australiano “virar” a sua posição política no sentido de cortes nas taxas de juro, uma vez que a inflação em algumas áreas-chave permaneceu acima do seu objectivo. Comentando sobre a política do RBA, observam: “Isto provavelmente fará com que o RBA mantenha a sua tendência restritiva e o tom agressivo na declaração de Fevereiro. Dito isto, os riscos podem estar a começar a inclinar-se para um início mais precoce dos cortes nas taxas.”

Inflação do IPC australiano cai, mas ainda não é suficiente

Um relatório divulgado pelo Australian Bureau of Statistics (ABS) em 31 de janeiro mostrou que a inflação medida pelo IPC australiano caiu para 4,1% no quarto trimestre, numa base anual. O número surpreendeu os analistas, que esperavam que a inflação chegasse a 4,3%. O número inferior ao previsto parece afastar as expectativas de um corte nas taxas de juro, uma vez que os níveis de preços parecem recuar sem qualquer flexibilização da política monetária.

Comentando sobre os dados da inflação australiana, Jim Chalmers, escreveu no X: “os resultados muito bem-vindos de hoje são ainda melhores do que as expectativas do mercado, mas sabemos que as pessoas ainda estão sob pressão, e é por isso que os cortes de impostos no custo de vida do @AustralianLabor para a Austrália central são tão importantes.”

O tesoureiro australiano acrescentou que “novos dados do @ABSStats mostram que estamos a fazer progressos muito bem-vindos e encorajadores na luta contra a inflação. As políticas governamentais estão a ajudar, mas esta não é uma missão cumprida porque sabemos que as pessoas ainda estão sob pressão”.

Economistas da EY disseram aos repórteres do The Guardian que os dados de inflação mostraram que os 13 aumentos das taxas do RBA desde maio de 2022 funcionaram e não havia razão para aumentar a taxa à vista na próxima semana, acrescentando que “as fontes internas de pressões inflacionárias ainda estão presentes – incluindo a continuação de fortes procura de habitação, aumento dos prémios de seguro e um mercado de trabalho rígido.”

O que os analistas observam em relação ao dólar australiano

Economistas da CIBC Capital Markets afirmaram num relatório que não esperam que o dólar australiano enfraqueça em relação ao dólar americano e mantiveram inalteradas as suas previsões para o primeiro trimestre. No seu relatório observam que “não esperamos cortes de RBA até ao terceiro trimestre ou mais tarde (depois da Fed). A política estável do RBA com os cortes da Fed e a força no setor de serviços australiano significa que o AUD deve permanecer relativamente estável, apesar da fraqueza contínua da China. Acreditamos que o AUD/USD continuará a reagir às expectativas da Fed – com o preço do FOMC de março agora com 50% de oportunidade de um corte, acreditamos que mais desvantagens do AUD são limitadas e mantemos a nossa previsão do AUD/USD de 0,6600 no primeiro trimestre.”

Fonte: Admirals MetaTrader 5. AUD/USD - Gráfico Mensal. Data: 1 de maio de 2016 a 2 de fevereiro de 2024, registado a 2 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Um relatório publicado pelo Rabobank parece estar em linha com a previsão do CIBC relativamente à resiliência do dólar australiano. Os economistas do Rabobank escreveram: “Com a especulação de que novas previsões do RBA poderiam implicar que a inflação medida pelo IPC poderia levar um pouco mais de tempo para voltar à meta do que o estimado anteriormente, as taxas de mercado sugerem que o RBA provavelmente permanecerá mais agressivo em relação à política do que a Fed ou o BCE. À primeira vista, isto deve apoiar o AUD/USD. No entanto, na nossa opinião, é provável que o mercado continue a avaliar alguns dos cortes nas taxas da Fed que tinham sido previstos para o primeiro semestre deste ano. Isto sugere espaço para um dólar mais firme no curto prazo.”

Fonte: Admirals MetaTrader 5. AUD/USD - Gráfico Diário. Data: 22 setembro 2023 a 2 fevereiro 2024, registado a 2 fevereiro 2024. Note que resultados anteriores não são um indicador confiável de resultados futuros..

Os analistas do Danske Bank sugerem que o crescimento económico e as taxas de juro relativas, como as da Fed, podem pesar sobre a moeda australiana. Comentando sobre a dinâmica do par de moedas AUD/USD, estes observaram que “com os principais indicadores australianos apontando firmemente para baixo e os dados económicos dos EUA ainda permanecendo sólidos, esperamos que as taxas relativas e o crescimento pesem sobre o AUD/USD no futuro. O AUD/USD permanece firmemente nas mãos do sentimento de risco global, onde as perspectivas para a inflação e os cortes nas taxas continuam a ser um factor-chave. Geralmente pensamos que a Fed optará por um ritmo mais gradual para cortes nas taxas, o que será um factor de apoio ao dólar alargado. Mantemos inalterado o nosso perfil de previsão descendente.”

