Todas as atenções viradas para o Simpósio de Jackson Hole

Agosto 23, 2023 00:32

Economistas e analistas de mercado já estão concentrados no Simpósio de Jackson Hole, a reunião anual da Reserva Federal, que terá lugar de 24 a 26 de agosto no Wyoming. Do outro lado do Pacífico, o banco central chinês surpreendeu os investidores na segunda-feira ao reduzir algumas das suas taxas de juro, mas não tanto quanto previsto.

China corta nas taxas de juros, mas abaixo do esperado

O Banco Popular da China (PBoC) anunciou na segunda-feira a sua decisão de reduzir a taxa preferencial de empréstimo de um ano, mantendo inalterada a taxa de juro de cinco anos. Alguns analistas de mercado esperavam uma mudança mais radical na política monetária do banco central, pelo que a decisão não correspondeu às expectativas. Os dados relativos à actividade económica no país mostraram que a economia da China luta para voltar ao bom caminho desde o início do ano, uma vez que a procura parece vacilar.

Economistas da Capital Economics disseram aos repórteres da CNBC que o PBoC não parece disposto a avançar com cortes maiores nas taxas, mas sugeriram que o governo chinês provavelmente fornecerá mais apoio fiscal, a fim de estimular a economia.

Analistas do Kiwibank prevêem corte nas taxas da Nova Zelândia em maio de 2024

Um relatório publicado pelo Kiwibank sugeriu que o Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) poderia começar a reduzir as suas taxas de juro em maio de 2024. O relatório mencionou que “a via do OCR, no entanto, foi mais agressiva do que esperávamos. Ficamos surpresos ao ver todo o caminho estendido até 2026. [...] a porta está aberta para outro aumento nas taxas de juro. Em primeiro lugar, o RBNZ pretende que toda a força do recente aperto atinja as famílias nos próximos meses. As ideias sobre cortes nas taxas foram deliberadamente reprimidas, a fim de manter as taxas grossistas e, portanto, as taxas hipotecárias e de outros empréstimos, elevadas e secas. Ainda esperamos que o próximo passo seja um corte nas taxas. E esperamos um corte muito antes da maioria dos comentadores e do próprio RBNZ. Agora vamos fazer o primeiro corte em maio do próximo ano.”

Nomura reavalia previsão de crescimento económico

Citando os fracos relatórios de dados financeiros de Julho e alertando para uma “espiral descendente” em curso, Nomura reavaliou a sua previsão de crescimento económico para a China este ano para 4,6%, face à sua anterior projecção de 5,1%. No entanto, a previsão de crescimento da Nomura para 2024 permaneceu inalterada em 3,9%.

Os economistas da Nomura escreveram no seu relatório: “Nos próximos meses, o crescimento enfrentará mais pressão à medida que a procura reprimida pós-pandemia por viagens seguir o seu caminho”.

