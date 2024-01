Analistas focados na decisão da taxa de juro do BCE e na declaração do conselho

Janeiro 25, 2024 01:00

A decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre a taxa de juro está no topo das atualizações financeiras mais aguardadas no resto desta semana, enquanto os analistas tentam prever quando o banco começará a reduzir os custos dos empréstimos.

O índice de ações Hang Seng de Hong Kong subiu 3% na quarta-feira, depois do Banco Popular da China (PBoC) anunciar o primeiro corte no índice de reservas obrigatórias (RRR) do ano. O corte seria de 50 pontos base (bps), enquanto, durante 2023, o PBoC reduziu o RRR duas vezes, em 25 bps de cada vez. Os decisores políticos do PBoC pretendem reforçar a economia chinesa que luta para montar uma forte recuperação pós-COVID.

Decisão sobre taxas de juro do BCE

Na quinta-feira, o conselho de administração do BCE anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro. A maioria dos economistas sugere que o conselho, liderado por Christine Lagarde, deixará os custos dos empréstimos inalterados. No entanto, pretendem analisar o relatório pós-reunião em busca de quaisquer sinais que mostrem os planos futuros do BCE em matéria de política monetária.

As taxas de juro na zona euro situam-se actualmente no nível mais elevado registado nos últimos vinte e dois anos. Lagarde, falando aos jornalistas da Bloomberg à margem da Reunião Anual do WEF em Davos, observou que “é provável que reduzamos as taxas até ao verão”.

Os analistas de mercado do MUFG Bank observaram que o euro é a terceira moeda do G10 com melhor desempenho em 2024 e acrescentaram que “esperamos que o BCE continue a apresentar uma mensagem relativamente agressiva na reunião de política desta semana, o que tem ajudado a apoiar o euro no início deste ano. O mercado de taxas da zona euro já efetuou cerca de 40 pontos de base dos cortes esperados até ao final deste ano.”

Relatório do IPC de Tóquio de janeiro de 2024

O Departamento de Estatísticas Japonês publicará os dados de inflação do IPC de Tóquio para o mês de janeiro na noite de quinta-feira. Analistas consultados pela Reuters preveem que o núcleo do IPC de Tóquio caia abaixo de 2% pela primeira vez nos últimos 19 meses. Dados publicados na sexta-feira passada mostraram que o núcleo da inflação do Japão atingiu 2,3% em dezembro, acima da meta de 2% estabelecida pelo Banco do Japão.

Os analistas do banco MUFG sugeriram que é pouco provável que o iene se fortaleça numa base mais sustentada, tendo em consideração as condições actuais. No seu relatório, estes observaram que “embora esperemos que a saída do BoJ das taxas negativas encoraje um iene mais forte, juntamente com cortes nas taxas de outros grandes bancos centrais, como a Fed, a recente ação dos preços destacou que ainda é provavelmente prematuro esperar que o JPY ganhe força de forma mais sustentada na atual conjuntura.”

Bullard, ex-membro do conselho da Fed: possíveis cortes nas taxas de juro em março

Nos EUA, o antigo presidente da Reserva Federal (Fed) de St. Louis, James Bullard, sugeriu que o conselho da Fed poderia começar a cortar nas taxas já em Março, antes que a inflação medida pelo IPC atinja 2%, pois poderá ser tarde demais. Nas suas observações, Bullard disse: “Se a inflação estiver algures entre 2% e 2,5% e ainda não tiver alterado a taxa de juro, então poderá ter de agir de forma muito agressiva, com 50 pontos base numa reunião ou algo assim, e isso seria uma coisa difícil.”

