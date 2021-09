Grupa motoryzacyjna Stellantis przejmuje First Investors Financial Service Group

Wrzesień 02, 2021 14:30

Dla wielu inwestorów nazwa Stellantis może nic nie znaczyć. Jeśli jednak dodamy, że Stellantis jest właścicielem takich marek, jak Peugeot, Citroën, Opel, Fiat i Jeep, to każdy szybko zorientuje się, że mówimy o gigancie motoryzacyjnym.

Konkretnie mówiąc, Stellantis jest wynikiem fuzji pomiędzy byłymi grupami PSA i FCA (Fiat Chrysler Automobiles), która rozpoczęła się w zeszłym roku i została sfinalizowana na początku tego roku. Główna siedziba grupy znajduje się w Holandii. W wyniku fuzji obie grupy spodziewały się uzyskać synergię w wysokości ponad 3,7 mld euro, bez konieczności zamykania jakichkolwiek zakładów produkcyjnych.

Po fuzji grupa składa się z następujących 14 marek:

FCA Italy FCA US PSA Group Fiat Chrysler Peugeot Abarth Dodge Citroën Alfa Romeo Jeep DS Automobiles Lancia Ram Trucks Opel Maserati Vauxhall

Źródło: Wikipedia

Firma Stellantis ogłosiła dziś zakup First Investors Financial Service Group za kwotę zbliżoną do 285 milionów dolarów amerykańskich.

First Investors Financial Service Group to firma, która specjalizuje się w finansowaniu sprzedaży samochodów w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu zakupowi, grupa chce wejść na ten ważny rynek - licząc na zwiększenie przychodów i zysków, a także możliwość budowania bazy lojalnych klientów.

Patrząc na cenę akcji Stellantis, możemy zauważyć, że w tym roku podąża za trendem wzrostowym, który doprowadził do aprecjacji o 37,22% do końca sierpnia. Jednakże, cena jest obecnie w korekcie po ustanowieniu rocznych maksimów 13 sierpnia, na poziomie około 22 dolarów za akcję.

W tej chwili kurs walczy o utrzymanie wsparcia reprezentowanego przez 50% poziom zniesienia Fibonacciego ostatniego ruchu wzrostowego. Chociaż, po niedźwiedzim przecięciu krótko- i średnioterminowych średnich kroczących, możliwe jest, że korekta będzie szukała kolejnego poziomu wsparcia w obszarze zbiegającym się z 200-okresową średnią kroczącą w kolorze czerwonym i poziomem 61,8% zniesienia Fibonacciego.

Utrata tego poziomu otworzyłaby drzwi do dalszej korekty w poszukiwaniu linii trendu wzrostowego oraz ważnego poziomu wsparcia/oporu w postaci pomarańczowej wstęgi. Jednakże, tak długo jak utrzymamy te poziomy sentyment pozostanie pozytywny.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Stellantis NV, wykres H4. Zakres dat: od 18 stycznia 2021 roku do 2 września 2021 roku. Data sporządzenia: 2 września 2021 roku. Wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Ewolucja kursu akcji Stellantis w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: +23,12%

2019: +12,52%

2018: -18,94%

2017: +96,52%

2016: -0,15%

