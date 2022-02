Tesla liderem wzrostów na Wall Street pod koniec zmiennego miesiąca

Luty 01, 2022 12:47

Zamknięcie wczorajszej sesji giełdowej oznaczało koniec niestabilnego miesiąca na Wall Street, w którym S&P 500 odnotował najgorszy miesiąc od krachu na początku pandemii w marcu 2020 r.

Ostatnia sesja stycznia zakończyła się zyskami trzech amerykańskich indeksów benchmarkowych, przy czym Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq Composite wzrosły odpowiednio o 1,17%, 1,89% i 3,41%. Niemniej jednak, pomimo tych wzrostów, wszystkie trzy indeksy wciąż pozostają na czerwono w 2022 roku.

Styczeń był szczególnie zmiennym miesiącem na Wall Street, ponieważ niepewność co do przyszłej polityki monetarnej została spotęgowana przez napięcia w Europie Wschodniej, co spowodowało spustoszenie na amerykańskich akcjach.

Szczególnie trudny okres przeżywają akcje technologiczne, zwłaszcza Tesla, która przed rozpoczęciem wczorajszej sesji była 20% na minusie w ujęciu rocznym.

Producent pojazdów elektrycznych cieszył się jednak wczoraj pozytywnym nastawieniem inwestorów - zdołał odrobić sporą część strat z całego miesiąca i zakończył dzień wzrostem o 10,86%.

Zyski Tesli pojawiły się po tym, jak Credit Suisse podwyższył rekomendację dla akcji do "outperform" (dobre perspektywy na przyszły rozwój) z ceną docelową na poziomie 1025 dolarów.

Pomimo pozytywnych wyników za ostatni kwartał 2021 r., akcje Tesli znalazły się pod zwiększoną presją w zeszłym tygodniu po tym, jak prezes Elon Musk ogłosił na konferencji prasowej, że producent pojazdów elektrycznych nie wypuści żadnych nowych modeli w 2022 r. ze względu na ograniczenia związane z układami scalonymi.

Jednak ta niedawna wyprzedaż stanowiła atrakcyjny punkt wejścia według Credit Suisse, który zauważył ponadto, że akcje te mają "wszystko, co potrzeba" i „powinno nastąpić odreagowanie”.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Tesla, wykres dzienny. Zakres dat: 1 czerwca 2021 - 31 stycznia 2022. Data sporządzenia: 31 stycznia 2022. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Tesla, wykres tygodniowy. Zakres dat: 12 lipca 2015 - 31 stycznia 2022. Data sporządzenia: 31 stycznia 2022. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

