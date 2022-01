Akcje technologiczne prowadzą Wall Street w górę - odbicie na rynkach

Styczeń 12, 2022 16:06

W ubiegłym tygodniu Rezerwa Federalna opublikowała protokół z grudniowego posiedzenia, w którym zasugerowała, że może podjąć szybsze i bardziej agresywne działania w walce z rosnącą inflacją w USA, niż wcześniej oczekiwały rynki.

Ta informacja doprowadziła do kilkudniowych spadków na amerykańskich akcjach, szczególnie technologicznych, i pociągnęła za sobą w dół główne indeksy na Wall Street.

Wczoraj przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell wystąpił przed Senacką Komisją Bankową podczas przesłuchania potwierdzającego jego kandydaturę, a jego wypowiedzi uspokoiły inwestorów. Pomimo potwierdzenia, że Fed podejmie kroki w celu ograniczenia rosnącej inflacji zanim wymknie się ona spod kontroli, poczucie pilności, które wielu zinterpretowało na podstawie grudniowego protokołu Fed, nie było tak oczywiste. Innymi słowy, drastyczna podwyżka stóp procentowych może nie być konieczna lub nie nastąpić w najbliższym czasie.

W reakcji na te informacje amerykańskie akcje odbiły się od dna, a Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq 100, który jest silnie powiązany z technologią, wzrosły odpowiednio o 0,51%, 0,92% i 1,47%.

Liderem tego odbicia były akcje technologiczne, które, jak już wspomniano, zostały szczególnie dotknięte zeszłotygodniową wyprzedażą. Największa firma na świecie, Apple, która zapisała się w historii jako pierwsza firma, która przekroczyła kapitalizację rynkową 3 bilionów dolarów w ciągu dwóch pierwszych dni handlowych roku, spadła w zeszłym tygodniu o 7,5% po publikacji grudniowego protokołu Fed. Wczoraj jednak kurs akcji giganta technologicznego odreagował o 1,68%.

Stopy procentowe i akcje mają tendencję do odwrotnej zależności, stąd zeszłotygodniowe spadki, ale akcje spółek technicznych są szczególnie wrażliwe na perspektywę podwyżek stóp procentowych. Wynika to z faktu, że wyceny akcji spółek technologicznych opierają się w dużej mierze na perspektywie przyszłych zysków, na które wyższe stopy procentowe mają negatywny wpływ.

Dlaczego tak jest?

Po pierwsze, wyższe stopy procentowe zwiększają koszty zaciągania kredytów, co oznacza, że firmy będą musiały płacić więcej za obsługę swojego zadłużenia, zwiększając swoje koszty operacyjne i wpływając na rentowność.

Po drugie, wyższe stopy procentowe zwiększają kwotę, jaką ludzie otrzymują za samo przechowywanie swoich pieniędzy w banku, zachęcając ich do oszczędzania pieniędzy zamiast ich wydawania. Innymi słowy, wyższe stopy procentowe prowadzą do spadku konsumpcji, co skutkuje mniejszą sprzedażą dla firm, co oczywiście odbija się na ich zyskach.

Po trzecie, i prawdopodobnie najważniejsze dla akcji tech, standardową praktyką wśród profesjonalnych inwestorów jest "dyskontowanie" przyszłych zysków - ponieważ uważa się, że zysk dolara dzisiaj ma większą wartość niż zysk dolara w przyszłych latach. W tej kalkulacji ważną rolę odgrywa stopa procentowa - im wyższa stopa procentowa, tym mniej wartościowe są przyszłe zyski. Ponieważ akcje technologiczne często mają niskie lub żadne zyski dzisiaj i ogromne potencjalne zyski w przyszłości, podwyżki stóp mają na nie większy wpływ.

Chociaż komentarze Powella na razie uspokoiły rynki, dziś o 13:30 GMT mają zostać opublikowane najnowsze dane o inflacji z USA. Oczekuje się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniesie 7%, ale jeśli będzie wyższy, to po południu możemy zobaczyć kolejny spadek akcji tech, takich jak Apple.

Co więcej, podczas gdy niepewność co do planów Fed w kwestii walki z inflacją pozostaje, prawdopodobnie nadal będziemy obserwować zmienność na Wall Street.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Apple, wykres dzienny. Zakres dat: 12 maja 2021 - 11 stycznia 2022. Data sporządzenia: 12 stycznia 2022. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Apple, wykres tygodniowy. Zakres dat: 12 lipca 2015 - 11 stycznia 2022. Data sporządzenia: 12 stycznia 2022 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Handluj CFD na akcje z Admirals

Z kontem Trade.MT5 od Admirals można handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na Dow Jones 30, S&P 500, Nasdaq 100, Apple i wiele innych głównych indeksów światowych i poszczególnych akcji! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno z rosnących, jak i spadających cen, jednocześnie korzystając z dźwigni finansowej. Kliknij poniższy baner, aby zarejestrować się na rachunku Trade.MT5 już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: