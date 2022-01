Ropa naftowa nadal rośnie w obliczu słabnącego dolara i zmniejszonej podaży

Styczeń 11, 2022 13:42

Dziś przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell będzie przemawiał przed Senacką Komisją Bankową podczas przesłuchania potwierdzającego jego kandydaturę i ma powiedzieć senatorom, że Fed wykorzysta dostępne narzędzia ekonomiczne, aby zapobiec utrwaleniu się wysokiej inflacji w ostatnim czasie.

Choć w wystąpieniu tym nie padną żadne konkretne plany, jak to osiągnąć, to po jego wystąpieniu będą przyjmowane pytania od senatorów, a inwestorzy będą zwracać baczną uwagę na wszelkie wskazówki dotyczące polityki Fed w nadchodzących miesiącach.

Przed przesłuchaniem, we wtorek rano, indeks dolara amerykańskiego, który mierzy siłę dolara w stosunku do sześciu konkurencyjnych walut, spadł o około 0,2%. Z drugiej strony, złoto, którego kurs jest odwrotnie proporcjonalny do kursu dolara, wzrosło o 0,45%, oscylując wokół 1 810 dolarów za uncję.

Innym towarem, który skorzystał na nieco słabszym dolarze, była ropa naftowa, która również wzrosła we wtorek rano.

Ropa Brent gwałtownie spadła w listopadzie z powodu obaw, że pojawienie się nowego wariantu Covid-19, Omikron, może doprowadzić do ponownych restrykcji społecznych, co z kolei negatywnie wpłynie na popyt na ropę.

Jednakże, obawy związane z nową odmianą wirusa są nieco mniejsze, a większość głównych gospodarek świata nie wydaje się rozważać ścisłych blokad, jakie widzieliśmy w 2020 roku, więc cena ropy odpowiednio zareagowała. Od początku grudnia Brent podąża w górę. W zeszłym tygodniu doszło do zamknięcia powyżej 80 dolarów za baryłkę - odzyskanie poziomy sprzed ostatniego spadku.

Oprócz słabszego dolara, ceny ropy są obecnie wspierane przez niewielką podaż OPEC+, która nie nadąża za rosnącym popytem. Co więcej, i tak już ograniczona podaż z OPEC+ jest obecnie niższa od uzgodnionej wartości, ponieważ niektórzy członkowie, tacy jak Nigeria, nie produkują uzgodnionych limitów.

Libia, członek OPEC+, która nie jest związana ograniczeniami dostaw organizacji, ucierpiała również z powodu ostatnich konserwacji rurociągów i zakłóceń na polach naftowych.

Dziś wieczorem, o 21:30 GMT, Amerykański Instytut Paliw (API) opublikuje dane dotyczące zapasów ropy w USA. Oczekuje się, że zapasy ropy w USA spadną siódmy tydzień z rzędu o 2 mln baryłek. Większy od oczekiwanego spadek zapasów może spowodować, że ceny ropy naftowej jeszcze wzrosną.

