Wzrosty Beyond Meat po ekspansji McPlant w restauracjach McDonald's

Grudzień 15, 2021 12:40

W 2020 r. producent mięsa roślinnego Beyond Meat ogłosił wspólne przedsięwzięcie z McDonald's, w ramach którego będą współpracować przy produkcji nowej oferty dla konsumentów.

Testy burgera "McPlant" rozpoczęły się w listopadzie tego roku w ośmiu lokalach McDonald's w USA, a po pomyślnych wynikach, Michael Lavery analityk Piper Sandler poinformował, że gigant fast-food jest gotowy udostępnić McPlant w całym kraju na początku 2022 roku.

Na skutek tej wiadomości, cena akcji Beyond Meat skoczyła w trakcie wczorajszej sesji o ponad 9%.

Jednak pomimo pozytywnych wyników we wtorek, akcje Beyond Meat pozostają przecenione o ponad 40% od początku roku. Ten spadek na giełdzie wynika głównie ze spadku popytu na ich produkty, ponieważ mniej restrykcji Covid-19 oznacza, że więcej osób, w porównaniu do 2020 roku, stołuje się poza domem. Ponadto, firma walczy również z problemami z łańcuchem dostaw, które wpłynęły na jej zdolność do wprowadzenia swoich produktów na rynek. Dlatego też wczorajsze doniesienia ucieszyły inwestorów.

McDonald's ma ponad 13 600 restauracji w całych Stanach Zjednoczonych; jeśli McPlant będzie dostępny we wszystkich tych lokalizacjach, to prawdopodobnie zapewni nie tylko bardzo potrzebny impuls samemu Beyond Meat, ale także szerszemu przemysłowi opartemu na roślinnym jedzeniu.

Warto zauważyć, że McPlant dotarł już poza granice USA i jest obecnie dostępny w Szwecji, Danii, Austrii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Jeśli jego popularność będzie nadal rosła, cena akcji Beyond Meat może mieć przed sobą dalsze wzrosty.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Beyond Meat Inc., wykres dzienny. Zakres dat: 14 kwietnia 2021 - 14 grudnia 2021. Data sporządzenia: 15 grudnia 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Beyond Meat Inc., wykres dzienny. Zakres dat: 9 maja 2019 - 14 grudnia 2021. Data sporządzenia: 15 grudnia 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

