Ceny akcji Beyond Meat rosną dzięki planowanemu 'McPlant Burgerowi'

Październik 15, 2021 12:18

McDonald's ogłosił plany przetestowania hamburgerów roślinnych grupy Beyond Meat w ośmiu restauracjach w USA. Jest to następstwem sukcesu oferty opartej na roślinach w Wielkiej Brytanii i Europie. Testy mają się odbyć już w przyszłym miesiącu i są dużym wzmocnieniem dla Beyond Meat.

Cena akcji spółki spadała w poprzednich miesiącach po rozczarowującym raporcie zysków, który wykazał stratę w drugim kwartale w wysokości 31 centów na akcję. Wynikało to głównie z braku zamówień z restauracji, które były jeszcze zamknięte podczas lockdownu spowodowanego wariantem delta koronawirusa.

Cena akcji Beyond Meat skoczyła w górę po ogłoszeniu wiadomości i prawdopodobnie zakończy tydzień pozytywnie. Wiadomość ta jest również następstwem niedawno ogłoszonych umów marketingowych z YUM! Brands (właścicielami KFC, Pizza Hut i Taco Bell), jak również PepsiCo i Walmart.

Źródło: Admirals MetaTrader 5, #BYND, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 12 maja 2019 r. do 14 października 2021 r. Data sporządzenia: 14 października 2021 r. o godz. 22:30 czasu polskiego. Uwaga: Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników. Wyniki z ostatnich pięciu lat nie są dostępne.

Od czasu IPO Beyond Meat w maju 2019 r. cena akcji w długim okresie czasu poruszała się głównie w trendzie bocznym, z krótkimi okresami trendów wzrostowych i spadkowych. Obecnie kurs akcji znajduje się na zbiegu technicznych poziomów wsparcia.

Cena nie tylko odrzuca poprzedni swing low z maja, ale również znajduje wsparcie na poziomie 61,8% zniesienia Fibonacciego z fali wzrostowej, która uformowała się między marcem a październikiem 2020 roku (zaznaczona czerwoną linią na wykresie).

Połączenie dobrych wiadomości o firmie, które dodadzą wynik finansowy oraz poziomów technicznych, gdzie cena może się odwrócić, będzie teraz kluczowym testem siły kupujących na rynku i próbą podniesienia ceny akcji do ostatniego swing high na poziomie 160 dolarów, co stanowi blisko 50% ruch w górę.

