Brent przebija 100 USD, akcje eBay spadają po słabych prognozach

Luty 24, 2022 14:10

W miarę narastania napięć w Europie Wschodniej cena złota zbliża się do poziomu 2000 USD, podczas gdy cena ropy Brent po raz pierwszy od 2014 r. przekroczyła poziom 100 USD za baryłkę.

Ropa i złoto zyskują, a akcje tracą na wartości. Wczoraj główne indeksy na Wall Street zakończyły sesję na minusach, a Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq Composite spadły odpowiednio o 1,38%, 1,84% i 2,57%.

Tymczasem sezon wyników ma się ku końcowi - większość spółek z indeksu S&P 500 ogłosiła już wyniki za ostatni kwartał 2021 roku.

Wczoraj, na zamknięciu rynku, przyszła kolej na eBay, który zaraportował przychody w wysokości 2,61 mld USD, zgodnie z oczekiwaniami analityków, oraz zysk na akcję (EPS) w wysokości 1,05 USD, przekraczający prognozowane 0,99 USD na akcję.

Lepsze od oczekiwań wyniki zostały jednak przyćmione przez słabe prognozy na bieżący kwartał, co wydaje się być w ostatnich tygodniach tematem przewodnim wśród akcji spółek technologicznych.

Spółka e-commerce prognozuje, że przychody w bieżącym kwartale wyniosą pomiędzy 2,43 mld USD a 2,48 mld USD, co oznacza spadek w dolnej granicy 5% rok do roku i jest znacznie niższe od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 2,61 mld USD.

Spółka szacuje, że zysk na akcję (EPS) wyniesie od 1,01 do 1,05 USD, co również jest niższe od oczekiwań rynkowych na poziomie 1,08 USD na akcję. Co więcej, eBay ogłosił również, że roczna liczba aktywnych kupujących na jego stronie spadła o 9% w ostatnim kwartale.

Można było przewidzieć, że firmy zajmujące się handlem elektronicznym, które czerpały korzyści z napędzanego pandemią boomu na zakupy w Internecie w ciągu ostatnich kilku lat, doświadczą spadku po ponownym otwarciu się świata i powrocie kupujących do sklepów stacjonarnych.

Jednak słaba prognoza firmy eBay, spotęgowana obecną sytuacją, spowodowała wczoraj wieczorem i dziś rano w godzinach przedłużonego handlu wyprzedaż, a kurs akcji spadł o prawie 10%. Przed tą wyprzedażą akcje eBay spadły już w tym roku o prawie 18%, podczas gdy w przypadku indeksu S&P 500 spadek wyniósł 11%.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – eBay, wykres dzienny. Zakres dat: 15 października 2020 - 23 lutego 2022. Data sporządzenia: 24 lutego 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – eBay, wykres tygodniowy. Zakres dat: 9 sierpnia 2015 r. - 23 lutego 2022 r. Data sporządzenia: 24 lutego 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

