Wyniki Alphabet i Sony przekraczają oczekiwania

Luty 02, 2022 14:09

Przy tym wszystkim, co się ostatnio działo - rosnącej inflacji, napięciach w Europie Wschodniej, zmienności na rynku akcji i perspektywie zacieśnienia polityki monetarnej - niektórzy mogli przeoczyć, że jesteśmy w samym środku sezonu wyników.

Dziś rano akcje Sony wzrosły o ponad 4,8% w handlu przedsesyjnym po ogłoszeniu wyników kwartalnych za trzy miesiące kończące się 31 grudnia 2021 r., które znacznie przekroczyły oczekiwania rynku.

Sony podało przychody w wysokości 3 bilionów jenów (26,4 miliarda dolarów), wobec oczekiwanych 2,9 biliona jenów (25,46 miliarda dolarów), co stanowiło wzrost o 13% rok do roku. Zysk operacyjny za kwartał wzrósł o imponujące 32% r/r, osiągając poziom 465,2 mld jenów (4,05 mld dolarów).

Te lepsze od oczekiwanych wyniki były w dużej mierze zasługą wzrostu zysków z działu filmowego, w którym dochód operacyjny wzrósł o ponad 636% r/r, po sukcesie filmu "Spider-Man: No Way Home".

Te pozytywne wyniki sprawiły, że Sony podniosło prognozę zysku na cały rok z 1,04 bln jenów do 1,2 bln jenów.

Inną spółką, która dobrze radzi sobie przed sesją jest gigant technologiczny Alphabet (spółka matka Google), którego cena akcji wzrosła o ponad 10% dzięki pozytywnym wynikom za ostatni kwartał 2021 roku.

Alphabet zaraportował łączne przychody za kwartał w wysokości 75,3 mld USD, co oznacza wzrost o 32% r/r i jest znacznie wyższe od oczekiwanych 72,2 mld USD. Za cały rok 2021 odnotowano przychody na poziomie 257,6 mld dolarów, co oznacza wzrost o 41% r/r.

Dochód netto za kwartał wzrósł o 36% r/r do 20,6 mld dolarów, a za cały rok 2021 wyniósł 76 mld dolarów, co stanowi niewiarygodny wzrost o 89% w stosunku do roku poprzedniego.

Te imponujące liczby były w dużej mierze napędzane przez biznesy reklamowe Google i YouTube, które wygenerowały 92,7% przychodów w czwartym kwartale, głównie ze względu na pandemię, która napędzała wzrost reklamy cyfrowej.

Alphabet ogłosił również, że firma przeprowadzi podział akcji dwadzieścia na jeden w dniu 15 lipca, pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy. W 2020 r. akcje Apple i Tesli poszybowały w górę po wiadomości o podziale akcji i wdrożeniu tego planu w życie.

Jedną z korzyści płynących z podziału akcji jest fakt, że dzięki temu zabiegowi drogie akcje stają się bardziej przystępne dla większej puli inwestorów. Skutkuje to czasami zwiększeniem popytu, a tym samym wzrostem cen. Jednak wraz z rosnącą dostępnością i popularnością akcji ułamkowych możliwe jest, że taktyka ta nie będzie już tak skuteczna jak w przeszłości.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Alphabet Inc. (Class A), wykres dzienny. Zakres dat: 3 czerwca 2021 - 1 lutego 2022. Data sporządzenia: 2 lutego 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Alphabet Inc. (Class A), wykres tygodniowy. Zakres dat: 9 sierpnia 2015 - 1 lutego 2022. Data sporządzenia: 2 lutego 2022 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Inwestuj z Admirals

Posiadając rachunek Invest.MT5 możesz kupować akcje Alphabet, Sony i ponad 4 300 innych spółek akcyjnych z 15 największych giełd na świecie! Inne korzyści płynące z posiadania konta Invest.MT5 obejmują:

Bezpłatny dostęp do naszego ekskluzywnego portalu Analiz Premium, gdzie można znaleźć najnowsze wiadomości rynkowe, sentyment rynku i analizę techniczną

Możliwość otwarcia rachunku z minimalnym depozytem w wysokości zaledwie €1

Inwestowanie przy użyciu najlepszej na świecie platformy transakcyjnej MetaTrader 5, bez dodatkowych kosztów.

Aby zacząć korzystać z tych opcji i nie tylko, kliknij poniższy baner, w celu rejestracji konta:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: