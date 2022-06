Wpływ zeznania Powella na pary z USD - pięć scenariuszy

Czerwiec 22, 2022 12:50

Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell będzie dziś zeznawał przed Kongresem, a jego wystąpienie może mieć wpływ na rynek. Oto pięć sposobów, w jakie jego zeznania mogą wpłynąć na pary walutowe z dolarem amerykańskim, biorąc pod uwagę, że Powell stoi on na czele banku centralnego największej gospodarki świata.

Sygnały dotyczące dalszych podwyżek stóp procentowych

Zeznania Powella mogą zawierać wskazówki co do kolejnej decyzji Fed w sprawie stóp procentowych, która zostanie podjęta w dniach 26-27 lipca. Rynki akcji były zszokowane wyższą niż oczekiwano podwyżką stóp procentowych (o 0,75%) podczas czerwcowego posiedzenia i gwałtownie spadły.

Rynki walutowe, a w szczególności dolar amerykański, zareagowały w inny sposób. USD był wspierany przez oczekiwania na wyższe stopy procentowe i potencjalnie lepsze zyski z aktywów denominowanych w USD, takich jak obligacje skarbowe i lokaty oszczędnościowe w USD. Wraz ze wzrostem kursu dolara amerykańskiego nastąpiło umocnienie tej waluty w stosunku do innych głównych walut, takich jak GBP i EUR. Waluty rynków wschodzących odczuwają presję silnego dolara, zarówno pod względem wymiany walut, jak i ceny importu ropy naftowej denominowanej w dolarach.

Jeśli podczas wystąpienia Jerome'a Powella pojawi się bardziej jastrzębia retoryka, może to stanowić dalsze wsparcie dla USD.

Sygnały o wstrzymaniu podwyżek stóp procentowych

Istnieje możliwość, że szef banku centralnego będzie mówił o "pauzie" w podwyżkach stóp procentowych we wrześniu, a jeśli o niej nie wspomni, uczestnicy rynku mogą odebrać to jako sygnał, że Fed nie zaprzestanie swojego jastrzębiego podejścia, dopóki inflacja nie zostanie opanowana.

Fed miał podnosić główną stopę procentową o około 0,5 proc. na każdym posiedzeniu do września, kiedy to wstrzyma się z podwyżkami i oceni sytuację gospodarczą oraz stan inflacji. Bank centralny odszedł już od scenariusza w tym sensie, że ostatnia podwyżka stóp procentowych wyniosła 0,75%, a nie 0,5%, więc istnieje wyraźna szansa, że pauza nie wchodzi w grę.

Co to oznacza dla par walutowych z dolarem amerykańskim? Stale umacniający się dolar amerykański i słabsze odpowiedniki to trend, który może mieć swoje granice. Dolar amerykański jest powiązany z cenami eksportowymi w Ameryce, a jeśli USD będzie nadal rósł, wpłynie to na konkurencyjność amerykańskiego eksportu, osłabiając perspektywy wzrostu gospodarczego, co oznacza, że w perspektywie długoterminowej USD może się osłabić.

Oczekiwania inflacyjne

"Inflacja pozostaje na wysokim poziomie" to często powtarzana fraza w comiesięcznych oświadczeniach Rezerwy Federalnej dotyczących polityki pieniężnej. Wystąpienie Jerome'a Powella będzie uważnie obserwowane pod kątem oczekiwań inflacyjnych Fed, a wszelkie wzmianki o zbyt wysokiej inflacji mogą wpłynąć na notowania dolara amerykańskiego.

Komentarze do wydarzeń geopolitycznych

Wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikt na Ukrainie, mogą mieć kluczowy wpływ na oczekiwania Rezerwy Federalnej dotyczące wzrostu PKB i inflacji, ponieważ wpływają na inflację w cenach surowców i nastroje rynkowe.

Oczekiwania dotyczące wzrostu PKB

Fed jest ostrożnie optymistyczny, jeśli chodzi o wzrost PKB w USA. Wszelkie zmiany tego stanowiska mogą oznaczać opór dla USD, ponieważ perspektywy dla tej waluty zależą w dużej mierze od wzrostu gospodarczego.

Z innych informacji handlowych, dziś w Wielkiej Brytanii opublikowano uważane za bardzo ważne dane o inflacji. Inflacja wzrosła zgodnie z oczekiwaniami z 9 proc. w kwietniu do 9,1 proc. w maju.

Bank Kanady opublikuje dane o inflacji CPI za maj. Oczekuje się, że roczna stopa inflacji wzrośnie do 5,9% w maju w porównaniu z 5,7% w kwietniu.

