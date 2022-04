Jastrzębie vs Gołębie – USDJPY dotyka 20 letnich szczytów

Kwiecień 20, 2022 13:00

Gwałtownie rosnący rozdźwięk pomiędzy jastrzębią polityką fiskalną Fedu i gołębim podejściem Banku Japonii doprowadził USDJPY do 20-letnich szczytów w tym tygodniu.

Dolar dostał ostatnio impuls wzrostowy po tym, jak przewodniczący Rezerwy Federalnej w St. Louis James Bullard poparł podwyżkę stóp o 0,75 procent. Na drugim biegunie znajduje się Bank Japonii (BoJ), utrzymujący krótkoterminowe stopy procentowe na poziomie minus 0,1 procent.

Czy BoJ zostanie zmuszony do podwyżki, aby wesprzeć jena? Podobnie jak ich amerykańscy odpowiednicy, japońscy decydenci polityki pieniężnej dążą do osiągnięcia rocznej stopy inflacji na poziomie około 2%, a inflacja w sektorze przedsiębiorstw jest wyższa, co oznacza, że ceny importowanych surowców gwałtownie rosną. Z drugiej strony słaba waluta wspiera eksport, na czym Japonia zazwyczaj wychodziła dobrze.

BoJ obiecał nieograniczony program skupu japońskich obligacji rządowych w celu wsparcia jena, a na marcowym posiedzeniu zapowiedział, że „oczekuje utrzymania krótko- i długoterminowych stóp procentowych na obecnym lub niższym poziomie”. Następne posiedzenie BoJ odbędzie się w maju i dowiemy się, czy bank centralny będzie w stanie utrzymać ujemne stopy procentowe w obliczu obecnych problemów z inflacją.

Jeżeli chodzi o walkę z inflacją, na pewno nie pomagają w tym obecne ceny ropy naftowej. Pozostają one na wysokich poziomach i możliwy jest dalszy ich wzrost w przyszłości. Notowania ropy wspiera wychodzenie gospodarek z kryzysu COVID-19 i trwający konflikt w Ukrainie.

Polityka pieniężna pozostaje kluczowym tematem w tym tygodniu. Przed nami wystąpienia prezesa Banku Anglii Baileya, prezesa Fed Powella i przewodniczącej EBC Lagarde w czwartek. GBP i EUR ulegają ostatnio silniejszemu USD, a jeśli prezes Powell podtrzyma lub zaostrzy jastrzębią retorykę, ruchy na parach walutowych z dolarem mogą przybrać na sile.

Osoby handlujące na NZD zwrócą zapewne uwagę na dane o wskaźniku CPI w Nowej Zelandii za pierwszy kwartał. Oczekuje się, że CPI wyniesie 7,1 proc. w porównaniu do ostatniego odczytu na poziomie 5,9 proc. Możliwe, że Bank Rezerwy Nowej Zelandii podejmie działania w celu ponownego podniesienia oficjalnej stopy pieniężnej.

Więcej wydarzeń ekonomicznych znajdziesz w kalendarzu inwestora Admirals.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.