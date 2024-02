Raporty o inflacji CPI w USA i Wielkiej Brytanii w centrum zainteresowania inwestorów

Luty 13, 2024 16:19

Raporty o inflacji w USA i Wielkiej Brytanii zawsze znajdują się w czołówce wiadomości finansowych, a ten tydzień nie jest wyjątkiem. We wtorek i środę analitycy rynkowi będą mieli okazję dowiedzieć się, jak w styczniu kształtowały się ceny konsumpcyjne w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Ponieważ prognozy dotyczące polityki pieniężnej i obniżek stóp procentowych wydają się być różne dla obu gospodarek, te zestawy danych mogą zapewnić jasność i wpłynąć na wartość dolara amerykańskiego i funta brytyjskiego w stosunku do ich konkurentów.

Inflacja CPI w USA, styczeń 2024 r.

Czy czeka nas kolejny spadkowy raport inflacyjny z USA? We wtorek po południu Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikuje styczniowe badanie inflacji CPI. Według niektórych ekonomistów inflacja prawdopodobnie spadła do 3,0% w ujęciu rocznym w pierwszym miesiącu roku z 3,4% odnotowanych w grudniu.

Oczekuje się, że miesięczna inflacja zasadnicza pozostanie na niezmienionym poziomie 0,2%. Chociaż poziomy cen wydają się mieć trajektorię spadkową, inflacja bazowa pozostaje wyższa niż zakładano i wynosi 3,9%. Członkowie FOMC wyrazili chęć przeanalizowania danych, ponieważ wydają się odsuwać oczekiwania dotyczące wcześniejszej obniżki stóp procentowych.

Inflacja CPI w UK, styczeń 2024 r.

Raport o inflacji CPI w Wielkiej Brytanii za styczeń prawdopodobnie pokaże niewielki wzrost do 4,2% z 4,0% odnotowanych w grudniu ubiegłego roku. Na ostatnim posiedzeniu rada zarządzająca Banku Anglii (BoE) wydawała się być gotowa do podjęcia działań, jeśli pojawią się oznaki ponownego wzrostu cen konsumpcyjnych. Komentując to, niektórzy ekonomiści zasugerowali, że chociaż zacieśnianie polityki pieniężnej prawdopodobnie dobiegło końca, obniżki stóp mogą zostać opóźnione w zależności od stanu gospodarki.

Inflacja CPI w Szwajcarii spadła w styczniu do 1,3%

Według ankiety przeprowadzonej przez Federalny Urząd Statystyczny, szwajcarska inflacja CPI spadła w styczniu do 1,3% w ujęciu rok do roku, czyli poniżej oczekiwanego przez analityków poziomu 1,7%. Bazowy wskaźnik CPI również spadł do 1,2% z 1,5% odnotowanych w grudniu.

Ekonomiści sugerują, że zarząd Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) powinien czuć się komfortowo, ponieważ inflacja jest niższa niż ustalony cel 2%. Po publikacji raportu frank szwajcarski stracił na wartości w stosunku do euro. Rynki wyceniają obniżkę stóp procentowych w czerwcu, podczas gdy niektórzy analitycy rynkowi sugerują, że SNB może rozważyć obniżenie kosztów pożyczek w marcu.

Inflacja w Nowej Zelandii pozostaje wysoka, mówi gubernator RBNZ

Gubernator Banku Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) Adrian Orr powiedział Komisji Finansów i Wydatków, że inflacja pozostaje wysoka, ponieważ w trzecim kwartale 2023 r. wyniosła 5,3% i wspomniał, że był to powód, dla którego bank centralny utrzymał koszty pożyczek na niezmienionym poziomie. Zastępca gubernatora RBNZ, Christian Hawkesby, dodał, że system finansowy może poradzić sobie z tak wysokimi poziomami stóp procentowych.

