Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii w centrum uwagi, Bank Ludowy Chin obniża stopy procentowe

Czerwiec 20, 2023 15:24

Raport o inflacji CPI w Wielkiej Brytanii, który ma zostać opublikowany w środę, będzie jedną z najważniejszych publikacji finansowych tego tygodnia. Ponieważ decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych ma zapaść w czwartek, oczekuje się, że raport skupi uwagę analityków rynkowych.

Zgodnie z oczekiwaniami większości ekonomistów, Ludowy Bank Chin (PBoC) rozpoczął proces luzowania polityki pieniężnej. Z kolei część członków Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podkreśliła, że bank centralny strefy euro powinien podnieść stopy procentowe w przyszłym miesiącu.

Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii w maju

Wczesnym rankiem w środę Office for National Statistics (ONS) przedstawi najnowsze dane o inflacji CPI w Wielkiej Brytanii. Ekonomiści prognozują, że inflacja CPI w maju wyniesie 8,5% w ujęciu rok do roku. Jeśli prognoza się potwierdzi, oznaczałoby to, że inflacja zasadnicza spadła o 0,2% w porównaniu z kwietniem.

Zarząd Banku Anglii spodziewa się, że inflacja spadnie do 5% do końca 2023 r., podczas gdy jego analitycy przewidują, że wzrost cen konsumpcyjnych osiągnie cel banku wynoszący 2% do końca 2024 r. W czwartek zarząd BoE ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych, a ekonomiści sugerują, że dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej jest jeszcze możliwe.

Decyzja Banku Ludowego Chin w sprawie stóp procentowych

Rada zarządzająca PBoC obniżyła główną stopę procentową dla pożyczek jednorocznych o 10 punktów bazowych z 3,65% do 3,55% i obniżyła główną stopę procentową dla pożyczek pięcioletnich o 10 punktów bazowych z 4,3% do 4,2% - po raz pierwszy w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy.

Zmiana polityki monetarnej chińskiego banku centralnego była oczekiwana przez ekonomistów, ponieważ ostatnie dane finansowe pokazały, że lokalna gospodarka zaczyna mieć problemy ze wzrostem.

Sprzedaży detaliczna w Kanadzie w kwietniu

W środę kanadyjski urząd statystyczny opublikuje informacje na temat sprzedaży detalicznej w kwietniu. Ekonomiści sugerują, że sprzedaż detaliczna w kraju wzrosła w kwietniu o 0,2% w ujęciu miesięcznym, powracając na plus po odnotowaniu spadku o 1,4% w marcu.

Conference Board of Canada (CBoC) opublikowała kilka dni temu raport, w którym odnotowała, że jej indeks wydatków konsumenckich wykazał spadek zakupów w pierwszym tygodniu kwietnia, ale stabilny wzrost w pozostałej części miesiąca. W raporcie CBoC wspomniano, że „ogólny wzrost może wskazywać, że ludzie uważają, że wpływ stóp procentowych na obciążenia finansowe osiągnął szczyt, co bardziej sprzyja wydatkom”.

Należy jednak pamiętać, że chociaż Bank Kanady (BoC) obiecał wstrzymać plany zacieśniania polityki pieniężnej, został on zmuszony do podniesienia stóp procentowych na początku miesiąca, gdy raporty danych wykazały, że gospodarka się przegrzewa.

Decydenci EBC wypowiadają się na temat stóp procentowych

Dwóch decydentów EBC zasugerowało, że zwiększenie kosztów pożyczek byłoby właściwe w oparciu o najnowsze raporty dotyczące danych finansowych.

Isabel Schnabel stwierdziła: „fakt, że nie doceniliśmy trwałości inflacji w zeszłym roku, zwiększa prawdopodobieństwo, że nie doceniamy inflacji dzisiaj. Musimy zatem nadal podnosić stopy procentowe, dopóki nie zobaczymy przekonujących dowodów na to, że zmiany inflacji bazowej są zgodne z powrotem inflacji zasadniczej do celu 2%”.

Peter Kazimir, inny członek zarządu EBC, zauważył, że zbyt szybkie zaprzestanie podwyżek stóp procentowych stanowiłoby znacznie większe ryzyko niż nadmierne zacieśnienie polityki pieniężnej. Kazimir powiedział również, że „ryzyko wzrostu inflacji jest nadal znaczne, związane z rynkiem pracy, cenami żywności i marżami zysku”.

Goldman Sachs obniżył prognozy dla chińskiego PKB

Goldman Sachs (GS), jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, ogłosił, że obniża swoją prognozę dotyczącą tempa wzrostu PKB Chin w 2023 roku. Analitycy GS obniżyli prognozę wzrostu do 5,4% z 6,0%, sugerując, że mogą nadejść dalsze turbulencje gospodarcze.

W raporcie GS możemy przeczytać: „Wraz z szybkim wygasaniem impulsu po otwarciu gospodarki, średnioterminowe wyzwania, takie jak demografia, wieloletnie spowolnienie na rynku nieruchomości, problemy z ukrytym zadłużeniem samorządów lokalnych i napięcia geopolityczne mogą zacząć nabierać większego znaczenia dla perspektyw wzrostu gospodarczego Chin”.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.