Handel na akcjach Tesli - rozwój superkomputera AI „Dojo”

Wrzesień 15, 2023 13:55

Tesla posiada dość niestabilne akcje, ponieważ inwestorzy debatują nad tym, czy jest to firma technologiczna, czy motoryzacyjna. Jednak analitycy przyglądają się teraz miliardowej inwestycji Muska w nowy superkomputer AI Dojo i temu, jakie korzyści może to przynieść dla Tesli.

Dowiedz się więcej o planach Tesli i sprawdź, co prognozują analitycy dla akcji spółki.

Akcje: Tesla Motors Inc Symbol dla rachunku Invest.MT5: TSLA Data powstania pomysłu: 12 września 2023 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia:

275 USD Cel: 400 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

Nowy superkomputer Dojo

Zarówno analitycy, jak i inwestorzy analizują niedawne podniesienie przez analityka Morgan Stanley, Adama Jonasa, rekomendacji dla akcji Tesli do „przeważaj” i zmianę ceny docelowej z 250 USD do 400 USD. Jest to jedna z największych aktualizacji w ostatnim czasie i - jeśli jest poprawna - wyceniłaby Teslę na 1,39 biliona dolarów.

Ma to związek z nowym superkomputerem AI Tesli o nazwie Dojo. Jonas uważa, że agresywna technologia, która pozwoliła Amazonowi odnieść sukces, może zrobić to samo dla Tesli w branży autonomicznej jazdy i zwiększyć wartość Tesli o 600 miliardów dolarów.

Tesla planuje wydać ponad 1 miliard dolarów na Dojo do końca roku, którego celem jest przetwarzanie danych wizualnych w celu zapewnienia komputerowego szkolenia wizyjnego dla swoich samochodów. Jonas uważa jednak, że zastosowanie modelu sztucznej inteligencji opartego na wizji może być również wykorzystywane w opiece zdrowotnej, bezpieczeństwie i innych sektorach.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że znaczna część uzasadnienia Jonasa dla wzrostu Tesli wynika z tego, że Tesla ma możliwość licencjonowania tej technologii, a nie z faktycznego wzrostu liczby osób kupujących modele Tesli. Tego typu bardzo wysokie wyceny przypominają raczej akcje spółek technologicznych niż samochodowych.

Na początku tego roku Tesla obniżyła ceny niektórych swoich pojazdów elektrycznych, aby zwiększyć popyt. W rzeczywistości, w związku z planowanymi zamknięciami fabryk w okresie letnim oraz prognozowanym spadkiem zarówno produkcji, jak i dostaw, analitycy Deutsche Bank zwrócili uwagę na niektóre z zagrożeń związanych obecnie z Teslą.

Ponieważ niektórzy inwestorzy postrzegają Teslę jako akcje technologiczne, wyceny spółki mogą być czasami bardzo niejednoznaczne, co wpływa na podwyższoną zmienność, dlatego należy zachować ostrożność.

Mieszane opinie na temat Tesli znajdują odzwierciedlenie w równej liczbie analityków z ocenami kupuj i trzymaj akcje, z kilkoma ocenami sprzedaży akcji oraz znaczną różnicą między najwyższą i najniższą ceną akcji, jak pokazano poniżej.

Przewidywania analityków wobec akcji Tesla

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Tesla posiada obecnie 12 ocen „kupuj”, 12 ocen „trzymaj” oraz 5 ocen „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 400 USD, a najniższy to 120 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 272,50 USD.

Źródło: TipRanks , 12 września 2023 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Tesla

Kupno akcji na wybiciu powyżej 275 USD

Cel przybliżony do najwyższej wyceny analityków - 400 USD

Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.

Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy

Jeżeli kupisz 10 akcji Tesla: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 1250 dolarów: (400-275) ×10 akcji



Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Tesla wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolara!

Jak kupić akcje Tesla w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. Wyszukaj akcje w oknie wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby wyświetlić wykres cen na żywo. Kliknij przycisk Utwórz nowe zlecenie w dolnej części ekranu, aby otworzyć okno zlecenia.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web . Tesla - wykres akcji od lipca 2017 r. do września 2023 r. Utworzono 12 września 2023 r. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Tesla będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

