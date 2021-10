Tesla wzrasta do ponad 1000 USD za akcję, tymczasem Facebook raportuje nie do końca pozytywne wyniki

Październik 26, 2021 16:45

Wczoraj bez wątpienia było dwóch bohaterów, którzy z różnych powodów skupiali na sobie uwagę rynków: Wyniki kwartalne Facebooka oraz zwyżkujący kurs akcji Tesli.

Na początku października Facebook znalazł się w wiadomościach z powodu najdłuższego w historii spadku swoich usług, a wczoraj technologiczny gigant pod przewodnictwem Marka Zuckerberga ponownie znalazł się w centrum uwagi z powodu publikacji swoich wyników. Jeśli przyjrzymy się tym wynikom, zobaczymy, że pomimo wszystkich kontrowersji, w które był zaangażowany w ostatnich tygodniach, Facebook odnotował wzrost liczby użytkowników i zysków, choć jego przychody były niższe niż oczekiwał konsensus rynkowy.

Konkretnie Facebook odnotował zysk na akcję (EPS) w wysokości 3,22 dolara i przychody w wysokości 29,01 mld dolarów w porównaniu do oczekiwanych odpowiednio 3,19 dolara na akcję i 29,58 mld dolarów, a więc przychody były niższe o 570 mln dolarów.

Wyniki te na razie są pozytywnie odbierane przez inwestorów, gdyż podczas przedpołudniowego otwarcia akcje Facebooka notowane są na plusie o blisko 2,4% po wzroście podczas wczorajszej sesji o 1,26%.

Jak widzimy na wykresie dziennym, po przebiciu się w dół przez ważny byczy kanał, w którym kurs poruszał się przez większość roku, cena doświadcza silnego cofnięcia. Doprowadziło ją to do poziomu 50% zniesienia Fibonacciego, w okolicy 200-sesyjnej średniej kroczącej w kolorze czerwonym, które działają jako główne poziomy wsparcia. Utrata tego poziomu wsparcia otworzyłaby drzwi do dalszej korekty ceny w poszukiwaniu 300 USD za akcję.

W przeciwnym wypadku, jeśli cena jest w stanie uformować podłogę na tym poziomie wsparcia, może to być dobry punkt wyjścia dla ewentualnego byczego odbicia. Na razie jednak musi zmierzyć się z kilkoma oporami i ewentualnymi problemami prawnymi, które mogą wyniknąć z ostatnich kontrowersji.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Facebook, wykres dzienny. Zakres dat: 1 września 2020 - 26 października 2021. Data sporządzenia: 26 października 2021. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu akcji Facebook w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: +33.09%

2019: +56.57%

2018: -25.71%

2017: +53.38%

2016: +9.93%

Drugim bohaterem wczorajszej sesji była bez wątpienia Tesla. Firma, której przewodniczy Elon Musk, zdołała przekroczyć psychologiczny poziom 1000 dolarów za akcję, dołączając tym samym do ekskluzywnego klubu, w którym znajdują się takie firmy jak Apple, Amazon, Microsoft czy Google.

W zeszłym tygodniu Tesla znalazła się w wiadomościach za względu na swoje doskonałe wyniki kwartalne, a podczas wczorajszej sesji ich akcje podskoczyły o 12,66%, osiągając poziom 1 024,86 USD za akcję. Wzrost ten spółka zawdzięcza silnemu momentum, które było widoczne w ciągu ostatnich tygodni na rynku akcji oraz ich pozytywnych danych sprzedaży i zamówień. Jak się niedawno dowiedzieliśmy, popularna firma wynajmu samochodów Hertz ogłosiła zakup 100 000 pojazdów Tesla w celu odświeżenia swojej floty wynajmu w operacji, która będzie kosztować około 4,2 miliarda dolarów.

Wszystkie te czynniki spowodowały, że firmy takie jak Morgan Stanley podniosły docelową cenę akcji Tesli do 1200 dolarów za sztukę, więc może ona nadal mieć potencjał wzrostowy. Jeśli spojrzymy na wykres dzienny, możemy zauważyć, że po utworzeniu formacji podwójnego dna przy dolnej czerwonej wstędze, cena uformowała ważny byczy kanał, którym podążała przez ostatnie kilka miesięcy, aż do momentu, gdy 15 października przebiła się powyżej górnej wstęgi tego kanału i rozpoczęła silny byczy rajd.

Od początku września cena akcji wzrosła o 39,30%, choć największy wzrost nastąpił po wybiciu z kanału wzrostowego, gdyż w ciągu zaledwie 10 dni cena wzrosła o 25,24%.

Jeśli spojrzymy na wskaźniki techniczne, możemy zauważyć, że trend wzrostowy jest nadal silny. Jednakże, cena znajduje się daleko od swoich średnich kroczących i głównych poziomów wsparcia. Możliwe jest więc, że możemy zobaczyć jakieś cofnięcie związane z realizacją zysków, a następnie kontynuację trendu wzrostowego. Tak długo jak cena nie straci poziomu 900 dolarów za akcję, ogólny sentyment będzie nadal byczy.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Tesla, wykres dzienny. Zakres dat: 1 września 2020 - 26 października 2021. Data sporządzenia: 26 października 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu akcji Tesla w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: +743.40%

2019: +25.71%

2018: +6.89%

2017: +45.69%

2016: -10.96%

