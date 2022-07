Wiadomości tradingowe dla początkujących - Jaki jest Twój styl tradingu i inwestowania?

Czerwiec 30, 2022 16:48

W tym artykule dowiesz się więcej o różnych stylach tradingu i inwestowania:

Day Trading

Scalping

Swing Trading

Trading pozycyjny

Handel wiadomościami

Traderzy i inwestorzy podchodzą do swoich celów finansowych w indywidualny sposób, ale ogólnie rzecz biorąc, istnieje pięć różnych stylów, z których można wybrać. Poniższe style odnoszą się do rynków Forex, Akcji, ETF-ów oraz Indeksów.

Day Trading

Day trading jest również znany jako intraday trading.

W dni powszednie, godziny handlu obejmują strefy czasowe Azji, Europy i USA. Oznacza to, że można wybrać dowolne godziny handlu. Day traderzy mają tendencję do ograniczania swoich transakcji do okresu 24 godzin, wchodząc i wychodząc z transakcji tego samego dnia.

Transakcje zawierane w tym stylu mogą trwać kilka godzin i są często oparte na analizie technicznej wykresów z wykorzystaniem czterogodzinnych lub godzinnych przedziałów czasowych. Cechą charakterystyczną day tradingu jest częste zawieranie transakcji. Podczas day tradingu, transakcje i inwestycje są zwykle zamykane przed końcem 24-godzinnego okresu w kontekście strefy czasowej inwestora. Chodzi o to, aby zapobiec stratom w ciągu nocy z powodu niespodziewanej zmienności.

Celem day tradingu jest wykorzystanie krótkoterminowych ruchów na rynkach, dlatego ten styl handlu wymaga dużo czasu i uwagi. Techniki zarządzania ryzykiem, takie jak stop loss, są tutaj ważne do rozważenia.

Scalping

Scalping jest rodzajem day tradingu, z tą różnicą, że scalperzy wchodzą i wychodzą z transakcji znacznie szybciej, czasami w ciągu minut lub sekund. Celem scalpingu jest wejście i wyjście z pozycji rynkowej, wykorzystując najkrótsze okazje. Zdobądź doświadczenie ćwicząc na rachunku demonstracyjnym i korzystaj z wirtalnych funduszy zanim zaczniesz handlować swoim kapitałem.

Podobnie jak day trading, scalping wymaga dużo czasu i uwagi, jak również analiz i umiejętnego zarządzania ryzykiem. Jest to styl przeznaczony głównie dla doświadczonych traderów.

Swing Trading

Kiedy swing traderzy wejdą w transakcję, mogą potrzebować kilku dni na wyjście z niej. Celem jest uchwycenie pojedynczych okazji z większego ruchu rynku, takiego jak wyraźny trend spadkowy lub wzrostowy. W przypadku trendu spadkowego, swing trader może starać się otworzyć krótką pozycję tak wcześnie jak to możliwe i wyjść z niej, kiedy trend osiągnie dno. W przypadku trendu wzrostowego, idealnym rozwiązaniem byłoby otwarcie pozycji po najniższej możliwej cenie i wyjście z niej w okolicy szczytu w ramach trendu.

W tym scenariuszu dokonuje się mniej transakcji, co oznacza, że swing trading jest mniej czasochłonny, ale jak każdy handel wymaga uwagi, analizy i zarządzania ryzykiem dla długoterminowych sukcesów.

Trading pozycyjny

Inwestorzy pozycyjni mają tendencję do zajmowania długoterminowych pozycji trwających miesiące lub lata i ignorowania krótkoterminowych wahań na rynkach.

Pozycjonowanie może również odnosić się do zajmowania strategicznych pozycji podczas cyklicznych ruchów rynku lub dokonywania strategicznych transakcji podczas pierwszych ofert publicznych (IPO). Przez cykliczne ruchy rynkowe rozumiemy sektory, które poruszają się w górę lub w dół wraz z gospodarką, takie jak budownictwo czy nieruchomości.

Handel precyzyjny może być również określany jako pozycjonowanie. W takich przypadkach, inwestorzy mogą zająć pozycję tuż po otwarciu rynku w każdym regionie, aby krótkoterminowo wykorzystać handel instytucjonalny z funduszy hedgingowych i banków centralnych. Przepływ środków z handlu instytucjonalnego może poruszać rynkami w krótkim okresie czasu. Szczególnie banki centralne są zainteresowane handlem złotem i instrumentami walutowymi, ponieważ są one wykorzystywane jako rezerwy dla systemu finansowego.

Handel wiadomościami

Innym ważnym stylem handlu jest handel wydarzeniami informacyjnymi. Za każdym razem, gdy jakiś kraj ogłasza aktualizację wyników gospodarczych, inwestorzy Forex widzą w tym okazję do zajęcia pozycji. Wydarzenia związane z handlem wiadomościami zdarzają się każdego dnia tygodnia i zbiegają się z innymi stylami handlu, takimi jak day trading i swing trading. Wydarzenia handlowe mogą mieć krótkoterminowy wpływ na rynek podczas ich publikacji, ale z czasem odzwierciedlają długoterminowy trend w gospodarce.

Potrzebny czas do handlu tym stylem zależy od częstotliwości wydarzeń handlowych, na których każdy trader decyduje się handlować, ale tak jak we wszystkich innych stylach, zarządzanie ryzykiem i solidna analiza są fundamentalne dla poprawy wyników.

Na koniec należy wziąć pod uwagę jeszcze kilka innych czynników. Starannie wybierz swoje cele, utrzymuj je w realistycznym stanie i postaraj się zrozumieć swój własny apetyt na ryzyko, aby uniknąć wpadnięcia w pułapkę dla początkujących. Inwestuj lub handluj tylko takim kapitałem, na którego stratę możesz sobie pozwolić i śledź swoje wyniki za pomocą dziennika handlowego, który pomoże ci przeanalizować wskaźnik sukcesu i porażki oraz wskaźnik ryzyka i nagrody.

