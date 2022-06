RBA dołącza do światowych jastrzębi i podwyższa oficjalną stopę kasową w czerwcu

Czerwiec 07, 2022 16:43

Bank Rezerw Australii (RBA) jest ostatnim bankiem centralnym, który podniósł swoją główną stopę procentową i dołączył do grona światowych jastrzębi po tym, jak Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) podniósł swoją stopę z 1,5 proc. do 2 proc. pod koniec maja.

RBA podniósł oficjalną stopę kasową (OCR) o 0,5 procent, czyli o więcej niż oczekiwane 0,35 procent. Niespodzianka ta wywołała ruch na parze AUDUSD, która znalazła się w centrum uwagi dzięki jastrzębiej rywalizacji, która może nadać ton w krótkim i średnim okresie. Inflacja w Australii wzrosła w marcu do 3,75%, co skłoniło RBA do porzucenia retoryki o cierpliwości i przejścia do działania.

Inwestorzy i traderzy nie lubią niespodzianek, a stanowisko RBA może wywołać nerwowe reakcje na rynkach azjatyckich, które i tak są już podatne na niedźwiedzie z powodu obaw przed globalną recesją i napięć geopolitycznych związanych z Ukrainą. Wyższe stopy procentowe w sektorze bankowym mogą ograniczyć inflację, ale jednocześnie hamują inwestycje w całej gospodarce, ponieważ dostęp do kredytów jest droższy. W momencie pisania tego tekstu ASX w handlu przedsesyjnym wykazywał tendencję spadkową.

Jednym z głównych czynników wpływających na niepewność jest ropa naftowa. Ceny spot ropy naftowej nie wykazują oznak spowolnienia wzrostu, co wywiera presję na różne sektory gospodarki, od produkcji po podróże. Jeśli zniknie pandemia Covid-19, światowa aktywność gospodarcza powinna nadal rosnąć, a wraz z nią popyt na paliwa.

Ceny spot złota zaczęły rosnąć w drugim tygodniu czerwca, po względnym spokoju w maju, prawdopodobnie w związku z niedawnym osłabieniem dolara amerykańskiego. Sytuacja ta może się zmienić w przyszłym tygodniu, w zależności od decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się, że amerykański bank centralny podniesie swoją główną stopę procentową o 0,5 proc. w czerwcu i lipcu, po czym ewentualnie wstrzyma się z podwyżką we wrześniu.

Raport NFP pokazał, że w maju w USA przybyło 390 tys. miejsc pracy, co oznacza, że Rezerwa Federalna może widzieć argumenty za podniesieniem głównej stopy procentowej o więcej niż 0,5 proc. w czerwcu. Inflacja wynosi przecież ostatnio 8,1 proc., a obawy o wzrost gospodarczy w związku z pandemią i konfliktem na Ukrainie są jedynymi czynnikami powstrzymującymi bank centralny przed jeszcze bardziej jastrzębim podejściem.

Krótka wskazówka

Co to jest oficjalna stopa kasowa RBA (OCR)?

OCR jest kluczowym wskaźnikiem stóp procentowych dla sektora bankowego. Banki centralne kierują sektorem bankowym i szerszym sektorem finansowym za pomocą kluczowych stóp procentowych dla pożyczek jednodniowych pomiędzy bankami. Gdy stopa kasowa RBA jest dodatnia, banki zarabiają więcej na kredytach jednodniowych udzielanych innym bankom. Zarabiają też więcej na kredytach dla klientów detalicznych i oferują wyższe oprocentowanie depozytów oszczędnościowych. OCR kieruje wieloma produktami finansowymi związanymi z odsetkami, takimi jak obligacje, konta oszczędnościowe, kredyty dla firm i kredyty hipoteczne.

Aby dowiedzieć się więcej o inwestowaniu i tradingu, weź udział w bezpłatnych seminariach internetowych Admirals!

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.