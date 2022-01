Co się dzieje na Wall Street?

Styczeń 20, 2022 13:59

Po mocnym, a w niektórych przypadkach rekordowym początku roku, amerykańskie akcje nieco się ochłodziły.

Wczoraj wszystkie główne amerykańskie indeksy spadły: S&P 500, Dow Jones i Nasdaq 100 odpowiednio o 0,97%, 0,96% i 1,07%.

Wszystkie te trzy indeksy zanotowały ostatnio rekordowe ceny zamknięcia, ale od tego czasu znacznie spadły. Rekordowy poziom zamknięcia S&P 500 został osiągnięty 3 stycznia, ale wczorajszy kurs zamknięcia potwierdził spadek o 5,5% w ciągu 11 sesji od tego czasu.

W przypadku Nasdaq 100, mocno zaawansowanego technologicznie, liczby są jeszcze gorsze. W dniu 19 listopada indeks zamknął się na rekordowo wysokim poziomie, ale od tego czasu spadł o 9,2%.

Co zatem jest obecnie nie tak na Wall Street? Jednym słowem - niepewność.

Chociaż wydaje się, że rynek w dużej mierze otrząsnął się z większości obaw związanych z Omikronem, krajobraz ekonomiczny pozostaje niejasny. Inflacja w USA jest najwyższa od czterech dekad, a sytuację pogarszają zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. Fakt ten jest wzmocniony przez niedawny gwałtowny wzrost cen ropy, która według wielu analityków, przekroczy barierę 100 dolarów za baryłkę jeszcze w tym roku.

Wraz ze wzrostem inflacji, Fed jest pod coraz większą presją, aby podjąć zdecydowane działania w celu zatrzymania wzrostu cen, zanim się on utrwali. W związku z tym, wiele osób spodziewa się, że Fed podniesie stopy procentowe trzy razy w tym roku, począwszy od marca.

Niedawno pisaliśmy o wpływie wyższych stóp procentowych na akcje, w szczególności na akcje spółek technologicznych, a to, co obserwujemy obecnie na Wall Street, to próba wyceny przez rynek rosnącej inflacji i perspektywy podwyżek stóp procentowych.

Duże spółki technologiczne ponoszą obecnie ciężar tego zjawiska, a Apple, Microsoft, Amazon, Meta Platforms (dawniej Facebook), Tesla i Alphabet (Google) są jak na razie na minusie w tym roku. Weźmy na przykład Microsoft; pomimo lekkiego wzrostu wczoraj w odpowiedzi na wiadomość o najnowszym przejęciu, gigant technologiczny stracił 9,8% ceny akcji od początku roku.

Jak również pisaliśmy ostatnio, ze względu na ogromną kapitalizację rynkową, akcje dużych spółek technologicznych stanowią nieproporcjonalnie duży procent zarówno w indeksie S&P 500, jak i Nasdaq 100, więc ich wyniki znacząco wpływają na ogólne wyniki obu tych indeksów.

Tak długo jak utrzymuje się niepewność, możemy spodziewać się większej zmienności na amerykańskim rynku akcji i z pewnością będzie utrzymywać się niepewność, dopóki nie dowiemy się na pewno, jakie działania podejmie Fed w najbliższych miesiącach.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Microsoft, wykres dzienny. Zakres dat: 19 maja 2021 - 20 stycznia 2022. Data sporządzenia: 20 stycznia 2022. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Microsoft, wykres tygodniowy. Zakres dat: 19 lipca 2015 - 20 stycznia 2022. Data sporządzenia: 20 stycznia 2022 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

