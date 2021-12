Meme Stocks AMC i GameStop osiągają najniższe poziomy od miesięcy

Grudzień 14, 2021 12:11

Czy jesteśmy świadkami końca szału na akcjach meme?

W tygodniu, w którym Rezerwa Federalna, Europejski Bank Centralny i Bank Anglii mają ogłosić swoje ostatnie w tym roku decyzje w sprawie stóp procentowych, dwie akcje meme trafiły w poniedziałek na nagłówki artykułów - i to w nie najlepszym dla nich kontekście.

AMC i GameStop przeżyły wczoraj trudną sesję, spadając odpowiednio o 14% i 11%. Kontynuowały one spadek, który rozpoczął się w listopadzie i który sprawia, że ich miesięczne straty przekraczają już 30%.

Gwałtowny spadek akcji obu tych spółek nastąpił w otoczeniu szerszej wyprzedaży na rynku w dniu wczorajszym, z powodu obaw dotyczących utrzymującej się sytuacji związanej z wariantem Omicron Covid-19. Jednak to AMC i GameStop były dwiema największymi ofiarami, zamykając notowania na najniższych poziomach od maja i marca.

Pomimo ostatnich wyników, GameStop wciąż rośnie o ponad 615% od początku roku (YTD), podczas gdy AMC jest w okolicach 1000% zwrotu w tym roku.

Te fenomenalne zyski pojawiły się po tym, jak armie traderów detalicznych skoordynowały swoje działania na portalach społecznościowych i wzięły na cel te akcje, jak również różne inne, które w tym czasie były mocno shortowane.

Jednak akcjonariusze obu spółek byli odbiorcami złych wiadomości w ciągu ostatniego tygodnia. W przypadku AMC, poniedziałkowa obniżka nastąpiła po piątkowych spadku o prawie 7%, po tym jak CEO spółki, Adam Aron, i CFO, Sean Goodman, sprzedali akcje o wartości ponad 10 milionów dolarów. Adam Aron sprzedał już w poprzednim miesiącu akcje o wartości około 25 milionów dolarów.

Łącznie Aron sprzedał podobno 937 500 akcji w nieco ponad miesiąc, zmniejszając swoją obecną pozycję w spółce do zaledwie 96 000 akcji, chociaż liczba ta nie obejmuje 2,9 mln akcji, które można wyemitować w przyszłości w oparciu o cele wydajnościowe. Jeśli chodzi Seana Goodmana, jego sprzedaż w piątek obejmowała wszystkie jego 18 316 udziałów w spółce – choć znowu – liczba ta nie obejmuje łącznie 589 000 akcji, które można wyemitować w oparciu o kontynuację usług i docelowe wyniki.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - AMC Entertainment Holdings, wykres dzienny. Zakres dat: 13 kwietnia 2021 - 13 grudnia 2021. Data sporządzenia: 14 grudnia 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Pięcioletnie wyniki AMC:

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - AMC Entertainment Holdings, wykres tygodniowy. Zakres dat: 31 maja 2015 - 13 grudnia 2021. Data sporządzenia: 14 grudnia 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Jeśli chodzi o GameStop, w zeszłym tygodniu spółka opublikowała niezbyt korzystne wyniki kwartalne. Pomimo wzrostu przychodów o prawie 30% rok do roku (YOY) do poziomu 1,3 miliarda dolarów, firma odnotowała stratę netto w wysokości 105,4 miliona dolarów, czyli 1,39 dolara na akcję, w porównaniu do straty netto w wysokości 18,8 miliona dolarów, czyli 0,29 dolara na akcję, w tym samym kwartale ubiegłego roku.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - GameStop Corp., wykres dzienny. Zakres dat: 14 kwietnia 2021 - 13 grudnia 2021. Data sporządzenia: 14 grudnia 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Pięcioletnie wyniki GameStop:

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - GameStop Corp., wykres tygodniowy. Zakres dat: 14 czerwca 2015 - 13 grudnia 2021. Data sporządzenia: 14 grudnia 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Handluj CFD na akcje z Admirals

Z kontem Trade.MT5 od Admirals możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na AMC, GameStop i ponad 3.000 innych akcji! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno z rosnących, jak i spadających cen, jednocześnie korzystając z dźwigni finansowej. Kliknij poniższy baner, aby zarejestrować konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: