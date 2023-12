Inflacja w strefie euro spada, EBC rozważa redukcję bilansu

Grudzień 04, 2023 15:50

Europejski Bank Centralny (EBC) został oskarżony o to, że zwlekał z podjęciem jakichkolwiek działań przeciwko presji inflacyjnej, którą zaobserwowano jesienią 2021 roku. Debata wciąż trwa, ponieważ niektórzy analitycy sugerują, że szybkie działania mogłyby ograniczyć wzrost inflacji i zapobiec tak wysokiemu poziomowi stóp procentowych przez bank centralny strefy euro.

Podczas gdy inflacja zasadnicza spadała w ciągu ostatnich kilku miesięcy, inflacja bazowa pozostaje na wyższych poziomach. Nawet jeśli inflacja spada, nie wydaje się to powstrzymywać EBC przed sugerowaniem, że polityka pieniężna może zostać jeszcze bardziej zacieśniona w przyszłości.

EBC rozważa redukcję bilansu

W ciągu ostatnich kilku dni decydenci EBC ujawnili, że rozważają zmniejszenie bilansu banku centralnego strefy euro wcześniej niż przewidywano. Bilans EBC jest pełen obligacji, które zostały zakupione podczas ostatniego kryzysu finansowego i okresu pandemii, aby wspomóc borykające się z trudnościami rynki europejskie.

Joachim Nagel, członek zarządu EBC, powiedział, że bank centralny strefy euro powinien zmniejszyć swój bilans. Można to zrobić, sprzedając wiele obligacji, które były przechowywane przez kilka lat. Ekonomiści uważają, że zmniejszenie bilansu EBC spowodowałoby wzrost podaży na rynku, a stopy procentowe pozostałyby na wysokim poziomie przez dłuższy czas, co wzmocniłoby wspólną walutę w stosunku do dolara amerykańskiego.

Christine Lagarde, szefowa EBC, powiedziała w Parlamencie Europejskim, że bank może rozmawiać o zaprzestaniu ostatniego skupu obligacji wcześniej niż planowano, aby przyspieszyć redukcję bilansu. Niektórzy urzędnicy EBC powiedzieli, że popierają to, ponieważ uważają, że kupowanie obligacji zwiększa presję cenową w bloku euro. Warto wiedzieć, że Rezerwa Federalna i Bank Anglii nie skupują już obligacji.

Zacieśnienie ilościowe czy normalizacja bilansu?

Sprzedaż wielu obligacji lub brak reinwestycji w nie spowodowałby nadpodaż i spadek ich cen, ponieważ istniejący popyt prawdopodobnie nie byłby w stanie ich wchłonąć. Ekonomiści nazywają ten proces „zacieśnianiem ilościowym” i zauważają, że zmniejszenie bilansu może mieć taki sam wpływ jak podniesienie stóp procentowych. Na przykład, kiedy Rezerwa Federalna zdecydowała się zmniejszyć swój bilans w sierpniu 2023 r., niektórzy analitycy twierdzili, że redukcja o 1 bilion USD byłaby równoznaczna z podniesieniem kosztów finansowania zewnętrznego o 0,25%. Zmniejszenie bilansu EBC może wzmocnić euro w stosunku do dolara amerykańskiego i funta brytyjskiego.

Inflacja CPI w strefie euro spadła w listopadzie bardziej niż oczekiwano

Wstępne szacunki inflacji CPI w Hiszpanii i Francji okazały się w listopadzie niższe niż oczekiwano, podczas gdy inflacja zasadnicza odnotowała wzrost o 2,4%, przewyższając oczekiwania analityków.

Analitycy ING zauważyli: „Wskazują oni na większy niż oczekiwano spadek w dzisiejszym wstępnym szacunku dla strefy euro. Dla Europejskiego Banku Centralnego oznacza to, że w 2024 r. może dojść do pierwszej obniżki stóp procentowych. To, czy nastąpi to tak wcześnie, jak obecnie wycenia rynek, pozostaje jednak wątpliwe. Pierwsza obniżka stóp procentowych w kwietniu jest już prawie w pełni zdyskontowana. Ogólnie rzecz biorąc, obniżki o około 110 pb są dyskontowane na cały rok”.

Ekonomiści z Deutsche Bank Research podkreślili, że dane dotyczące inflacji odnotowały większy spadek niż oczekiwano, w tym inflacja bazowa, która pozostawała uporczywie wysoka pomimo wysiłków EBC w poprzednich miesiącach. W rozmowie z dziennikarzami powiedzieli, że „trzeci miesiąc z rzędu inflacja w strefie euro mocno zaskoczyła rynki i prognozy. Wstępne dane inflacyjne za listopad potwierdziły, że presja cenowa szybko spada we wszystkich składnikach koszyka inflacyjnego. Dane potwierdzają, że krajowa inflacja w strefie euro spowalnia znacznie szybciej niż przewidywały prognozy EBC sprzed kilku miesięcy”.

Raport Commerzbanku był mniej optymistyczny w kwestii obniżek stóp procentowych w strefie euro. Analitycy niemieckiego banku napisali, że: „W strefie euro inflacja spadła w listopadzie o 0,5 punktu procentowego do 2,4%, co było znacznie silniejszym spadkiem niż oczekiwano. Szczególnie zaskakujący był gwałtowny spadek stopy inflacji dla usług. Inflacja bazowa spadła nawet z 4,2% do 3,6%. Dzisiejsze dane o cenach prawdopodobnie podsycą spekulacje, że EBC wkrótce obniży swoją główną stopę procentową. Uważamy jednak, że jest zbyt wcześnie, aby ogłosić zwycięstwo nad inflacją, biorąc pod uwagę silny wzrost płac”.

Handel euro i zarządzanie ryzykiem

Jako początkujący trader mogłeś wielokrotnie natknąć się na euro do dolara amerykańskiego (EUR/USD) i euro do funta brytyjskiego (EUR/GBP) w wiadomościach handlowych, ponieważ są one jednymi z najpopularniejszych kombinacji walut.

Jednak przed dodaniem tych instrumentów do swojego portfela należy pamiętać, że handel wiąże się z ryzykiem. Ważne, aby zdobyć jak największą wiedzę na temat rynków finansowych przed rozpoczęciem inwestowania. Przeglądając Internet, możesz znaleźć wiele wysokiej jakości materiałów edukacyjnych, takich jak artykuły, poradniki, webinary lub filmy edukacyjne przygotowane przez doświadczonych traderów. Jeśli materiały te pochodzą od regulowanego brokera, możesz mieć pewność, że otrzymane informacje są zgodne z odpowiednimi standardami.

Rozpoczynając swoją przygodę z tradingiem, nie powinieneś zaniedbywać nauki o narzędziach do zarządzania ryzykiem. Prawidłowo wykorzystywane narzędzia tego typu zmniejszają ryzyko utraty środków w przypadku, gdy rynki obrócą się przeciwko Twoim planom. Oczywiście nie oznacza to, że nie powinieneś dogłębnie przestudiować swojej strategii handlowej przed jej wykonaniem, ale narzędzia do zarządzania ryzykiem mogą być cennymi dodatkami podczas jej tworzenia. Nauka korzystania z narzędzi zarządzania ryzykiem w handlu powinna być jednym z pierwszych celów każdego początkującego tradera, który może dzięki temu uniknąć poważnej straty.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.