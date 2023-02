Handel na ropie w 2023 roku dla początkujących

Luty 17, 2023 13:42

Część osób twierdzi, że świat kręci się wokół ropy. Może takie twierdzenie jest trochę na wyrost, ale nie da się zaprzeczyć, że ropa naftowa wspiera światową aktywność i wzrost gospodarczy. Mimo że następuje obecnie zwrot w kierunku ekologicznych rozwiązań energetycznych, firmy naftowe i gazowe zdają się odzyskiwać grunt utracony w czasach pandemii.

W artykule przekażemy kilka cennych informacji, które pomogą Ci poruszać się po rynku ropy naftowej w 2023 roku i zbudować strategię dostosowaną do Twoich celów finansowych.

Kilka interesujących faktów dotyczących ropy

Zarówno ropa naftowa, jak i jej rafinowane komponenty, znane jako produkty petrochemiczne, odgrywają kluczową rolę w dzisiejszych uprzemysłowionych gospodarkach. Historia tego surowca zaczęła się już jednak dawno temu.W starożytnej Mezopotamii używano oleju jako zaprawy w budownictwie. Znalazł on również zastosowanie do impregnacji łodzi już ponad 4000 tysiące lat temu.Na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych Irokezi używali oleju do produkcji farb wojennych i środków odstraszających komary.

Wiele lat później (1859) Seneca Oil Company wykonała w Pensylwanii pierwszy w Ameryce komercyjny odwiert naftowy. Według danych przedstawionych przez amerykańską Energy Information Administration (EIA), kraje z pierwszej trójki producentów ropy naftowej na świecie to USA, Arabia Saudyjska i Rosja.

WTI i Brent: czym się różnią?

Przeglądając listę towarów na rynku mogłeś natknąć się na ropę naftową West Texas Intermediate (WTI) oraz ropę naftową Brent. Są to dwa najpopularniejsze benchmarki ropy naftowej na świecie. Sprawdźmy, czym obydwa towary różnią się od siebie.

Ropa WTI

Ropa naftowa WTI pochodzi głównie ze stanu Teksas i jest jedną z najwyższych jakościowo rop na świecie – jest ona łatwa do rafinacji. WTI trafia rurociągami na Środkowy Zachód USA i do Zatoki Meksykańskiej, gdzie jest rafinowana. Cushing w stanie Oklahoma to miejsce, gdzie odbywa się większość fizycznej wymiany i rozliczeń cenowych dla WTI. Analitycy rynku naftowego określają Cushing jako „światowe skrzyżowanie rurociągów z ropą”.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – WTI Crude Oil (100 baryłek), wykres miesięczny utworzony 16 lutego 2023 r. Zakres: od 1 marca 2017 r. do 16 lutego 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Cena spot ropy WTI załamała się 9 grudnia 2022 roku, schodząc do poziomu 71,63 dolarów i wybijając roczne minimum. Choć od tego czasu ceny nieco odbiły, cena ropy WTI w pierwszych sześciu tygodniach 2023 roku oscyluje w granicach 73-81 dolarów za baryłkę.

Ropa Brent

Ropa Brent to benchmark dla ponad 65% światowych kontraktów na ropę naftową oparty na ropie wydobywanej głównie na Morzu Północnym. Ropa Brent została odkryta na początku lat 60. i obecnie pochodzi głównie z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Danii, Holandii i Niemiec. Ropa Brent nie jest tak „lekka” jak WTI crude, ale jest bardziej powszechna.

Koszty transportu ropy Brent są znacznie niższe niż ropy WTI, ponieważ WTI jest wydobywana na terenach zamkniętych. W ostatnich latach, dzięki postępowi w technikach wiercenia i szczelinowania w USA, ropa WTI stała się tańsza od ropy Brent. Wcześniej to ropa Brent była tańsza od ropy WTI.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Brent Crude Oil (100 baryłek), wykres miesięczny utworzony 16 lutego 2023 r. Zakres: od 1 marca 2017 r. do 16 lutego 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Podobnie jak cena ropy WTI, cena ropy Brent spadła do 76,82 USD za baryłkę 8 grudnia 2022 roku. Po odbiciu w połowie stycznia 2023 r., jej cena ponownie spadła 3 lutego, notując poziom 79,69 USD za baryłkę. Od tego czasu cena surowca wzrosła, osiągając 16 lutego 85,57 USD.

Czy ceny ropy w 2023 roku wzrosną?

Ekonomiści Deutsche Banku spodziewają się, że cena ropy Brent zakończy rok w okolicach poziomu 80 dolarów. W raporcie opublikowanym 14 lutego analitycy DB stwierdzili „spodziewamy się ceny Brent na poziomie 75 USD/bbl w pierwszej połowie 2023 r. przed wzrostami w drugiej połowie 2023 r. do 80 USD/bbl. Widzimy, że recesja spowalnia wzrost popytu, ale ponieważ wyjście Chin z zero-Covid nastąpiło wcześniej niż oczekiwano, istnieje mniejsza możliwość znacznego odbicia w II kw. 2023 r. Do drugiej połowy roku globalny popyt powinien wzrosnąć do 1 mmb/d powyżej poziomu z drugiej połowy 2019 roku. Sądzimy, że nadwyżka podaży podtrzyma presję spadkową przez pierwszą połowę roku, tworząc napięcia w polityce OPEC, zanim popyt powróci do normy w drugiej części 2023 r.”.

Analitycy rynku z UBS są o wiele bardziej optymistyczni w przypadku ceny ropy w 2023 roku. W raporcie UBS opublikowanym 14 lutego możemy przeczytać: Uważamy, że dwie trzecie wzrostu popytu na ropę w tym roku będzie pochodzić z rynków wschodzących Azji, przyczyni się do tego głównie ponowne otwarcia Chin - co naszym zdaniem podniesie globalny popyt na ropę do poziomu powyżej 103 mbpd w drugiej połowie roku Oczekujemy, że kraje spoza grupy OPEC+ zapewnią jedynie skromny wzrost podaży w tym roku, dodając 1,3 mbpd głównie dzięki produkcji ropy w USA, w ślad za wzrostem popytu na ropę o 1,6 mbpd w tym roku. Utrzymujemy pozytywną perspektywę dla ropy, ponieważ nadal oczekujemy, że Brent wzrośnie do 110 USD, a WTI do 107 USD w tym roku”.

OPEC spodziewa się wzrostu globalnego popytu w 2023 r.

Wygłaszając przemówienie na konferencji energetycznej w Egipcie, Haitham Al Ghais, sekretarz generalny Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), powiedział, że kartel „oczekuje, że w 2023 roku globalny popyt na ropę przekroczy poziom sprzed pandemii”.

Dodał również: widzimy wzrost popytu do 110 milionów baryłek dziennie do 2025 roku, powołując się na poprawiające się perspektywy gospodarcze w Chinach w momencie ponownego otwarcia. Przemysł naftowy był przez kilka lat nękany chronicznym niedoinwestowaniem. Przemysł naftowy potrzebuje 500 mld USD inwestycji rocznie do 2045 roku”.

Czy handel na ropie jest ryzykowny?

Jak w przypadku każdego innego instrumentu rynkowego, handel na ropie wiąże się z ryzykiem. Handel ropą bez znajomości jej fundamentów może prowadzić do błędów i w rezultacie strat finansowych.

Początkujący traderzy, którzy nie posiadają odpowiedniego doświadczenia, powinni poszerzać swoją wiedzę, aby być w stanie dopasować strategię rynkową do swoich oczekiwań finansowych. Istnieje wiele sposobów, aby poznać tajniki tradingu i poprawić swoją zdolność do podejmowania słusznych decyzji. Niektórzy brokerzy oferują wiele materiałów edukacyjnych, począwszy od webinariów i kursów po e-booki i artykuły napisane przez ekspertów rynkowych.

Wiedza jest kluczem do odniesienia sukcesu. Skorzystaj z bezpłatnego dostępu do informacji, które są dostępne w sieci, ale skupiaj się wyłącznie na najbardziej rzetelnych źródłach.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.