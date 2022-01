Oczy wszystkich zwrócone na Rezerwę Federalną

Styczeń 26, 2022 13:56

Dziś o 19:00 GMT amerykańska Rezerwa Federalna ma ogłosić swoją najnowszą decyzję w sprawie polityki monetarnej, po dwudniowym posiedzeniu, na którym rosnąca inflacja bez wątpienia była na pierwszym planie.

Przy inflacji bliskiej 40-letniemu rekordowi, oczekuje się, że Fed zasygnalizuje plany podniesienia stóp procentowych na następnym posiedzeniu w marcu, nie zobowiązując się jednak do niczego konkretnego.

Jednak to, co jest oczekiwane i to, co faktycznie się dzieje, nie zawsze musi znaczyć to samo.

Podczas gdy obecnie głównym problemem może być inflacja, wszelkie decyzje Fed będą musiały uwzględniać bieżące ryzyko gospodarcze związane z obawami przed rosyjską inwazją na Ukrainę oraz pandemią wirusa Covid-19. Ponadto, osunięcia wielu amerykańskich akcji od początku roku odzwierciedlają rosnącą niepewność co do perspektyw gospodarczych.

Wyzwaniem dla Fed jest podjęcie wystarczających działań w celu zwalczenia inflacji, zanim się ona utrwali, przy jednoczesnej ostrożności, aby nie wykoleić w tym procesie ożywienia gospodarczego.

Jak wspomniano, rok 2022 nie rozpoczął się dobrze dla amerykańskich akcji, a ten tydzień był szczególnie zmienny na Wall Street, ponieważ rynek próbuje wycenić oczekiwane działania Fed.

S&P 500, jeden z głównych indeksów odniesienia dla amerykańskiego rynku akcji, spadł o 8,6% od początku roku. W tym samym czasie Nasdaq 100, który jest silnie powiązany z technologią, spadł o 13,3%, ponieważ akcje technologiczne są szczególnie wrażliwe na obecną falę niepewności.

Jednakże, nadwyrężony sektor technologiczny zostanie najprawdopodobniej uspokojony przez opublikowaną wczoraj silną prognozę przychodów Microsoftu na bieżący kwartał, która doprowadziła do wzrostu akcji tej spółki o prawie 4% w notowaniach po zamknięciu wczorajszej sesji.

Po tej stronie Atlantyku dzień rozpoczął się dobrze na rynku akcji, pomimo rosnących obaw we wschodniej Europie. Główne europejskie indeksy w momencie pisania tego tekstu rosną, DAX 40, FTSE 100 i Euro Stoxx 50 odpowiednio o około 2%, 1,7% i 2,1%.

Inwestorzy powinni uważać na zwiększoną zmienność na rynkach w okresie poprzedzającym dzisiejsze oświadczenie Fed. Choć raczej nie poznamy żadnych konkretnych planów, bardziej jastrzębi ton Fed (tzn. że ich głównym zmartwieniem jest obniżenie inflacji) może wywołać dalsze wyprzedaże podczas dzisiejszej sesji amerykańskiej.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - SP500, wykres dzienny. Zakres dat: 1 czerwca 2021 - 25 stycznia 2022. Data sporządzenia: 26 stycznia 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - SP500, wykres tygodniowy. Zakres dat: 2 sierpnia 2015 - 25 stycznia 2022. Data sporządzenia: 26 stycznia 2022 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

