Decyzja w sprawie stóp procentowych Banku Rezerwy Nowej Zelandii

Maj 23, 2023 15:11

Decyzja Banku Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) w sprawie stóp procentowych będzie jednym z najważniejszych wydarzeń finansowych w tym tygodniu. Ponieważ wielu analityków rynkowych prognozuje kolejną podwyżkę stóp procentowych, inwestorzy będą koncentrować się na tym, jak decyzja ta może wpłynąć na wartość dolara nowozelandzkiego w stosunku do innych walut.

W Stanach Zjednoczonych negocjacje w sprawie limitu zadłużenia są kontynuowane, a obie strony sugerują, że poczyniono pewne postępy.

Polityk Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Francois Villeroy de Galhau powiedział, że spodziewa się, iż bank centralny strefy euro zakończy obecny cykl podwyżek stóp procentowych nie później niż latem. Gubernator Banque de France zauważył, że „głównym pytaniem nie jest dziś to, o ile dalej należy podnosić stopy procentowe, ale jaki jest wpływ tego, co już zrobiono w tym zakresie. Musimy monitorować wpływ wyjątkowo szybko zrealizowanych podwyżek stóp procentowych. To, jak długo utrzymamy wysokie stopy procentowe, jest teraz ważniejsze niż zastanawiania się nad ich ostatecznym poziomem”.

Bank Rezerwy Nowe Zelandii zdecyduje o stopach procentowych

W środę Bank Rezerwy Nowej Zelandii ma ogłosić swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Większość ekonomistów sugeruje, że rada zarządzająca RBNZ podniesie koszty pożyczek o 25 punktów bazowych. Ankieta przeprowadzona przez agencję Reutera wykazała, że 14 z 21 ekonomistów prognozuje utrzymanie stóp procentowych na poziomie 5,50% w przyszłym kwartale.

Bank centralny Nowej Zelandii nadal koncentruje się na ograniczaniu inflacji, podnosząc stopy procentowe o 500 punktów bazowych od października 2021 roku. Analitycy ANZ stwierdzili w raporcie: „Podnieśliśmy naszą szczytową prognozę OCR do 5,75% przed ustaleniem budżetu (zarówno ze względu na rosnącą migrację netto, jak i perspektywy fiskalne), a po ustaleniu budżetu, możliwe są dalsze podwyżki. Obecnie zakładamy również 40% prawdopodobieństwo podwyżki o 50 pb w środę (w porównaniu z 20% przed budżetem). Wygląda na to, że rynek też wycenia teraz taki ruch”.

Inflacja CPI z Wielkiej Brytanii w kwietniu 2023 r.

Office for National Statistics (ONS) opublikuje dane dotyczące brytyjskiej inflacji CPI w kwietniu. Eksperci rynkowi sugerują, że inflacja zasadnicza wyniesie 8,2% w ujęciu rocznym, czyli znacznie mniej niż 10,1% odnotowane w marcu. Inflacja zasadnicza jest jednym z największych problemów, z jakimi musiał zmierzyć się rząd Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ koszty utrzymania obciążyły budżety rodzinne w całym kraju.

Raport analityków ING podkreśla, że ryzyko spadku funta szterlinga może być dość duże w przypadku słabych danych o inflacji CPI w Wielkiej Brytanii. W raporcie ING zauważono, że „środowe dane o inflacji w Wielkiej Brytanii będą przełomowym wydarzeniem dla funta. Jeśli nasze oczekiwania okażą się słuszne, a dane o CPI wskażą na wystarczające ochłodzenie cen, aby przekonać Bank Anglii do wstrzymania zacieśniania w czerwcu, ryzyko spadku funta szterlinga jest dość znaczne”.

Raport o sprzedaży detalicznej w Nowej Zelandii za 1. kwartał 2023 r.

Decyzja RBNZ w sprawie stóp procentowych nie będzie jedyną informacją, która napłynie z Nowej Zelandii w środę rano. Urząd statystyczny Nowej Zelandii opublikuje raport sprzedaży detalicznej za pierwszy kwartał, który ma wykazać spadek o 0,4% kwartał do kwartału. Ostatni raport dotyczący sprzedaży detalicznej za IV kwartał 2022 r. wykazał spadek o 0,6%. Prognozuje się, że podstawowa sprzedaż detaliczna spadnie o 0,6%, po obniżce o 1,6% w ostatnim kwartale 2022 roku.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.