Czy RBNZ wstrzyma zacieśnianie polityki pieniężnej?

Lipiec 11, 2023 13:57

Czy Bank Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) wstrzyma się od podniesienia stóp procentowych w środę, czy też pójdzie za przykładem Banku Rezerwy Australii i jeszcze bardziej zaostrzy swoją politykę?

W Wielkiej Brytanii raport dotyczący średnich zarobków pokazał, że pomimo ostrzeżeń ze strony Banku Anglii (BoE) i rządu, płace nadal rosły, osiągając rekordową stopę wzrostu w ciągu trzech miesięcy do maja. Analitycy rynkowi sugerują, że BoE może być zmuszony do ponownego podniesienia stóp procentowych, aby walczyć z inflacją.

Szef polityki Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Francois Villeroy de Galhau powiedział: „zaczynamy obserwować dobre wiadomości na temat inflacji”, prognozując, że inflacja będzie nadal spadać i powróci do 2% do 2025 roku.

Decyzja RBNZ w sprawie stóp procentowych

W środę Bank Rezerwy Nowej Zelandii ma ogłosić swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Większość ekonomistów sugeruje, że bank centralny Nowej Zelandii nie podniesie stóp procentowych. Ekonomiści ankietowani przez agencję Reutera 7 lipca prognozowali, że RBNZ prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5,50% po posiedzeniu 12 lipca i do końca 2023 r., kończąc 20-miesięczny cykl podwyżek, który już popchnął gospodarkę w kierunku recesji.

Stopy procentowe znajdują się na najwyższym poziomie od 14 lat, podczas gdy inflacja zasadnicza wyniosła w maju 6,7% w ujęciu rocznym, co wciąż przekracza cel banku centralnego wynoszący 1-3%. Raport Kiwibank wydaje się zgadzać z prognozami sondażu Agencji Reutera, zauważając, że „w majowym oświadczeniu otrzymaliśmy krystalicznie czystą ścieżkę OCR. Tylko kilku komentatorów nie potrafi tego rozgryźć, ale jest to w zasadzie prosta linia, która sięga aż do przyszłego roku. To nie ulegnie zmianie. Ten ostatni ruch był sygnałem, że teraz nastąpi wstrzymanie - dane ekonomiczne znalazły się poniżej ich własnych prognoz... tak naprawdę nie mają nic innego do powiedzenia poza ‘czekamy, obserwujemy’ ”.

Średnie zarobki i stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii

Raport Office for National Statistics (ONS) wykazał, że średnie zarobki (z wyłączeniem premii) w Wielkiej Brytanii wzrosły o 7,3% w ciągu trzech miesięcy do maja, w ujęciu rocznym. Jest to najszybsze tempo wzrostu w historii. Jednak stopa bezrobocia w kraju wzrosła do 4%, podczas gdy ekonomiści prognozowali, że liczba ta pozostanie niezmieniona.

Ponieważ wydaje się, że pracownicy nadal mogą cieszyć się wysokimi podwyżkami płac, niektórzy analitycy sugerują, że Bank Anglii będzie zmuszony do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej poprzez podnoszenie kosztów pożyczek. Ekonomiści ING stwierdzili, że „kilka miesięcy temu wydawało się, że wzrost płac w Wielkiej Brytanii osiągnął szczyt. Teraz działa w najszybszym jak dotąd tempie i, w zależności od przyszłotygodniowych danych o inflacji, może to skłonić Bank Anglii do kolejnej podwyżki stóp procentowych o 50 pb w sierpniu”.

Inflacja CPI w Chinach pozostaje stabilna w czerwcu

Indeks cen konsumpcyjnych w Chinach pozostał niezmieniony w czerwcu, w ujęciu rocznym, po wzroście o 0,2% w maju. Ekonomiści prognozowali wzrost o 0,2%. Ekonomiści Barclays cytowani przez Agencję Reutera powiedzieli: „Uważamy, że trudniejsze środowisko deflacyjne i gwałtowne spowolnienie tempa wzrostu wspierają nasz pogląd, że PBOC rozpoczął cykl obniżek stóp procentowych”.

Pekin wyznaczył cel dla średniej inflacji konsumenckiej w 2023 r. na poziomie około 3%. Ceny wzrosły o 2% rok do roku w 2022 roku. Krajowe Biuro Statystyczne (NBS) ujawniło również, że wskaźnik cen producentów (PPI) spadł w czerwcu dziewiąty miesiąc z rzędu, o 5,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi największy spadek w ciągu ostatnich 7 lat.

