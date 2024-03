RBNZ i dolar nowozelandzki na rozdrożu?

Marzec 04, 2024 15:15

Dolar nowozelandzki osłabił się w stosunku do dolara amerykańskiego po ostatnim posiedzeniu Banku Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ), które odbyło się 28 lutego. W dniach poprzedzających decyzję RBNZ w sprawie stóp procentowych toczyła się otwarta debata, w której niektórzy analitycy sugerowali, że bank centralny Nowej Zelandii utrzyma koszty pożyczek na niezmienionym poziomie, podczas gdy inni przewidywali nową podwyżkę stóp.

Ostatecznie zarząd RBNZ postanowił powstrzymać się od dostosowania stóp procentowych, ale zmienił narrację na temat przyszłości swojej polityki pieniężnej. W artykule przyjrzymy się sytuacji na dolarze nowozelandzkim i prognozom analityków.

RBNZ zmienia retorykę dotyczącą stóp procentowych

Pomimo prognoz dotyczących podwyżki stóp procentowych, zarząd RBNZ zdecydował się utrzymać koszty pożyczek na niezmienionym poziomie. W swoim oświadczeniu po posiedzeniu rada zarządzająca banku zaskoczyła analityków, ponieważ decydenci zauważyli, że bank „pozostaje przekonany, że obecny poziom OCR (official cash rate) ogranicza popyt”.

Gubernator RBNZ Adrian Orr zauważył, że zarząd nadal jest zaniepokojony inflacją bazową i dodał, że gospodarka kraju stoi w obliczu scenariusza miękkiego lądowania. Orr wspomniał również, że RBNZ jest bardziej pewny perspektyw gospodarki niż w listopadzie 2023 r. i prognozuje, że banki centralne mogą być zmuszone do utrzymania stóp procentowych na wyższym poziomie niż oczekują tego rynki.

Gospodarka Nowej Zelandii: Spadek inflacji, ale także wzrost PKB

Parlament Nowej Zelandii opublikował 14 lutego miesięczny przegląd gospodarczy, który zawierał zestaw danych dotyczących warunków ekonomicznych kraju. W przeglądzie odnotowano, że gospodarka „skurczyła się o 0,3% we wrześniowym kwartale, a wynik był słabszy niż oczekiwania rynku i Banku Rezerw”, a stopa bezrobocia w kraju wzrosła do 4,0% w grudniowym kwartale, choć pozostała 14. najniższą w OECD spośród 38 krajów członkowskich.

W przeglądzie wskazano, że „roczna inflacja spadła do 4,7% w grudniu 2023 r. z 5,6% w poprzednim kwartale. Roczna stopa inflacji utrzymuje się powyżej średnioterminowego celu inflacyjnego Banku Rezerw na poziomie 1-3%”. Gubernator RBNZ Adrian Orr powiedział, że perspektywy inflacji są zrównoważone i że jest przekonany, że obecny poziom OCR ogranicza popyt. Podkreślił również, że OCR musi pozostać tam, gdzie jest w 2024 r., ponieważ gospodarka kraju rozwija się zgodnie z oczekiwaniami.

Według Statistics New Zealand, sprzedaż detaliczna w Nowej Zelandii spadła o 1,9% w ujęciu kwartalnym w czwartym kwartale 2023 r., co oznacza ósmy z rzędu kwartał spadku wydatków detalicznych.

Co analitycy mówią o dolarze nowozelandzkim?

Dolar nowozelandzki (NZD) miał mocny luty, stając się najlepiej radzącą sobie walutą G10.

Analitycy ING są optymistycznie nastawieni do perspektyw dolara nowozelandzkiego w stosunku do dolara amerykańskiego. W swoim sprawozdaniu wspominają: Nasz pogląd, że obniżki stóp w Nowej Zelandii nie rozpoczną się przed sierpniem i że Fed powinien zamiast tego rozpocząć cięcia latem, przekłada się na bycze postrzeganie NZD/USD przez resztę roku. Zewnętrzna zmienność może jednak zniwelować pozytywy jastrzębiego RBNZ w lutym i sprzyjać krótkoterminowemu spadkowi do bardziej atrakcyjnych poziomów dla długoterminowego byczego pozycjonowania. Widzimy, że NZD/USD przebije poziom 0,6500 w 3Q24”.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – dzienny wykres NZD USD od 25 sierpnia 2023 r. do 4 marca 2024 r. Utworzono: 4 marca 2024 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Niemniej jednak nie zapominają, że „pewne ryzyko związane z wyborami w USA i potencjalnie negatywne implikacje dla nastrojów związanych z Chinami mogą uzasadniać mniej optymistyczny profil NZD w 4Q24”.

Ekonomiści banku ABN AMRO napisali: „uważamy, że bank centralny może poczekać jeszcze dłużej z rozpoczęciem luzowania. Wszystko zależy od perspektyw inflacyjnych. Bank centralny jest bliski zakończenia cyklu zacieśniania, ale kolejna podwyżka stóp o 25 pb przez RNBZ jest nadal możliwa, jeśli inflacja nie spadnie tak szybko, jak oczekiwano”. Analitycy holenderskiego banku sugerują: „spodziewamy się późniejszego rozpoczęcia cyklu luzowania i mniejszej liczby obniżek stóp procentowych w 2024 r. w Nowej Zelandii w porównaniu z Fed i EBC. Powinno to wspierać dolara nowozelandzkiego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro. Znajduje to odzwierciedlenie w naszych prognozach dla NZD. NZD będzie korzystał z atrakcyjnego ‘carry’ przez dłuższy czas dzięki bardziej problematycznej ścieżce dezinflacji”.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - NZD USD wykres miesięczny. od 1 stycznia 2023 r. do 4 marca 2024 r. Utworzono: 4 marca 2024 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości

Komentując decyzję RBNZ, Kiwibank zasugerował, że prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w listopadzie wzrosło. „Myśli o podwyżkach stóp prawie wyparowały, a nasze wezwanie do cięcia w listopadzie wydaje się nieco bliższe. Podwyżka byłaby błędem - dane wyraźnie się zmieniły, a eksperci RBNZ w końcu się z tym zgodzili. Otrzymaliśmy gołębi ton” - zauważają w raporcie dotyczącym aktualizacji polityki pieniężnej RBNZ.

Handel dolarem nowozelandzkim z Admirals

Otwierając konto w Admirals, otrzymujesz dostęp do handlu dolarem nowozelandzkim w stosunku do dolara amerykańskiego (NZD/USD), funta brytyjskiego (GBP/NZD), franka szwajcarskiego (NZD/CHF), euro (EUR/NZD), jena japońskiego (NZD/JPY), dolara kanadyjskiego (NZD/CAD).

Początkujący inwestorzy powinni brać pod uwagę wszystkie fakty i raporty danych podczas tworzenia swoich strategii handlowych. W tradingu liczy się doświadczenie, szybki refleks i dokładne zbadanie rynku. Początkującym traderom brakuje niezbędnego doświadczenia, aby ocenić, jak kształtować lub dostosowywać swoje strategie handlowe, co jest utrudnieniem, które nie jest łatwe do zrekompensowania.

Brokerzy oferują jednak materiały edukacyjne, takie jak artykuły, przewodniki, webinaria i inne materiały wideo, które mogą pomóc początkującym inwestorom zagłębić się w świat handlu i podnieść ich poziom wiedzy.

Chociaż nauka handlu może być pozytywnym krokiem dla początkujących traderów, ryzyko zawsze będzie istniało. Dlatego też inwestorzy powinni poświęcić trochę czasu, aby dowiedzieć się, jak korzystać z narzędzi do zarządzania ryzykiem i jak włączyć je do swoich strategii handlowych. Zlecenie stop loss lub take profit może nie wyeliminować ryzyka, ale pomóc je złagodzić, dodatkowo ustawianie tych zleceń zmniejsza poziom stresu podczas handlu.

Przetestuj swoje strategie handlowe na rachunku demonstracyjnym Admirals bez ryzyka

Czy chciałbyś poćwiczyć trading bez ryzykowania swoich środków? Rachunek demo w Admirals pozwala na to w realistycznych warunkach rynkowych. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć darmowy rachunek demo już dziś:

Wolny od ryzyka rachunek demo Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne OTWÓRZ RACHUNEK DEMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.