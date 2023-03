RBA podnosi stopy procentowe, rynek czeka na przemówienie Powella

Marzec 07, 2023 14:37

Zgodnie z oczekiwaniami Bank Rezerwy Australii (RBA) podniósł poziom stóp procentowych. W komentarzu po spotkaniu okazało się jednak, że zarząd może zmienić swoją strategię odnośnie kolejnych podwyżek. Inwestorzy i traderzy skupią się na półrocznych zeznaniach Jerome'a Powella przed Senacką Komisją Bankową.

RBA podniósł główna stopę procentową o 0,25%

RBA wykonał ruch zgodny z oczekiwaniami analityków. Stopa RBA wynosi obecnie 3,60%, co stanowi 11-letni szczyt. Rada zarządzająca RBA zaznaczyła w komunikacie po posiedzeniu, że „oczekuje dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, aby zapewnić powrót inflacji do celu oraz, że okres wysokiej inflacji jest tylko tymczasowy”.

Ekonomiści zauważyli, że zarząd RBA zrezygnował z lutowych komentarzy dotyczących kolejnych wielokrotnych podwyżek stóp procentowych. Dolar australijski stracił na wartości w stosunku do innych walut, gdyż zdaniem traderów może to świadczyć o zmianie polityki RBA.

Przewodniczący Fed będzie zeznawać przed Senatem

Przewodniczący Fed, Jerome Powell, ma zeznawać przed senacką komisją bankową. Oczekuje się, że Powell podzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi przyszłej polityki monetarnej banku centralnego. Półroczny raport o polityce monetarnej dla amerykańskich ustawodawców może dać więcej informacji na temat podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach.

Prezes Banku Rezerw Federalnych w San Francisco Mary Daly powiedziała dziennikarzom, że dalsze podwyżki stóp procentowych będą możliwe, jeśli dane dotyczące inflacji i rynku pracy będą nadal o wiele wyższe niż przewidywano. „Jeśli gospodarka ponownie przyspieszy i pociągnie za sobą inflację, to jestem gotowa zrobić więcej, jeśli chodzi o poziom stóp procentowych, co będzie konieczne, aby naprawdę doprowadzić do stabilności cen” - zaznaczyła.

Nadwyżka handlowa Chin powyżej oczekiwań

Dane opublikowane przez chińską Generalną Administrację Celną pokazały, że całkowita nadwyżka handlowa Chin osiągnęła 116,88 mld dolarów w styczniu i lutym w porównaniu do 78,01 mld dolarów zaraportowanych w grudniu.

Eksport spadł o 6,8% w ujęciu rocznym, natomiast import spadł o 10,2% rok-do-roku. Ustępujący premier Li Keqiang powiedział, że wielkość wymiany towarowej przekroczyła oczekiwania w 2022 roku.

Raport o PKB strefy euro za IV kwartał 2022 r.

Wzrost gospodarczy strefy euro w czwartym kwartale 2022 roku będzie tematem najbliższego raportu Eurostatu. Prognozy wskazują na wzrost o 0,1% w ujęciu kwartalnym i 1,9% w ujęciu rocznym.

Wysoka inflacja i zacieśnianie polityki pieniężnej przez EBC nadal ciążą strefie euro. Według raportu Agencji Reutera szefowa EBC Christine Lagarde powiedziała: „Inflacja bazowa w strefie euro pozostanie w najbliższym czasie wysoka, więc podwyżka stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC) o 50 punktów bazowych jeszcze w tym miesiącu jest coraz bardziej pewna”. Lagarde dodała, że gospodarka strefy euro trzyma się lepiej niż przewidywano, a produkcja powinna przyspieszyć z poziomu bliskiego stagnacji w ostatnim kwartale 2022 roku.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła w styczniu bardziej niż oczekiwano

Opublikowany w poniedziałek raport Eurostatu pokazał, że sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła w pierwszym miesiącu roku bardziej niż oczekiwano. Sprzedaż spadła o 2,3% w ujęciu rocznym, o 0,4% więcej niż przewidywali analitycy. W ujęciu miesiąc do miesiąca sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,3% zamiast o 1,0%, jak przewidywali eksperci rynkowi.

Analitycy ING napisali w raporcie, że „biorąc pod uwagę słabość czwartego kwartału i nietrafione ostatnio sondaże, wyniki na początku roku są obarczone niepewnością”. To sprawia, że trudno jest uzyskać pewny pogląd na to, w jakim kierunku zmierza w najbliższym czasie gospodarka, ale jeśli dzisiejsza publikacja dotycząca sprzedaży detalicznej jest czymś, co może posłużyć za wykładnik, nie wygląda na to, aby gospodarka rozpoczęła odbicie właśnie teraz”.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.